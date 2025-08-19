Faits Divers

Près de Lyon : persuadé d'être cocu, il frappe son compagnon puis met le feu à sa salle de bains

Cet homme de 34 ans a vu rouge le 29 mai dernier.

A Tarare, il était venu confronter son compagnon qu'il soupçonnait de le tromper. Peu convaincu par ses explications, il avait boxé ce dernier, lui donnant plusieurs coups de poing au visage (10 jours d'ITT).

Il l'avait ensuite suivi jusque dans la salle de bains pour tenter de mettre le feu à la pièce. Avant de partir, le trentenaire avait aussi essayé d'ouvrir le gaz.

Jugé au tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône il y a quelques jours, le prévenu a pu compte sur le pardon de son compagnon, qui n'a pas souhaité se constituer partie civile.

Inconnu de la justice jusqu'alors, il a écopé de 8 mois de prison avec sursis. Il devra également suivre un stage de sensibilisation aux violences intrafamiliales.

Maximus décimus le 19/08/2025 à 13:56

Il est pas cocu, cela fait partie des mœurs françaises ! Faut s'adapter au lois du pays !

