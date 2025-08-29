Culture

L’acteur et réalisateur américain Sean Penn invité d’honneur du Festival Lumière à Lyon

L'acteur et réalisateur américain Sean Penn invité d'honneur du Festival Lumière à Lyon

C’est un grand nom du cinéma qui va débarquer à Lyon en octobre prochain.

Sean Penn sera l’invité d’honneur du Festival Lumière, ont annoncé ce vendredi les organisateurs de l’événement.

"C’est l’un des plus grands acteurs de sa génération, dont la carrière a été saluée par deux Oscars", est-il rappelé dans un communiqué.

Sean Penn est attendu à la Halle Tony Garnier le dimanche 12 octobre à 15h. L’acteur et réalisateur américain viendra présenter un de ses grands classiques : Into the wild. 

La billetterie est déjà ouverte.

Sean Penn

festival lumiere

3 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
trou Duc le 29/08/2025 à 19:06

on aime pas les amerloques ici, qu'il remballe ses valises

Signaler Répondre
avatar
Free Lyon le 29/08/2025 à 18:23

Il vient avec son ami Zelenski ? On est début de mois il faut acheter de l'immobilier !!! Quelques millions à blanchir

Signaler Répondre
avatar
Celu le 29/08/2025 à 17:57

Celui qui a balancé El chapo à la DEA !

Signaler Répondre

