L’acteur et réalisateur américain Sean Penn invité d’honneur du Festival Lumière à Lyon

Sean Penn sera l’invité d’honneur du Festival Lumière, ont annoncé ce vendredi les organisateurs de l’événement.

"C’est l’un des plus grands acteurs de sa génération, dont la carrière a été saluée par deux Oscars", est-il rappelé dans un communiqué.

Sean Penn est attendu à la Halle Tony Garnier le dimanche 12 octobre à 15h. L’acteur et réalisateur américain viendra présenter un de ses grands classiques : Into the wild.

La billetterie est déjà ouverte.