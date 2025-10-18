Festival Lumière : Grégory Doucet hué par le public, Jean-Michel Aulas vainqueur à l'applaudimètre

Et ce vendredi soir, la remise du Prix Lumière à Michael Mann, dans le cadre du Festival Lumière, a été l'occasion de mesurer la popularité de Grégory Doucet et de Jean-Michel Aulas.

Le maire de Lyon, en arrivant dans l'amphithéâtre 3000, a été copieusement sifflé par le public, tandis que l'ancien président de l'OL, venu avec sa compagne, a été plutôt applaudi.

Après le sondage paru mardi, laissant entendre que Jean-Michel Aulas était proche d'une victoire dès le premier tour des élections municipales, voici une nouvelle douche froide pour Grégory Doucet, qui n'avait encore jamais eu ce problème au Festival Lumière ni lors de ses sorties dans le cadre des évènements organisés par la Ville de Lyon.

Ce n'est pas la première fois que le public du festival de cinéma siffle un homme politique. En tant que président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez avait été hué lors de l'ouverture à la Halle Tony-Garnier en 2016.