Festival Lumière : Grégory Doucet hué par le public, Jean-Michel Aulas vainqueur à l'applaudimètre

Et ce vendredi soir, la remise du Prix Lumière à Michael Mann, dans le cadre du Festival Lumière, a été l'occasion de mesurer la popularité de Grégory Doucet et de Jean-Michel Aulas.
Le maire de Lyon, en arrivant dans l'amphithéâtre 3000, a été copieusement sifflé par le public, tandis que l'ancien président de l'OL, venu avec sa compagne, a été plutôt applaudi.
@lyonmag69 Grégory Doucet était présent à l’amphithéâtre 3000 pour assister à la remise du prix Lumière 2025 à Michael Mann #doucet #gregorydoucet #lyon #festivallumiere ♬ France Accordion Swing - MIZUSATO Masaki
@lyonmag69 Il était présent, ainsi que Bruno Bernard et Grégory Doucet #lyon #festivallumiere #jeanmichelaulas #lyonpolitique ♬ Dance You Outta My Head - Cat Janice
Après le sondage paru mardi, laissant entendre que Jean-Michel Aulas était proche d'une victoire dès le premier tour des élections municipales, voici une nouvelle douche froide pour Grégory Doucet, qui n'avait encore jamais eu ce problème au Festival Lumière ni lors de ses sorties dans le cadre des évènements organisés par la Ville de Lyon.
Ce n'est pas la première fois que le public du festival de cinéma siffle un homme politique. En tant que président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez avait été hué lors de l'ouverture à la Halle Tony-Garnier en 2016.
ils vont se faire éjecter tel de l'eau haute pression qu'on projette sur de la mousse verteSignaler Répondre
Le Doudou va faire une déprime, il peut commencer à préparer ses cartons.Signaler Répondre
Il peut demander au papa Noël un kit pour traire les chèvres comme il va retourner sur le plateau du Larzac avec son pote BB ;-)
Ho non alors!!! Tous les fans de ciné sont des horrible fascistes d'extrême droite qui veulent détruire la planète... greg va leur faire un procès pour qu'ils ne puissent plus s'exprimer... car on aime bien la liberté quand on est escrologiste....Signaler Répondre
Doucet ferait mieux d aller a Fourviere,ce serait plus calme..Signaler Répondre
A moins que non...?
Aulas, le candidat de l'irrespect et de la goujaterie.Signaler Répondre
Encore encore encore !Signaler Répondre
Doucet AFUERA !