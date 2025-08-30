Un chauffeur échappe à une attaque de motards près de de l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry

Un chauffeur de camion a échappé à une attaque ce jeudi 28 août, en fin de matinée, à Colombier-Saugnieu, commune voisine de l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry.

Selon les premiers éléments rapportés par le progrès, plusieurs individus circulant à moto ont tenté de braquer un petit camion de 20 m³ aux alentours de 10h15, dans une zone de fret. Le conducteur a réussi à éviter l’agression et aucun blessé n’est à déplorer.

Une enquête a été ouverte et confiée à la gendarmerie afin d’identifier les auteurs de cette tentative de braquage.