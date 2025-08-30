Faits Divers

Un chauffeur échappe à une attaque de motards près de de l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry

Un chauffeur échappe à une attaque de motards près de de l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry
Un chauffeur échappe à une attaque de motards près de de l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry

Le routier a évité de justesse une attaque de motards armés.

Un chauffeur de camion a échappé à une attaque ce jeudi 28 août, en fin de matinée, à Colombier-Saugnieu, commune voisine de l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry.

Selon les premiers éléments rapportés par le progrès, plusieurs individus circulant à moto ont tenté de braquer un petit camion de 20 m³ aux alentours de 10h15, dans une zone de fret. Le conducteur a réussi à éviter l’agression et aucun blessé n’est à déplorer.

Une enquête a été ouverte et confiée à la gendarmerie afin d’identifier les auteurs de cette tentative de braquage.

Tags :

tentative de braquage

3 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Ex Précisions le 30/08/2025 à 12:44

Les petits vieux n'osent plus sortir sans avoir retiré montre et bijoux, bientôt les chauffeurs auront des camions de la Brinks...
Ça se voit que ce coup était mal préparé, donc ce sont des nuisibles de base qui n'ont peur de rien et surtout pas de la justice française...

Signaler Répondre
avatar
laya le 30/08/2025 à 10:51

pouvez vous nous dire ce que contenait le camion?Etait ce de la nourriture,des fringues,du matériel électro ménager?Donc,c'était pour revendre?

Signaler Répondre
avatar
Education le 30/08/2025 à 10:42

On ne tolère plus rien. Notre société construit des générations de gens sans valeur. Les codes n’existent plus, tout fout le camp.

Signaler Répondre
avatar
nous y sommes le 30/08/2025 à 10:18

C'est vraiment mais vraiment devenue une socièté complètement bordélique !

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.