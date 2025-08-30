Un chauffeur échappe à une attaque de motards près de de l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry

Un chauffeur de camion a échappé à une attaque ce jeudi 28 août, en fin de matinée, à Colombier-Saugnieu, commune voisine de l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry.
Selon les premiers éléments rapportés par le progrès, plusieurs individus circulant à moto ont tenté de braquer un petit camion de 20 m³ aux alentours de 10h15, dans une zone de fret. Le conducteur a réussi à éviter l’agression et aucun blessé n’est à déplorer.
Une enquête a été ouverte et confiée à la gendarmerie afin d’identifier les auteurs de cette tentative de braquage.
Les petits vieux n'osent plus sortir sans avoir retiré montre et bijoux, bientôt les chauffeurs auront des camions de la Brinks...Signaler Répondre
Ça se voit que ce coup était mal préparé, donc ce sont des nuisibles de base qui n'ont peur de rien et surtout pas de la justice française...
pouvez vous nous dire ce que contenait le camion?Etait ce de la nourriture,des fringues,du matériel électro ménager?Donc,c'était pour revendre?Signaler Répondre
On ne tolère plus rien. Notre société construit des générations de gens sans valeur. Les codes n’existent plus, tout fout le camp.Signaler Répondre
C'est vraiment mais vraiment devenue une socièté complètement bordélique !Signaler Répondre