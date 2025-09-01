Faits Divers

Des Tunisiens font Lyon-Paris en TGV avec 10 millions d'euros de bijoux dans le slip

La police parisienne a eu du flair.

Ce samedi, les fonctionnaires en patrouille à la gare de Lyon repèrent deux individus louches qui descendent d'un TGV en provenance de la capitale des Gaules.

Il s'agissait de deux ressortissants tunisiens, dont l'un est mineur. Et il s'avèrera que les deux sont déjà bien connus de la justice.

Il n'a pas fallu longtemps aux forces de l'ordre pour comprendre qu'elles avaient eu raison de les contrôler. Dans leur valise était découverte une disqueuse.

Puis, lors de la fouille au corps, les policiers retrouvaient, cachée dans le slip de l'un des Tunisiens, une chaussette contenant de nombreux bijoux ainsi qu'une montre Rolex.

Rapidement estimés, les bijoux atteignent la somme folle de 10 millions d'euros, notamment grâce à un splendide collier d'une valeur de 5 millions d'euros.

Des bijoux de grand luxe dont il faudra retrouver la provenance. Pour ce faire, le parquet de Paris a ouvert une enquête qu'il a confié à la BRB.

Quant aux deux malfaiteurs arrivés de Lyon, ils sont toujours entendus dans le cadre d'une garde à vue.

avatar
Bellota le 01/09/2025 à 10:05

Comme dit notre futur ex premier ministre l’immigration est une chance pour la France
Et si ça ne va pas c’est bien sûr de la faute des français et surtout des boomers
Français quand allez-vous réagir ?

Signaler Répondre
avatar
Gliupsy le 01/09/2025 à 09:39

En jogging, forcément c’était visible. Ca ballotait 10 millions
Pas malin les tunisiens

Signaler Répondre
avatar
DMPP le 01/09/2025 à 09:36

Le slip Français?,côté pub et markéting,pour quand le clip du slip?.

Signaler Répondre
avatar
Chris696969 le 01/09/2025 à 09:09

QUELLE CHANCE...

Signaler Répondre
avatar
le problème le 01/09/2025 à 09:05
Ex Précisions a écrit le 01/09/2025 à 08h08

Ils en ont là-dedans comme on dit ;-)
Enfin, toujours les mêmes...

C'est qu'il en arrive toujours autant !

Signaler Répondre
avatar
Ouiauxvoituresnonauxverts le 01/09/2025 à 09:04

Ce n'était pas Paris Lyon qu'ils devaient faire, mais un aller-simple vers la Tunisie. Pourquoi s'encombrer de parasites ?

Signaler Répondre
avatar
pasquoil le 01/09/2025 à 08:52

c pas a moi chef WALLAH on peut dire qu’il ont pas la lumière a tous les étages QUELLE CHANCE POUR LA FRANCE 🇫🇷

Signaler Répondre
avatar
monsieur tupperware le 01/09/2025 à 08:52
Cyrano a écrit le 01/09/2025 à 08h44

Une disqueuse dans la valise ? Ben quoi, si on ne peut plus aller bosser en emmenant ses outils, maintenant...

juste des representants

Signaler Répondre
avatar
Cyrano le 01/09/2025 à 08:44

Une disqueuse dans la valise ? Ben quoi, si on ne peut plus aller bosser en emmenant ses outils, maintenant...

Signaler Répondre
avatar
Bona le 01/09/2025 à 08:43
trafic de bijoux a écrit le 01/09/2025 à 07h46

Surprenant

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 01/09/2025 à 08:08

Ils en ont là-dedans comme on dit ;-)
Enfin, toujours les mêmes...

Signaler Répondre
avatar
Marco d’Oullins le 01/09/2025 à 08:06

avoir des couilles en or !
quelle bande de branque

Signaler Répondre
avatar
johnny le 01/09/2025 à 07:48

Et après on doit pas jugé ou être contre eux ect lol

Signaler Répondre
avatar
trafic de bijoux le 01/09/2025 à 07:46

Une vaste arnaque démantelée en France visait à vendre des diamants fictifs comme des placements sur internet. Plus de 1 200 victimes françaises identifiées, pour un préjudice estimé à plus de 30 millions d’euros. Plusieurs personnes ont été mises en examen en France et en Israël, avec des saisies de biens (diamants réels, espèces) estimées jusqu’à un million d’euros.

Signaler Répondre
avatar
moralite: le 01/09/2025 à 07:42

l argent n a pas d odeurS!

Signaler Répondre
avatar
Une chance pour la France le 01/09/2025 à 07:31

Encore une des multiples preuves journalières que ce sont des chances pour la France.

Signaler Répondre
avatar
Richard A le 01/09/2025 à 07:21

si on analyse les faits divers et notamment de vols et agression à 80 pour cent il s’agit de Oqtf sans papier etc.. On entre dans notre pays comme dans un moulin que font nos politiques ?

Signaler Répondre
avatar
Catalan le 01/09/2025 à 07:17

Évidemment, ils n étaient pas au courant que des bijoux avaient squatté leurs propres bijoux de famille.

Signaler Répondre
avatar
Moi le 01/09/2025 à 07:17

C'est beau la France ,il n'y a que du luxe, bijoux, argent maison à squatter.
Et nous on doit subir ses gens là jusqu'à quand ??

Signaler Répondre
avatar
DMPP le 01/09/2025 à 07:12

Signification de bijoux de famille..euh,définition.

Signaler Répondre

