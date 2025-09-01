Des Tunisiens font Lyon-Paris en TGV avec 10 millions d'euros de bijoux dans le slip

Ce samedi, les fonctionnaires en patrouille à la gare de Lyon repèrent deux individus louches qui descendent d'un TGV en provenance de la capitale des Gaules.
Il s'agissait de deux ressortissants tunisiens, dont l'un est mineur. Et il s'avèrera que les deux sont déjà bien connus de la justice.
Il n'a pas fallu longtemps aux forces de l'ordre pour comprendre qu'elles avaient eu raison de les contrôler. Dans leur valise était découverte une disqueuse.
Puis, lors de la fouille au corps, les policiers retrouvaient, cachée dans le slip de l'un des Tunisiens, une chaussette contenant de nombreux bijoux ainsi qu'une montre Rolex.
Rapidement estimés, les bijoux atteignent la somme folle de 10 millions d'euros, notamment grâce à un splendide collier d'une valeur de 5 millions d'euros.
Des bijoux de grand luxe dont il faudra retrouver la provenance. Pour ce faire, le parquet de Paris a ouvert une enquête qu'il a confié à la BRB.
Quant aux deux malfaiteurs arrivés de Lyon, ils sont toujours entendus dans le cadre d'une garde à vue.
Une vaste arnaque démantelée en France visait à vendre des diamants fictifs comme des placements sur internet. Plus de 1 200 victimes françaises identifiées, pour un préjudice estimé à plus de 30 millions d'euros. Plusieurs personnes ont été mises en examen en France et en Israël, avec des saisies de biens (diamants réels, espèces) estimées jusqu'à un million d'euros.
