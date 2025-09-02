Près de Lyon : un référendum organisé, la population de ce village rejette le déploiement de nouvelles caméras

A Cogny dans le Beaujolais, la mairie souhaitait déployer six nouvelles caméras dans son centre-bourg. Mais le conseil municipal du village n'arrivait pas à se mettre d'accord sur la question, poussant l'édile Rémi Aurion à convoquer sa population pour un référendum local.

Ce dimanche, les habitants de Cogny ont donc pu voter pour ou contre l'installation de caméras supplémentaires, censées lutter contre des dégradations commises, notamment dans la salle des fêtes.

Le coût annoncé notamment - près de 50 000 euros - a visiblement refroidi les Cognysards, puisque le projet a été rejeté à 226 voix contre et 131 pour. Seulement 36% des électeurs inscrits ont participé au référendum.

Le maire n'est pas obligé de suivre l'avis consultatif de sa mairie. Mais à quelques mois des élections municipales, un passage en force serait évidemment mal vu.