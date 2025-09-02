Politique

Près de Lyon : un référendum organisé, la population de ce village rejette le déploiement de nouvelles caméras

Il n'y a pas qu'à Lyon qu'on n'est pas très fan de la vidéoprotection.

A Cogny dans le Beaujolais, la mairie souhaitait déployer six nouvelles caméras dans son centre-bourg. Mais le conseil municipal du village n'arrivait pas à se mettre d'accord sur la question, poussant l'édile Rémi Aurion à convoquer sa population pour un référendum local.

Ce dimanche, les habitants de Cogny ont donc pu voter pour ou contre l'installation de caméras supplémentaires, censées lutter contre des dégradations commises, notamment dans la salle des fêtes.

Le coût annoncé notamment - près de 50 000 euros - a visiblement refroidi les Cognysards, puisque le projet a été rejeté à 226 voix contre et 131 pour. Seulement 36% des électeurs inscrits ont participé au référendum.

Le maire n'est pas obligé de suivre l'avis consultatif de sa mairie. Mais à quelques mois des élections municipales, un passage en force serait évidemment mal vu.

avatar
Chris696969 le 02/09/2025 à 14:03
LFI 69 a écrit le 02/09/2025 à 12h09

Apprenez ce qu'est un scrutin majoritaire avant d'écrire des bêtises.

Apprenez ce que le mot REPRESENTATIVITE veut dire avant d'écrire des bêtises...

avatar
Explique, génie le 02/09/2025 à 12:52
Y ont bien raison a écrit le 02/09/2025 à 09h36

Payer la maintenance d'une caméra c'est 5k€ par caméra minimum, tous les mois.

Pour de petites communes, les caméras sont inutiles, le risque de dégradation est significativement réduit, c'est nettement moins cher de réparer les dégradations ou de placer un agent de police pour contrôler le passage.

5 000 balles par mois juste pour la maintenance ??? Vas-y, décris-moi la maintenance nécessaire TOUS les mois. Ensuite on parlera du coût.
Tu vis dans quel monde parallèle ?

avatar
1 verre mais pas 2 le 02/09/2025 à 12:23

Moi quand je picole le beaujolais j'aime pas etre visionai par une camera

avatar
LFI 69 le 02/09/2025 à 12:09
Chris696969 a écrit le 02/09/2025 à 09h10

"Seulement 36% des électeurs inscrits ont participé au référendum."

Lisez l'article avant d'écrire des bêtises...

Apprenez ce qu'est un scrutin majoritaire avant d'écrire des bêtises.

avatar
Cyrano le 02/09/2025 à 12:07
Levar a écrit le 02/09/2025 à 09h26

On avait un point de deal en face de notre immeuble, devant le centre social et la crèche dont les murs et les volets roulant étaient détruits chaque soirs, sans parler des feux de poubelles, des immondices, des véhicules désossé, des tirs de mortiers et des hurlements au milieu de la nuit. Une caméra a été installé, plus de point de deal. CQFD.

Oui, et alors ? Ai-je dit que j'étais contre les caméras ?

avatar
Hehe le 02/09/2025 à 11:41
Avec 50 000 Euros, on peut pas embaucher un vrai garde-champêtre ? a écrit le 02/09/2025 à 11h10

Même réflexion d'ailleurs plus largement : le fric énorme qui est mis dans des systèmes de caméras et de salles de surveillance, serait peut-être plus judicieusement employé pour mettre des vrais policiers dans les rues...

Pour un an peut être.
Et pour un contrat basé sur 40h, il en faudrait combien pour opérer une surveillance 24h/24 ?

avatar
allez prends une carte le 02/09/2025 à 11:17
Fleur de Lys a écrit le 02/09/2025 à 08h10

Voilà les racailles sauront où aller pour voler les voitures.
Et après les habitants se plaindront ....

Tu es déjà aller a Cogny?
Rillieux a côté c'est de la gnognotte 🤣🤣🤣🤣🤣

avatar
Avec 50 000 Euros, on peut pas embaucher un vrai garde-champêtre ? le 02/09/2025 à 11:10

Même réflexion d'ailleurs plus largement : le fric énorme qui est mis dans des systèmes de caméras et de salles de surveillance, serait peut-être plus judicieusement employé pour mettre des vrais policiers dans les rues...

avatar
Jassin le 02/09/2025 à 10:59

6 cameras 50 000€ c’est du vol !

avatar
Quoi??? le 02/09/2025 à 10:56
voila lorsque on fait appel au peuple a écrit le 02/09/2025 à 09h15

lorsque on fait appel au peuple les sondages et les médias se trompe sur l opinion des français
les gens en faim les camaras ne servent a rien hormis faire profiter a quelque copain

Damned...!Rien compris!

avatar
Hausse le 02/09/2025 à 10:22
Y ont bien raison a écrit le 02/09/2025 à 09h36

Payer la maintenance d'une caméra c'est 5k€ par caméra minimum, tous les mois.

Pour de petites communes, les caméras sont inutiles, le risque de dégradation est significativement réduit, c'est nettement moins cher de réparer les dégradations ou de placer un agent de police pour contrôler le passage.

Les dégradations et la hausse de la taxe foncière sont corrélées, les propriétaires vont devoir assumer l'augmentation de la TF, en revanche les locataires ne la subiront pas puisque qu'il n'y a plus de de taxe d'habitation. D'ailleurs c'est peut-être les locataires qui ont voté majoritairement contre l'installation des caméras.🤔
Les référendums ont leur limite et ne reflète qu'une infime partie d'un avis.
Celà étant à partir du moment où on y a recours, il faut en assumer le verdict.

avatar
Hehe le 02/09/2025 à 10:21
Y ont bien raison a écrit le 02/09/2025 à 09h36

Payer la maintenance d'une caméra c'est 5k€ par caméra minimum, tous les mois.

Pour de petites communes, les caméras sont inutiles, le risque de dégradation est significativement réduit, c'est nettement moins cher de réparer les dégradations ou de placer un agent de police pour contrôler le passage.

Pourquoi pas 1 milliard d'euro même par mois la maintenance ?
S'agirait d'arrêter la drogue...

avatar
Ex Précisions le 02/09/2025 à 10:13

Très bien, dans les autres communes on ne demande pas l'avis des citoyens, surtout avec la reconnaissance faciale qui pointe le bout de son nez...

avatar
Y ont bien raison le 02/09/2025 à 09:36

Payer la maintenance d'une caméra c'est 5k€ par caméra minimum, tous les mois.

Pour de petites communes, les caméras sont inutiles, le risque de dégradation est significativement réduit, c'est nettement moins cher de réparer les dégradations ou de placer un agent de police pour contrôler le passage.

avatar
Levar le 02/09/2025 à 09:26
Cyrano a écrit le 02/09/2025 à 09h21

Peut-être que l'extrême droite a moins à se reprocher que l'extrême gauche, tout simplement.
T'as vraiment besoin de soins.

On avait un point de deal en face de notre immeuble, devant le centre social et la crèche dont les murs et les volets roulant étaient détruits chaque soirs, sans parler des feux de poubelles, des immondices, des véhicules désossé, des tirs de mortiers et des hurlements au milieu de la nuit. Une caméra a été installé, plus de point de deal. CQFD.

avatar
Cyrano le 02/09/2025 à 09:21
LFI 69 a écrit le 02/09/2025 à 08h06

Le bon sens populaire l'a emporté face aux fantasmes de l'extrême droite sur la vidéo protection... Qui ne protège rien mais nous surveille tous.

Peut-être que l'extrême droite a moins à se reprocher que l'extrême gauche, tout simplement.
T'as vraiment besoin de soins.

avatar
Extrême droite ? le 02/09/2025 à 09:17
LFI 69 a écrit le 02/09/2025 à 08h06

Le bon sens populaire l'a emporté face aux fantasmes de l'extrême droite sur la vidéo protection... Qui ne protège rien mais nous surveille tous.

Comment faites vous un lien entre une caméra et l extrême droite ?

Une caméra n est pas là pour protéger mais dissuader, aider, soutenir la police ou gendarmerie qui eux ont pour mission de protéger...

avatar
voila lorsque on fait appel au peuple le 02/09/2025 à 09:15

lorsque on fait appel au peuple les sondages et les médias se trompe sur l opinion des français
les gens en faim les camaras ne servent a rien hormis faire profiter a quelque copain

avatar
Chris696969 le 02/09/2025 à 09:10
LFI 69 a écrit le 02/09/2025 à 08h06

Le bon sens populaire l'a emporté face aux fantasmes de l'extrême droite sur la vidéo protection... Qui ne protège rien mais nous surveille tous.

"Seulement 36% des électeurs inscrits ont participé au référendum."

Lisez l'article avant d'écrire des bêtises...

avatar
pie69 le 02/09/2025 à 09:04

Et bien la municipalité et les habitants paieront les dégradations !!!

avatar
Cnews le 02/09/2025 à 08:56
Fleur de Lys a écrit le 02/09/2025 à 08h10

Voilà les racailles sauront où aller pour voler les voitures.
Et après les habitants se plaindront ....

Un fable

avatar
Retour sur Terre le 02/09/2025 à 08:55

Quand je vois les commentaires... c'est quand même la délinquance qui conduit à la vidéo surveillance et pas le contraire !
De toute façon on sait très bien comment ça va finir, ce n'est qu'une question de temps.

avatar
mdr 69 le 02/09/2025 à 08:49
LFI 69 a écrit le 02/09/2025 à 08h06

Le bon sens populaire l'a emporté face aux fantasmes de l'extrême droite sur la vidéo protection... Qui ne protège rien mais nous surveille tous.

et si demain il pleut, ce sera la faute de l'extrême droite ?

avatar
Fleur de lys ? le 02/09/2025 à 08:32
Fleur de Lys a écrit le 02/09/2025 à 08h10

Voilà les racailles sauront où aller pour voler les voitures.
Et après les habitants se plaindront ....

Jusqu’à la Révolution Française, lorsqu’on souhaitait obtenir les aveux d’un présumé coupable, il était soumis à la question. Sous ce vocable bien anodin ce cachait tout un ensemble de moyens de torture toutes aussi cruelles les unes que les autres. Brodequin, lame chauffée à blanc, cage hérissée de pointes acérées, table d’élongation, poulies, coins, cisailles et autres outils n’ayant qu’un seul et unique usage : arracher des aveux au prétendu coupable, car après un tel traitement n’importe quel innocent aura avoué tous les crimes dont on l’accusait.

avatar
Hehe le 02/09/2025 à 08:30
LFI 69 a écrit le 02/09/2025 à 08h06

Le bon sens populaire l'a emporté face aux fantasmes de l'extrême droite sur la vidéo protection... Qui ne protège rien mais nous surveille tous.

En parlant de fantasme, vous en tenez une belle couche...

avatar
big brother le 02/09/2025 à 08:25
LFI 69 a écrit le 02/09/2025 à 08h06

Le bon sens populaire l'a emporté face aux fantasmes de l'extrême droite sur la vidéo protection... Qui ne protège rien mais nous surveille tous.

c est toi qui fantasme :çà ne me gene pas d etre surveillé :je n ai rien à me reprocher et on n est pas dans un roman de kafka....

avatar
Efficacité grenobloise le 02/09/2025 à 08:19

Ils suivent l'exemple grenoblois. Grâce à l'absence de caméras, les agresseurs du boulanger ne seront peut-être jamais retrouvés. la secte LFI-EELV est rassurée.

avatar
**++//+++ FORZA EELV +++//++** le 02/09/2025 à 08:14

Excellente nouvelle pour la planète !
La vidéosurveillance affaiblit la tranquillité des Cognysards.

En route vers Cogny Apaisé !

Forza EELV !

avatar
Chris696969 le 02/09/2025 à 08:12

"Seulement 36% des électeurs inscrits ont participé au référendum."

Dommage que la participation soit aussi faible...

J'espère que ceux qui voulaient l'installation de ces caméras de vidéosurveillance et qui n'ont pas voté ne le regretterons pas....

avatar
Fleur de Lys le 02/09/2025 à 08:10

Voilà les racailles sauront où aller pour voler les voitures.
Et après les habitants se plaindront ....

avatar
LFI 69 le 02/09/2025 à 08:06

Le bon sens populaire l'a emporté face aux fantasmes de l'extrême droite sur la vidéo protection... Qui ne protège rien mais nous surveille tous.

