Près de Lyon : un référendum organisé, la population de ce village rejette le déploiement de nouvelles caméras

A Cogny dans le Beaujolais, la mairie souhaitait déployer six nouvelles caméras dans son centre-bourg. Mais le conseil municipal du village n'arrivait pas à se mettre d'accord sur la question, poussant l'édile Rémi Aurion à convoquer sa population pour un référendum local.
Ce dimanche, les habitants de Cogny ont donc pu voter pour ou contre l'installation de caméras supplémentaires, censées lutter contre des dégradations commises, notamment dans la salle des fêtes.
Le coût annoncé notamment - près de 50 000 euros - a visiblement refroidi les Cognysards, puisque le projet a été rejeté à 226 voix contre et 131 pour. Seulement 36% des électeurs inscrits ont participé au référendum.
Le maire n'est pas obligé de suivre l'avis consultatif de sa mairie. Mais à quelques mois des élections municipales, un passage en force serait évidemment mal vu.
Apprenez ce que le mot REPRESENTATIVITE veut dire avant d'écrire des bêtises...Signaler Répondre
5 000 balles par mois juste pour la maintenance ??? Vas-y, décris-moi la maintenance nécessaire TOUS les mois. Ensuite on parlera du coût.Signaler Répondre
Moi quand je picole le beaujolais j'aime pas etre visionai par une cameraSignaler Répondre
Apprenez ce qu'est un scrutin majoritaire avant d'écrire des bêtises.Signaler Répondre
Et pour un contrat basé sur 40h, il en faudrait combien pour opérer une surveillance 24h/24 ?
Tu es déjà aller a Cogny?Signaler Répondre
Même réflexion d'ailleurs plus largement : le fric énorme qui est mis dans des systèmes de caméras et de salles de surveillance, serait peut-être plus judicieusement employé pour mettre des vrais policiers dans les rues...Signaler Répondre
6 cameras 50 000€ c’est du vol !Signaler Répondre
Les dégradations et la hausse de la taxe foncière sont corrélées, les propriétaires vont devoir assumer l'augmentation de la TF, en revanche les locataires ne la subiront pas puisque qu'il n'y a plus de de taxe d'habitation. D'ailleurs c'est peut-être les locataires qui ont voté majoritairement contre l'installation des caméras.🤔Signaler Répondre
Les référendums ont leur limite et ne reflète qu'une infime partie d'un avis.
Celà étant à partir du moment où on y a recours, il faut en assumer le verdict.
Pourquoi pas 1 milliard d'euro même par mois la maintenance ?Signaler Répondre
Très bien, dans les autres communes on ne demande pas l'avis des citoyens, surtout avec la reconnaissance faciale qui pointe le bout de son nez...Signaler Répondre
Payer la maintenance d'une caméra c'est 5k€ par caméra minimum, tous les mois.Signaler Répondre
Pour de petites communes, les caméras sont inutiles, le risque de dégradation est significativement réduit, c'est nettement moins cher de réparer les dégradations ou de placer un agent de police pour contrôler le passage.
On avait un point de deal en face de notre immeuble, devant le centre social et la crèche dont les murs et les volets roulant étaient détruits chaque soirs, sans parler des feux de poubelles, des immondices, des véhicules désossé, des tirs de mortiers et des hurlements au milieu de la nuit. Une caméra a été installé, plus de point de deal. CQFD.Signaler Répondre
Peut-être que l'extrême droite a moins à se reprocher que l'extrême gauche, tout simplement.Signaler Répondre
Comment faites vous un lien entre une caméra et l extrême droite ?Signaler Répondre
Une caméra n est pas là pour protéger mais dissuader, aider, soutenir la police ou gendarmerie qui eux ont pour mission de protéger...
lorsque on fait appel au peuple les sondages et les médias se trompe sur l opinion des françaisSignaler Répondre
les gens en faim les camaras ne servent a rien hormis faire profiter a quelque copain
"Seulement 36% des électeurs inscrits ont participé au référendum."Signaler Répondre
Lisez l'article avant d'écrire des bêtises...
Et bien la municipalité et les habitants paieront les dégradations !!!Signaler Répondre
Quand je vois les commentaires... c'est quand même la délinquance qui conduit à la vidéo surveillance et pas le contraire !Signaler Répondre
De toute façon on sait très bien comment ça va finir, ce n'est qu'une question de temps.
et si demain il pleut, ce sera la faute de l'extrême droite ?Signaler Répondre
Jusqu’à la Révolution Française, lorsqu’on souhaitait obtenir les aveux d’un présumé coupable, il était soumis à la question. Sous ce vocable bien anodin ce cachait tout un ensemble de moyens de torture toutes aussi cruelles les unes que les autres. Brodequin, lame chauffée à blanc, cage hérissée de pointes acérées, table d’élongation, poulies, coins, cisailles et autres outils n’ayant qu’un seul et unique usage : arracher des aveux au prétendu coupable, car après un tel traitement n’importe quel innocent aura avoué tous les crimes dont on l’accusait.Signaler Répondre
En parlant de fantasme, vous en tenez une belle couche...Signaler Répondre
c est toi qui fantasme :çà ne me gene pas d etre surveillé :je n ai rien à me reprocher et on n est pas dans un roman de kafka....Signaler Répondre
Ils suivent l'exemple grenoblois. Grâce à l'absence de caméras, les agresseurs du boulanger ne seront peut-être jamais retrouvés. la secte LFI-EELV est rassurée.Signaler Répondre
Excellente nouvelle pour la planète !Signaler Répondre
La vidéosurveillance affaiblit la tranquillité des Cognysards.
En route vers Cogny Apaisé !
Forza EELV !
"Seulement 36% des électeurs inscrits ont participé au référendum."Signaler Répondre
Dommage que la participation soit aussi faible...
J'espère que ceux qui voulaient l'installation de ces caméras de vidéosurveillance et qui n'ont pas voté ne le regretterons pas....
Voilà les racailles sauront où aller pour voler les voitures.Signaler Répondre
Et après les habitants se plaindront ....
Le bon sens populaire l'a emporté face aux fantasmes de l'extrême droite sur la vidéo protection... Qui ne protège rien mais nous surveille tous.Signaler Répondre