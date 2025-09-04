Sécurité

Polémique à Lyon : des policiers sommés de ne pas intervenir le 10 septembre ? La préfecture dément

La préfecture dément tout ordre de non-intervention.

Une polémique enfle autour des consignes données aux forces de l’ordre à Lyon pour la manifestation du 10 septembre. 

Erik Tegnér, directeur du média d’extrême droite Frontières, a affirmé le mercredi 3 septembre sur X et sur CNEWS que "des policiers de Lyon ont révélé [auprès de son média] que les consignes de leur hiérarchie pour le 10 septembre étaient de ne pas intervenir en cas de pillages de commerces." Selon lui, "encore une fois, on va avoir des individus qui casseront des devantures sans jamais payer les dégradations."

L’intervenant a ajouté que ces directives viendraient de la préfecture du Rhône, précisant que des policiers lyonnais auraient reçu l’ordre "d’intervenir uniquement s’il y avait des attaques aux personnes" et qu’"en cas d’attaque sur les commerces vous n’intervenez pas."

Face à ces accusations, la préfecture du Rhône a répondu fermement. "La Préfète du Rhône dément formellement cette fausse information", affirment les services de l'État, assurant que "la police nationale sera pleinement mobilisée le 10 septembre pour protéger les personnes et les biens" et qu’"elle sera engagée avec détermination pour faire respecter la loi et préserver l’ordre public". 

Fabienne Buccio, préfète de région et préfète du Rhône, parle de "mensonges éhontés destinés à faire douter des institutions de la République" et ajoute : "les relayer c’est y contribuer aussi."

laure delyon le 04/09/2025 à 18:56

Qu'on donne aux policiers le droit de casser ces glandeurs casseurs et cassos.
A balle réelle sur les casseurs et autres racailles de cité.
Et que les policiers aient l'impunité pour ces journées là.

Tous ces casseurs, glandeurs et bloquonistes vivent des allocs familiales, des aides sociales et du chômage.
Dez rebuts de la société
A mettre même pas en taule mais au bagne pour les Français et renvoi chez eux pour les autres

Mdr ! le 04/09/2025 à 18:53
Demandes toi un peu a écrit le 04/09/2025 à 18h16

Vous avez l’insulte facile et une susceptibilité certaine . Insécurité intime ou ego hypertrophié ?

Justice.. tout simplement.

J6 le 04/09/2025 à 18:52
GAD a écrit le 04/09/2025 à 16h57

C'est un secret de polichinelle : il y a belle lurette que de telles consignes sont régulièrement données aux forces de l'ordre . Pas de vagues ...

Eh oui je confirme...mais ce sont des consignes orales jamais écrites

La France Inculte le 04/09/2025 à 18:25
j adore a écrit le 04/09/2025 à 17h56

champion du jour , bonjour. le complotiste ! l'extrême droite bête et inculte...j adore

Ne vous déplaise mais n’inversez pas les choses comme vous avez l’habitude à LFI

Mourir pour l'Ukraine le 04/09/2025 à 18:21

L'agitation en France paraît bien dérisoire après les informations de la journée…

Il est question d'envoyer des "forces de réassurance" françaises en Ukraine… On est vraiment manipulés et pris pour des imbéciles !

Zelensky n'a plus d'hommes ukrainiens pour combattre, alors il vient en chercher en France…

Demandes toi un peu le 04/09/2025 à 18:16
Mdr ! a écrit le 04/09/2025 à 18h11

Bah c'est ce que je viens dire âne bâté..

Vous avez l’insulte facile et une susceptibilité certaine . Insécurité intime ou ego hypertrophié ?

Mdr ! le 04/09/2025 à 18:11
Ils y croit encore a écrit le 04/09/2025 à 17h43

Que vous êtes idiot à votre tour , droite gauche centre n’existent plus depuis longtemps ! Alors demande toi de ton côté 😂!

Bah c'est ce que je viens dire âne bâté..

stef69999 le 04/09/2025 à 17:59

ON VERRANLE10/09QUI MENT

j ai bien lu le 04/09/2025 à 17:57
à jeter a écrit le 04/09/2025 à 15h36

l'extrème Droite au delà de la bêtise et de la fake news......à jeter à la poubelle

quoi ,l extrême droite est complotiste ? la preuve ....au delà de la bêtise et de l'ignorance

j adore le 04/09/2025 à 17:56
laissez faire lfi a écrit le 04/09/2025 à 17h45

La police intervient de moins en moins, les policiers ne souhaitent pas être condamnés par les juges gauchistes et complices !

champion du jour , bonjour. le complotiste ! l'extrême droite bête et inculte...j adore

laissez faire lfi le 04/09/2025 à 17:45

La police intervient de moins en moins, les policiers ne souhaitent pas être condamnés par les juges gauchistes et complices !

Ils y croit encore le 04/09/2025 à 17:43
Mdr ! a écrit le 04/09/2025 à 17h12

Vous êtes aussi bêtes l'un que l'autre..
C'est l'extreme-centre qui va tirer son épingle du jeu.

Demandez-vous à qui profiteraient des heurts, et pour justifier quoi..

Que vous êtes idiot à votre tour , droite gauche centre n’existent plus depuis longtemps ! Alors demande toi de ton côté 😂!

et oui et oui le 04/09/2025 à 17:22

Ce sera comme d'habitude ,un pas en avant et trois pas en arrière !

Mdr ! le 04/09/2025 à 17:12
C est cocasse comme déclaration a écrit le 04/09/2025 à 16h52

sachant que c est l extrême gauche qui instrumentalise et tire les ficelles derrière !

Vous êtes aussi bêtes l'un que l'autre..
C'est l'extreme-centre qui va tirer son épingle du jeu.

Demandez-vous à qui profiteraient des heurts, et pour justifier quoi..

GAD le 04/09/2025 à 16:57

C'est un secret de polichinelle : il y a belle lurette que de telles consignes sont régulièrement données aux forces de l'ordre . Pas de vagues ...

Ex Précisions le 04/09/2025 à 16:54

Ça ne m'étonnerait pas pour laisser faire le pillage et après dire "houuu les vilains manifestants", on connait la musique...

C est cocasse comme déclaration le 04/09/2025 à 16:52
à jeter a écrit le 04/09/2025 à 15h36

l'extrème Droite au delà de la bêtise et de la fake news......à jeter à la poubelle

sachant que c est l extrême gauche qui instrumentalise et tire les ficelles derrière !

Mais mdr le 04/09/2025 à 16:50

"la police nationale sera pleinement mobilisée le 10 septembre pour protéger les personnes et les biens" et qu’"elle sera engagée avec détermination pour faire respecter la loi et préserver l’ordre public”
Rien que cette déclaration du plus grand comique au vu des émeutes de juin 2023 donne à penser que ces consignes ont été effectivement passées.

L 'armée ? le 04/09/2025 à 16:48
Linette a écrit le 04/09/2025 à 15h45

Ils n ont pas envie d en prendre plein la figure et je suis polie. Ceux d en face seront des loubards qui seront armés et qui n ont rien à cirer des revendications citoyennes. Pire ce sera tout politisé
et nous paierons la casse une fois de plus. Pas de policiers et forces de l ordre. Et si on pensait à l armée ?

C 'est tous des immigrés , ma bonne dame !

gracieux69 le 04/09/2025 à 16:45

Depuis Macron c'est le bordel. Il veut que la population ait peur, ça l'arrange. Les blacks blocks sont identifiés et on les laisse faire. Cherchez l'erreur !

en fait le 04/09/2025 à 16:45

étonnamment je n'ai pas envie de croire en la parole de l'état...

Fxempire le 04/09/2025 à 16:41
à jeter a écrit le 04/09/2025 à 15h36

l'extrème Droite au delà de la bêtise et de la fake news......à jeter à la poubelle

Les policiers seront confrontés à l'extême gauche, son intolérance et sa violence qui va avec comme souvent

hollywood le 04/09/2025 à 16:35

il va encore y avoir beaucoup de cas sociaux dans les rues qui vont suivre comme des moutons.

Chris696969 le 04/09/2025 à 16:29

Ceci explique portant assez bien pourquoi les blacks blocs ont autant de facilités à piller les commerces à chaque manifestation...

Perdu d'avance le 04/09/2025 à 16:13
à jeter a écrit le 04/09/2025 à 15h36

l'extrème Droite au delà de la bêtise et de la fake news......à jeter à la poubelle

Et au fond de la poubelle, ils pourront gentiment discuter avec l'extrême-gauche qui ne vaut pas mieux.

ça va arrivé le 04/09/2025 à 16:00

De toute façon, les cagoulés en noir vont tout cassé comme d'habitude!
Les préfets, micron, les juges ça sert a rien!
On l'a vu avec merzouk, le délinquant de Nanterre!

Linette le 04/09/2025 à 15:45

Ils n ont pas envie d en prendre plein la figure et je suis polie. Ceux d en face seront des loubards qui seront armés et qui n ont rien à cirer des revendications citoyennes. Pire ce sera tout politisé
et nous paierons la casse une fois de plus. Pas de policiers et forces de l ordre. Et si on pensait à l armée ?

à jeter le 04/09/2025 à 15:36

l'extrème Droite au delà de la bêtise et de la fake news......à jeter à la poubelle

Globule Rouge le 04/09/2025 à 15:31
mouss1973 a écrit le 04/09/2025 à 14h30

Erik Tegnér s est Français sa ?

C'est votre phrase qui n'est pas trop française avec autant de fautes en aussi peu de mots. 😆🤣

nena le 04/09/2025 à 15:21
mouss1973 a écrit le 04/09/2025 à 14h30

Erik Tegnér s est Français sa ?

il faut revoir ta grammaire

mouss1973 le 04/09/2025 à 14:30

Erik Tegnér s est Français sa ?

mdr le 04/09/2025 à 14:22

La MUMU se chie encore dessus !! qu’ils restent à leur prorogatives : tenir les points écoles !!

Karl pépère le 04/09/2025 à 14:05

Des policiers de Lyon ? Il parle de la police municipale dans ce cas si la préfecture dément pour la police nationale ?

