Polémique à Lyon : des policiers sommés de ne pas intervenir le 10 septembre ? La préfecture dément

Une polémique enfle autour des consignes données aux forces de l’ordre à Lyon pour la manifestation du 10 septembre.

Erik Tegnér, directeur du média d’extrême droite Frontières, a affirmé le mercredi 3 septembre sur X et sur CNEWS que "des policiers de Lyon ont révélé [auprès de son média] que les consignes de leur hiérarchie pour le 10 septembre étaient de ne pas intervenir en cas de pillages de commerces." Selon lui, "encore une fois, on va avoir des individus qui casseront des devantures sans jamais payer les dégradations."

L’intervenant a ajouté que ces directives viendraient de la préfecture du Rhône, précisant que des policiers lyonnais auraient reçu l’ordre "d’intervenir uniquement s’il y avait des attaques aux personnes" et qu’"en cas d’attaque sur les commerces vous n’intervenez pas."

Face à ces accusations, la préfecture du Rhône a répondu fermement. "La Préfète du Rhône dément formellement cette fausse information", affirment les services de l'État, assurant que "la police nationale sera pleinement mobilisée le 10 septembre pour protéger les personnes et les biens" et qu’"elle sera engagée avec détermination pour faire respecter la loi et préserver l’ordre public".

Fabienne Buccio, préfète de région et préfète du Rhône, parle de "mensonges éhontés destinés à faire douter des institutions de la République" et ajoute : "les relayer c’est y contribuer aussi."