Faits Divers

Lyon : une partie du toit tombe sur la terrasse d'un restaurant, la circulation coupée

Lyon : une partie du toit tombe sur la terrasse d'un restaurant, la circulation coupée
Lyon : une partie du toit tombe sur une terrasse de restaurant, la circulation coupée - LyonMag

Une scène impressionnante.

Frayeur place Dumas-de-Loire, dans le 9e arrondissement de Lyon, ce jeudi en début d’après-midi. Vers 12 h 30, une partie de toiture s’est décrochée au-dessus de la terrasse d’un restaurant.

Selon une commerçante présente sur place, "aucun blessé n’est fort heureusement à déplorer, car les morceaux sont restés accrochés, se balançant dangereusement dans le vide", rapporte le progrès. 

Les sapeurs-pompiers ont mobilisé d’importants moyens, notamment la grande échelle, pour sécuriser la zone et retirer les éléments menaçant de s’écraser au sol. La circulation a été coupée devant l’établissement. La police municipale était également sur place, aux côtés d’un élu d’arrondissement et du bailleur Alliade.

Tags :

effondrement

toit

2 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
johnny le 04/09/2025 à 19:04

Qui utilise les terrasses de nos jours hormis les étudiants

Signaler Répondre
avatar
Dripoux le 04/09/2025 à 18:35

le steack c'est du béton

Signaler Répondre
avatar
Chris696969 le 04/09/2025 à 16:24

C'est là où il y a eu un incendie il y a quelques temps.

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.