Lyon : une partie du toit tombe sur la terrasse d'un restaurant, la circulation coupée

Frayeur place Dumas-de-Loire, dans le 9e arrondissement de Lyon, ce jeudi en début d’après-midi. Vers 12 h 30, une partie de toiture s’est décrochée au-dessus de la terrasse d’un restaurant.
Selon une commerçante présente sur place, "aucun blessé n’est fort heureusement à déplorer, car les morceaux sont restés accrochés, se balançant dangereusement dans le vide", rapporte le progrès.
Les sapeurs-pompiers ont mobilisé d’importants moyens, notamment la grande échelle, pour sécuriser la zone et retirer les éléments menaçant de s’écraser au sol. La circulation a été coupée devant l’établissement. La police municipale était également sur place, aux côtés d’un élu d’arrondissement et du bailleur Alliade.
