Vous avez mentionné que j’évoquais « la guerre de 39-46 », et que j’avais un « problème » de dates liées à ce conflit, à l’instar de mes « alliés écologistes ». Or, je n’ai jamais employé ces dates pour parler de la Seconde Guerre Mondiale. Je désigne par la période qui s’étend de 1939 à 1946, le génocide qui a eu lieu à l’encontre des Rroms, des Manouches, des Sinti, des Yéniches, des Gitans et des Voyageurs en France.
Vendredi 5 Septembre 2025 à 16h00
Droit de réponse d'Ersilia Soudais
Suite à la publication de notre article "Libération de Lyon : la mairie fait installer une plaque avec une mauvaise date...", la députée LFI Ersilia Soudais nous a fait parvenir un droit de réponse que nous publions in extenso.
Ersilia Soudais
Mais qu'est ce qu'il ne faut pas entendre !Signaler Répondre
Helas trois fois hélasSignaler Répondre
Vous êtes lu par l'ÉLITE de la Nation. Et je pèse mes mots. Cette personne, plus Arnault le local exilé à Avignon, plus nos 4 mousquetaires du tweet, on est dans le haut du haut du panier.Signaler Répondre
On pourrait lui rappeler le 1° génocide du XX° siècle, celui des Armeniens par les Turques !Signaler Répondre
Mais ausi celui de vendéens pendant la révolution française jacobine au 18° siècle
Excuse digne de LFI 69Signaler Répondre
Voici le résultat d'un brainstorming dans une war room à la mode néo cogitus debilitus . Un commentaire semblable à un étron sur un tas de fumier.Signaler Répondre
droit de réponse alambiqué et facilement hors sujet ....Signaler Répondre
Et vous allez drôlement être blessés, l'an prochain, après les élections.Signaler Répondre
le plus consternant est qu'ils ont été élusSignaler Répondre
En tous cas à Sciences po, histoire géo c'est pas leur truc....Signaler Répondre
Comme si elle n'avait pas d'autres choses plus importantes à faire que de lire les commentaires de Lyon Mag !Signaler Répondre
Pendant ce temps , la France meurt à petit feu !
Bé oui mais on commémore avec cette plaque la 2nd guerre mondiale pas tous les génocides, sinon la plaque ce serait de -50 000 ans AJC à aujourd'hui...Signaler Répondre
Quand on essaie de se rattraper et de masquer son inculture....assez constante chez LFI....Signaler Répondre
On se demande ce qu'ils ont fait à Science Po.....
Trop de manifs et de grèves sans doute
A combattre à chaque élection. Parti dangereux pour la France.Signaler Répondre
"Je désigne par la période qui s’étend de 1939 à 1946, le génocide qui a eu lieu à l’encontre des Rroms, des Manouches, des Sinti, des Yéniches, des Gitans et des Voyageurs en France."Signaler Répondre
Si je comprends bien Madame Ersilia SOUDAIS nous explique que les génocides commis par les nazis ont perduré jusqu'en 1946 ?
ce sont pratiquement tous les traines savates qui nous pourrissent la ville et la vie au quotidienSignaler Répondre
Merci Ersilia,Signaler Répondre
Vous pouvez disposer maintenant...!
Il n'y a que la vérité qui blesse.Signaler Répondre