Droit de réponse d'Ersilia Soudais

Suite à la publication de notre article "Libération de Lyon : la mairie fait installer une plaque avec une mauvaise date...", la députée LFI Ersilia Soudais nous a fait parvenir un droit de réponse que nous publions in extenso.

Vous avez mentionné que j’évoquais « la guerre de 39-46 », et que j’avais un « problème » de dates liées à ce conflit, à l’instar de mes « alliés écologistes ». Or, je n’ai jamais employé ces dates pour parler de la Seconde Guerre Mondiale. Je désigne par la période qui s’étend de 1939 à 1946, le génocide qui a eu lieu à l’encontre des Rroms, des Manouches, des Sinti, des Yéniches, des Gitans et des Voyageurs en France.

16 commentaires
Laisser un commentaire
oh là là le 05/09/2025 à 18:49

Mais qu'est ce qu'il ne faut pas entendre !

Helas le 05/09/2025 à 18:48
mais a écrit le 05/09/2025 à 16h56

le plus consternant est qu'ils ont été élus

Helas trois fois hélas

Félicitations à Lyon Mag le 05/09/2025 à 18:26

Vous êtes lu par l'ÉLITE de la Nation. Et je pèse mes mots. Cette personne, plus Arnault le local exilé à Avignon, plus nos 4 mousquetaires du tweet, on est dans le haut du haut du panier.

génocides ! le 05/09/2025 à 18:12
Chris696969 a écrit le 05/09/2025 à 16h23

"Je désigne par la période qui s’étend de 1939 à 1946, le génocide qui a eu lieu à l’encontre des Rroms, des Manouches, des Sinti, des Yéniches, des Gitans et des Voyageurs en France."

Si je comprends bien Madame Ersilia SOUDAIS nous explique que les génocides commis par les nazis ont perduré jusqu'en 1946 ?

On pourrait lui rappeler le 1° génocide du XX° siècle, celui des Armeniens par les Turques !

Mais ausi celui de vendéens pendant la révolution française jacobine au 18° siècle

EZ le 05/09/2025 à 18:00

Excuse digne de LFI 69

GLOUGLOU 1ER le 05/09/2025 à 17:51

Voici le résultat d'un brainstorming dans une war room à la mode néo cogitus debilitus . Un commentaire semblable à un étron sur un tas de fumier.

antoine69 le 05/09/2025 à 17:44

droit de réponse alambiqué et facilement hors sujet ....

Cyrano le 05/09/2025 à 17:23
Les Fachos Incultes a écrit le 05/09/2025 à 16h16

Il n'y a que la vérité qui blesse.

Et vous allez drôlement être blessés, l'an prochain, après les élections.

mais le 05/09/2025 à 16:56
Évidemment a écrit le 05/09/2025 à 16h40

Quand on essaie de se rattraper et de masquer son inculture....assez constante chez LFI....
On se demande ce qu'ils ont fait à Science Po.....
Trop de manifs et de grèves sans doute

le plus consternant est qu'ils ont été élus

Chris696969 le 05/09/2025 à 16:55
Évidemment a écrit le 05/09/2025 à 16h40

Quand on essaie de se rattraper et de masquer son inculture....assez constante chez LFI....
On se demande ce qu'ils ont fait à Science Po.....
Trop de manifs et de grèves sans doute

En tous cas à Sciences po, histoire géo c'est pas leur truc....

Amen le 05/09/2025 à 16:54

Comme si elle n'avait pas d'autres choses plus importantes à faire que de lire les commentaires de Lyon Mag !
Pendant ce temps , la France meurt à petit feu !

Ex Précisions le 05/09/2025 à 16:41

Bé oui mais on commémore avec cette plaque la 2nd guerre mondiale pas tous les génocides, sinon la plaque ce serait de -50 000 ans AJC à aujourd'hui...

Évidemment le 05/09/2025 à 16:40

Quand on essaie de se rattraper et de masquer son inculture....assez constante chez LFI....
On se demande ce qu'ils ont fait à Science Po.....
Trop de manifs et de grèves sans doute

Anti LFI le 05/09/2025 à 16:35

A combattre à chaque élection. Parti dangereux pour la France.

Chris696969 le 05/09/2025 à 16:23

"Je désigne par la période qui s’étend de 1939 à 1946, le génocide qui a eu lieu à l’encontre des Rroms, des Manouches, des Sinti, des Yéniches, des Gitans et des Voyageurs en France."

Si je comprends bien Madame Ersilia SOUDAIS nous explique que les génocides commis par les nazis ont perduré jusqu'en 1946 ?

c'est curieux le 05/09/2025 à 16:22

ce sont pratiquement tous les traines savates qui nous pourrissent la ville et la vie au quotidien

Connor McLeod le 05/09/2025 à 16:17

Merci Ersilia,
Vous pouvez disposer maintenant...!

Les Fachos Incultes le 05/09/2025 à 16:16

Il n'y a que la vérité qui blesse.

