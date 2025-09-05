Droit de réponse d'Ersilia Soudais

Vous avez mentionné que j’évoquais « la guerre de 39-46 », et que j’avais un « problème » de dates liées à ce conflit, à l’instar de mes « alliés écologistes ». Or, je n’ai jamais employé ces dates pour parler de la Seconde Guerre Mondiale. Je désigne par la période qui s’étend de 1939 à 1946, le génocide qui a eu lieu à l’encontre des Rroms, des Manouches, des Sinti, des Yéniches, des Gitans et des Voyageurs en France.