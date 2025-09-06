Judiciaire

Lyon : ils se faisaient passer pour de faux plombiers pour voler des seniors, ils sont condamnÃ©s

Lyon : ils se faisaient passer pour de faux plombiers pour voler des seniors, ils sont condamnés

Le trio écumait la France, mais avait fait de l'agglomération lyonnaise son terrain de jeu privilégié.

Leur cible ? Des personnes âgées. Leur méthode ? Se faire passer pour des plombiers afin d'être invités à entrer chez leurs victimes pour faire main basse sur de l'argent ou des bijoux.

Au total, ces deux hommes et une femme ont fait une dizaine de victimes entre février et juillet. Dont une femme de 99 ans qu'ils ont lourdement fait chuter au sol dans son appartement du 1er arrondissement de Lyon (45 jours d'ITT).

Interpellés mardi, ils ont été jugés ce jeudi au tribunal correctionnel de Lyon. Le leader a écopé de 3 ans de prison et est retourné derrière les barreaux où il avait été retrouvé par les enquêteurs, car il purge déjà une peine prononcée cet été pour d'autres faits.

Son complice principal était dans le même cas, incarcéré à Valence pour violences. Il a été condamné à 2 ans de prison, dont la moitié avec sursis.

Enfin, la femme qui les accompagnait pour amadouer les séniors, s'en tire avec 8 mois de prison avec sursis.

0 commentaire
Laisser un commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiÃ©e.
Les champs requis sont identifiÃ©s par une Ã©toile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de rÃ©server votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistrÃ©.
Vous pouvez crÃ©er un compte gratuitement en cliquant ici.