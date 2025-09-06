Lyon : ils se faisaient passer pour de faux plombiers pour voler des seniors, ils sont condamnés

Leur cible ? Des personnes âgées. Leur méthode ? Se faire passer pour des plombiers afin d'être invités à entrer chez leurs victimes pour faire main basse sur de l'argent ou des bijoux.

Au total, ces deux hommes et une femme ont fait une dizaine de victimes entre février et juillet. Dont une femme de 99 ans qu'ils ont lourdement fait chuter au sol dans son appartement du 1er arrondissement de Lyon (45 jours d'ITT).

Interpellés mardi, ils ont été jugés ce jeudi au tribunal correctionnel de Lyon. Le leader a écopé de 3 ans de prison et est retourné derrière les barreaux où il avait été retrouvé par les enquêteurs, car il purge déjà une peine prononcée cet été pour d'autres faits.

Son complice principal était dans le même cas, incarcéré à Valence pour violences. Il a été condamné à 2 ans de prison, dont la moitié avec sursis.

Enfin, la femme qui les accompagnait pour amadouer les séniors, s'en tire avec 8 mois de prison avec sursis.