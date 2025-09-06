Lyon : ils se faisaient passer pour des plombiers pour voler des seniors, ils sont condamnés

Leur cible ? Des personnes âgées. Leur méthode ? Se faire passer pour des plombiers afin d'être invités à entrer chez leurs victimes pour faire main basse sur de l'argent ou des bijoux.
Au total, ces deux hommes et une femme ont fait une dizaine de victimes entre février et juillet. Dont une femme de 99 ans qu'ils ont lourdement fait chuter au sol dans son appartement du 1er arrondissement de Lyon (45 jours d'ITT).
Interpellés mardi, ils ont été jugés ce jeudi au tribunal correctionnel de Lyon. Le leader a écopé de 3 ans de prison et est retourné derrière les barreaux où il avait été retrouvé par les enquêteurs, car il purge déjà une peine prononcée cet été pour d'autres faits.
Son complice principal était dans le même cas, incarcéré à Valence pour violences. Il a été condamné à 2 ans de prison, dont la moitié avec sursis.
Enfin, la femme qui les accompagnait pour amadouer les séniors, s'en tire avec 8 mois de prison avec sursis.
Il n'y aurait plus de ce genre d'attaques.Signaler Répondre
Mais bon, à peine un an à "l'hôtel"...
C'est un permis de continuer.
Ce n'est plus la Justice.
Pourquoi avoir censuré mon message dans lequel je précisais que nos grands-parents polonais étaient venus travailler dans les mines françaises, et non bénéficier d'aides sociales qui n'existaient pas à l'époque ? Est-ce choquant aussi de dire que des industriels français ont délocalisé en Pologne pour le coût et la qualité de sa main-d’œuvre ?Signaler Répondre
POURQUOI CETTE INDULGENCE POUR LA FEMME ? ELLE ETAIT SOUS EMPRISE?Signaler Répondre
Ces trois là représentent l'avenir de la France.Signaler Répondre
Je me répète , mais je serais curieux de savoir s'ils perçoivent le RSA ou autres aides généreusement offertes par notre cher gouvernement ?
Je dirais que Oui !
Qui a écrit ce titre ?Signaler Répondre
Ils auraient donc dû se faire passer pour de vrais plombiers ????
cherchez l’erreur.
La seule qui ne prend pas de sursis, c'est la victime. Et, c'est tellement plus facile de s'en prendre à des vieux.Signaler Répondre
Encore une belle équipe de salopards très courageux !Signaler Répondre
Des plombiers "polonais" cette fois-ci ?Signaler Répondre
L'affaire des plombier polonais bien documenté sur Wiki ;-)
Pas de quoi décourager de continuer...!Signaler Répondre
8 mois pour la femme, cette blague...
pourquoi la justice française demande toujours du sursis?Du sursis pour tel cas,du sursis pour tel autre,ç'à serait temps que cette justice fasse son boulot!dans certains pays,c'est de la prison ferme pour des années!Signaler Répondre