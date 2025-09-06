Judiciaire

Lyon : ils se faisaient passer pour des plombiers pour voler des seniors, ils sont condamnés

Le trio écumait la France, mais avait fait de l'agglomération lyonnaise son terrain de jeu privilégié.

Leur cible ? Des personnes âgées. Leur méthode ? Se faire passer pour des plombiers afin d'être invités à entrer chez leurs victimes pour faire main basse sur de l'argent ou des bijoux.

Au total, ces deux hommes et une femme ont fait une dizaine de victimes entre février et juillet. Dont une femme de 99 ans qu'ils ont lourdement fait chuter au sol dans son appartement du 1er arrondissement de Lyon (45 jours d'ITT).

Interpellés mardi, ils ont été jugés ce jeudi au tribunal correctionnel de Lyon. Le leader a écopé de 3 ans de prison et est retourné derrière les barreaux où il avait été retrouvé par les enquêteurs, car il purge déjà une peine prononcée cet été pour d'autres faits.

Son complice principal était dans le même cas, incarcéré à Valence pour violences. Il a été condamné à 2 ans de prison, dont la moitié avec sursis.

Enfin, la femme qui les accompagnait pour amadouer les séniors, s'en tire avec 8 mois de prison avec sursis.

Avec 10 ans fermes automatiquement le 06/09/2025 à 18:48

Il n'y aurait plus de ce genre d'attaques.

Mais bon, à peine un an à "l'hôtel"...

C'est un permis de continuer.

Ce n'est plus la Justice.

Censuré, comme d'hab... le 06/09/2025 à 18:22
Ex Précisions a écrit le 06/09/2025 à 12h52

Des plombiers "polonais" cette fois-ci ?
L'affaire des plombier polonais bien documenté sur Wiki ;-)

Pourquoi avoir censuré mon message dans lequel je précisais que nos grands-parents polonais étaient venus travailler dans les mines françaises, et non bénéficier d'aides sociales qui n'existaient pas à l'époque ? Est-ce choquant aussi de dire que des industriels français ont délocalisé en Pologne pour le coût et la qualité de sa main-d’œuvre ?

Memphis le 06/09/2025 à 18:07

POURQUOI CETTE INDULGENCE POUR LA FEMME ? ELLE ETAIT SOUS EMPRISE?

Amen le 06/09/2025 à 17:46

Ces trois là représentent l'avenir de la France.
Je me répète , mais je serais curieux de savoir s'ils perçoivent le RSA ou autres aides généreusement offertes par notre cher gouvernement ?
Je dirais que Oui !

Canut 04 le 06/09/2025 à 17:34

Qui a écrit ce titre ?
Ils auraient donc dû se faire passer pour de vrais plombiers ????
cherchez l’erreur.

Cyrano le 06/09/2025 à 14:34

La seule qui ne prend pas de sursis, c'est la victime. Et, c'est tellement plus facile de s'en prendre à des vieux.

mais bien sur le 06/09/2025 à 13:01

Encore une belle équipe de salopards très courageux !

Ex Précisions le 06/09/2025 à 12:52

Des plombiers "polonais" cette fois-ci ?
L'affaire des plombier polonais bien documenté sur Wiki ;-)

Connor McLeod le 06/09/2025 à 12:27

Pas de quoi décourager de continuer...!
8 mois pour la femme, cette blague...

laya le 06/09/2025 à 12:23

pourquoi la justice française demande toujours du sursis?Du sursis pour tel cas,du sursis pour tel autre,ç'à serait temps que cette justice fasse son boulot!dans certains pays,c'est de la prison ferme pour des années!

