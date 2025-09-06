Près de Lyon : la stagiaire l'accuse d'agressions sexuelles sur des chantiers, l'ouvrier relaxé faute de preuves

Le témoignage peu élogieux des collègues du prévenu non plus. Cette semaine, un quinquagénaire a été relaxé par le tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône, les juges caladois estimant ne pas disposer de suffisamment de preuves pour le faire condamner pour agressions sexuelles.

Cet ouvrier était accusé par une stagiaire âgée de 17 ans à l'époque des faits présumés en 2022. Sur des chantiers à Villefranche et en Saône-et-Loire, il se serait frotté à elle à plusieurs reprises, avant de lui agripper un sein.

Présenté par son entourage comme un gros lourd adepte des blagues graveleuses, le prévenu a nié les faits lors de l'audience. Il a donc pu ressortir libre, au grand dam de celle qui martelait être sa victime.