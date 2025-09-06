Judiciaire

Près de Lyon : la stagiaire l'accuse d'agressions sexuelles sur des chantiers, l'ouvrier relaxé faute de preuves

Près de Lyon : la stagiaire l'accuse d'agressions sexuelles sur des chantiers, l'ouvrier relaxé faute de preuves

La parole de la victime n'a pas suffi.

Le témoignage peu élogieux des collègues du prévenu non plus. Cette semaine, un quinquagénaire a été relaxé par le tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône, les juges caladois estimant ne pas disposer de suffisamment de preuves pour le faire condamner pour agressions sexuelles.

Cet ouvrier était accusé par une stagiaire âgée de 17 ans à l'époque des faits présumés en 2022. Sur des chantiers à Villefranche et en Saône-et-Loire, il se serait frotté à elle à plusieurs reprises, avant de lui agripper un sein.

Présenté par son entourage comme un gros lourd adepte des blagues graveleuses, le prévenu a nié les faits lors de l'audience. Il a donc pu ressortir libre, au grand dam de celle qui martelait être sa victime.

3 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Ex Précisions le 06/09/2025 à 18:46

Qu'est-ce qu'elle faisait à 17 ans sur un chantier au milieu de gros lourds incurables ?
Sans expérience pour se défendre.
C'est elle qui a demandé ou c'est la hiérarchie pour la faire ch... et se moquer d'elle ?

Signaler Répondre
avatar
Dupon le 06/09/2025 à 18:23

Après si on ne peut même plus se frotter contre une stagiaire de 17 ans, où on va ?
Déjà que le bâtiment a du mal à recruter 🤣🤣

Signaler Répondre
avatar
Catalan le 06/09/2025 à 18:18

A Villefranche c est systématiquement sursis ou bracelet.

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.