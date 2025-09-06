Près de Lyon : la stagiaire l'accuse d'agressions sexuelles sur des chantiers, l'ouvrier relaxé faute de preuves

Le témoignage peu élogieux des collègues du prévenu non plus. Cette semaine, un quinquagénaire a été relaxé par le tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône, les juges caladois estimant ne pas disposer de suffisamment de preuves pour le faire condamner pour agressions sexuelles.
Cet ouvrier était accusé par une stagiaire âgée de 17 ans à l'époque des faits présumés en 2022. Sur des chantiers à Villefranche et en Saône-et-Loire, il se serait frotté à elle à plusieurs reprises, avant de lui agripper un sein.
Présenté par son entourage comme un gros lourd adepte des blagues graveleuses, le prévenu a nié les faits lors de l'audience. Il a donc pu ressortir libre, au grand dam de celle qui martelait être sa victime.
Qu'est-ce qu'elle faisait à 17 ans sur un chantier au milieu de gros lourds incurables ?Signaler Répondre
Sans expérience pour se défendre.
C'est elle qui a demandé ou c'est la hiérarchie pour la faire ch... et se moquer d'elle ?
Après si on ne peut même plus se frotter contre une stagiaire de 17 ans, où on va ?Signaler Répondre
Déjà que le bâtiment a du mal à recruter 🤣🤣
A Villefranche c est systématiquement sursis ou bracelet.Signaler Répondre