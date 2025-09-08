Près de Lyon : elle enferme son compagnon sur le balcon, il se jette du 2e étage pour lui échapper

Le 8 juillet dernier, elle avait enfermé son compagnon sur le balcon de leur appartement à Francheville, avant de le menacer avec un balai et un couteau. Apeuré, l'homme s'était jeté depuis le 2e étage pour lui échapper.

Face aux juges, la prévenue a expliqué s'être défendue après une empoignade durant laquelle le compagnon l'avait projetée au sol. Et a nié avoir brandi un couteau.

Le parquet a eu la main lourde, réclamant 18 mois de prison, dont 12 mois ferme.

Le tribunal correctionnel de Lyon a préféré prononcer une peine de 6 mois de prison, avec 2 mois ferme correspondant au temps déjà passé en détention. La jeune femme a donc pu ressortir libre à l'issue de l'audience.