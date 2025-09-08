Judiciaire

Près de Lyon : elle enferme son compagnon sur le balcon, il se jette du 2e étage pour lui échapper

C'est une jeune femme au casier judiciaire bien rempli et au profil psychiatrique torturé qui a été jugée vendredi à Lyon.

Le 8 juillet dernier, elle avait enfermé son compagnon sur le balcon de leur appartement à Francheville, avant de le menacer avec un balai et un couteau. Apeuré, l'homme s'était jeté depuis le 2e étage pour lui échapper.

Face aux juges, la prévenue a expliqué s'être défendue après une empoignade durant laquelle le compagnon l'avait projetée au sol. Et a nié avoir brandi un couteau.

Le parquet a eu la main lourde, réclamant 18 mois de prison, dont 12 mois ferme.

Le tribunal correctionnel de Lyon a préféré prononcer une peine de 6 mois de prison, avec 2 mois ferme correspondant au temps déjà passé en détention. La jeune femme a donc pu ressortir libre à l'issue de l'audience.

