Vaulx-en-Velin : un détenu de Lyon-Corbas mis en examen pour un meurtre lié au trafic de drogue

Un prisonnier de 22 ans, se présentant comme Tunisien et en situation irrégulière, a été mis en examen cet été pour complicité de meurtre en bande organisée, a indiqué le parquet de Lyon. L’homme est soupçonné d’avoir coordonné, depuis sa cellule de la prison de Corbas, l’exécution d’un guetteur sur un point de deal à Vaulx-en-Velin.

Les faits remontent au 7 avril 2025. Ce jour-là, un jeune de 19 ans avait été tué par balles en plein après-midi, près d’une école dont les élèves avaient dû être confinés. Le tireur présumé, âgé de 18 ans, avait été interpellé quelques jours plus tard en région parisienne et mis en examen pour meurtre en bande organisée. Deux autres personnes, une femme de 18 ans et un homme de 20 ans, accusés de l’avoir aidé, avaient également été arrêtés et écroués.

Selon les enquêteurs de la division de la criminalité organisée et spécialisée (DCOS), le détenu de Corbas aurait réservé le taxi ayant conduit le tireur sur les lieux et donné des instructions à la jeune femme chargée d’accueillir ce dernier. Il est soupçonné d’avoir voulu écarter un rival dans la gestion du trafic local.

L’enquête se poursuit pour déterminer s’il a agi seul ou pour le compte d’un autre commanditaire.