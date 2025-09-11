Faits Divers

Lyon : blessée par balles à deux pas de la manifestation, la victime est finalement décédée

Un homme blessé par balles pendant la manifestation, sans lien avec le mouvement à Lyon ? - LyonMag

Ce mercredi, les forces de l'ordre étaient très nombreuses pour contenir les manifestations et blocages du 10 septembre.

Mise à jour le 11 septembre à 11h30 : Touchée à plusieurs reprises, la victime est finalement décédée des suites de ses blessures. Le parquet de Lyon évoque une rixe qui aurait dégénéré. Le ou les auteurs des tirs mortels sont activement recherchés dans le cadre de l'enquête qui prend donc une nouvelle tournure avec ce décès.

Article initial : Malgré ce déploiement, une fusillade a éclaté en ville en fin d'après-midi. Rue Duguesclin, dans le 3e arrondissement, un jeune homme a été blessé par balles, alors qu'un cortège passait non loin de là.

Selon la préfecture du Rhône, la victime a été prise en charge en urgence absolue après avoir reçu 5 balles selon les premiers éléments de l'enquête. Il n'y aurait pour le moment aucun lien avec la manifestation du 10 septembre.

Le suspect est activement recherché. Une enquête a été ouverte pour éclaircir les circonstances de ce fait divers.

comme doucet qui est à cote de la plaque(1946) le 11/09/2025 à 15:05
Morbide a écrit le 11/09/2025 à 14h59

Tu veux aller voir la flaque ?

toi tu es à cote de la flaque?

ça débarrasse le 11/09/2025 à 15:04
Morbide a écrit le 11/09/2025 à 14h59

Tu veux aller voir la flaque ?

Oui, qui a payé les soins?
Marre de payer pour les racailles 😎😎

Morbide le 11/09/2025 à 14:59
Journalistes a écrit le 11/09/2025 à 13h50

Vous pourriez donner des infos plus précises sur la localisation pour ce genre de faits divers ? À quelle hauteur de la rue ?

Tu veux aller voir la flaque ?

Mouaii le 11/09/2025 à 14:18

C'était bien chaud aussi vers Guillotière et vers la préfecture, présence de véhicule renforcé des CRS, poubelles et autres cramés, présence de fumées toxiques, déchets placés sur les voies du tram.

N'oublions pas que d'après le site de la sécurité intérieure en France (interieur.gouv.fr) :
"Le nombre de délits et de crimes est proportionnel au nombre d'habitants par Km²".

Mieux vaut vivre à la campagne, statistiquement, ça n'ira qu'en se dégradant.

il me senble le 11/09/2025 à 14:17
Journalistes a écrit le 11/09/2025 à 13h50

Vous pourriez donner des infos plus précises sur la localisation pour ce genre de faits divers ? À quelle hauteur de la rue ?

Bonnel ou Servient (pas loin place Guichard )

Journalistes le 11/09/2025 à 13:50

Vous pourriez donner des infos plus précises sur la localisation pour ce genre de faits divers ? À quelle hauteur de la rue ?

Nouvelle norme le 11/09/2025 à 13:32

2 homicides à Lyon hier. Si on retrouve les coupables, on découvrira sûrement qu’ils ont quelques dizaines d’antécédents sans incarcération. Tout va bien, habituez-vous.

en nov'langue le 11/09/2025 à 13:10

c'est un incident

cochard le 11/09/2025 à 13:09
il faudrait a écrit le 11/09/2025 à 12h56

Il faudrait cocher sur le calendrier les jours ou il n'y a pas de fusillades , de rixes , ou de coups de couteau à Lyon ? ? ? ? ? ? ?

ça ferait beaucoup de croix

il faudrait le 11/09/2025 à 12:56

Il faudrait cocher sur le calendrier les jours ou il n'y a pas de fusillades , de rixes , ou de coups de couteau à Lyon ? ? ? ? ? ? ?

ah oui le 11/09/2025 à 12:53
Eddy a écrit le 11/09/2025 à 07h10

Melanchon grand monsieur vive LFI

Vous parlez de celui qui essaie de se faire passer pour un " prolo " ?

Sarah Connor le 11/09/2025 à 12:37

Les caméras ne servent à rien, heureusement que ce compétent de maire et ses collègues escrologistes y ont veillés. En y limitant leur installation en ville. Bah oui, cela n'aurait surtout pas servi à pouvoir suivre ces individus cagoulés et chacun avec une arme de point selon d'autres sources. Merci pour se confort de sécurités et d'apaisement à Lyon.

Évidemment le 11/09/2025 à 11:59

La ville apaisée depuis 5 ans.....

mits le 11/09/2025 à 11:47
Eddy a écrit le 11/09/2025 à 07h10

Melanchon grand monsieur vive LFI

Et grand bourgeois aussi! il n’a pas de souci à se faire lui, financièrement parlant

OK KO le 11/09/2025 à 08:53
Oubli a écrit le 10/09/2025 à 20h57

Et tu oublies la racaille de la route, celle qui considère que les lois ne sont pas faites pour elle :
https://www.lyonmag.com/article/146580/voitures-radar-privees-le-dispositif-dexter-arrive-tres-bientot-dans-la-metropole-de-lyon

LE rapport????

Oui le 11/09/2025 à 08:42
La Meute a écrit le 10/09/2025 à 19h42

Des racailles qui "manifestent" et d'autres racailles qui se tirent dessus.

La quantité de racailles est impressionnante en France.

Et 600 supplémentaire à l'assemblée national.

Ouiauxvoituresnonauxverts le 11/09/2025 à 08:28
Eddy a écrit le 11/09/2025 à 07h10

Melanchon grand monsieur vive LFI

Melenchon, petit bon à rien

Parponnes le 11/09/2025 à 08:21

j’ai un ami qui habite à côté, c’est un point de deal. La ville apaisée selon Doucet.

néné2 le 11/09/2025 à 08:15
Eddy a écrit le 11/09/2025 à 07h10

Melanchon grand monsieur vive LFI

Si grand monsieur que tu ne sais même pas écrire son nom !

juste un artefact le 11/09/2025 à 07:42
Chris696969 a écrit le 11/09/2025 à 07h23

Verte et apaisée..

au suivant

Chris696969 le 11/09/2025 à 07:23
Ex Précisions a écrit le 10/09/2025 à 19h47

Faits divers classique quotidien sur la Métropole Verte...

Verte et apaisée..

Eddy le 11/09/2025 à 07:10
French connection a écrit le 10/09/2025 à 22h26

Et ce moins que rien de Melanchon qui estime cette manifestation comme un grand succès sans ecart. Quel taré

Melanchon grand monsieur vive LFI

Looool le 11/09/2025 à 01:20

Tant qu’ils font ça entre Kévin ça me va !

Fan de Doucet le 10/09/2025 à 22:36

J’aime bien, ça met une ambiance un peu exotique, on se croirait à Caracas.

French connection le 10/09/2025 à 22:26

Et ce moins que rien de Melanchon qui estime cette manifestation comme un grand succès sans ecart. Quel taré

Bon le 10/09/2025 à 21:46

Moi je veux bien que Doucet continue de nous dire que tout va bien, que les gens traversent la rue pour le remercier, que les enfants jouent dans les rues apaisées de la ville et que les oiseaux gazouillent …
À un moment il faut revenir sur terre !

Deuxième raté du jour le 10/09/2025 à 21:12

SVP soignez vos tirs.

C’est pas malin ça le 10/09/2025 à 21:11

Sûrement un manifestant qui voulait bloquer un point de deal !!!!!!!

Oubli le 10/09/2025 à 20:57
La Meute a écrit le 10/09/2025 à 19h42

Des racailles qui "manifestent" et d'autres racailles qui se tirent dessus.

La quantité de racailles est impressionnante en France.

Et tu oublies la racaille de la route, celle qui considère que les lois ne sont pas faites pour elle :
https://www.lyonmag.com/article/146580/voitures-radar-privees-le-dispositif-dexter-arrive-tres-bientot-dans-la-metropole-de-lyon

Tartufferie le 10/09/2025 à 20:19

Duguesclin a de nouveau voulu sauver la France visiblement

Bribri le 10/09/2025 à 20:11

Et voilà ! Un blessé par balles, et vous vous êtes là soit pour manifester soit vous rentrez du Boulot ! Donc hors de question déjà de participer à celà, beaucoup sont là pour foutre la merde ou pour s'occuper !
Les policiers sont des salariés comme tout le monde, il est inadmissible ces violences envers eux.

mits le 10/09/2025 à 20:09

Lyon et sa métropole! En passe de devenir invivable!

Ex Précisions le 10/09/2025 à 19:47

Faits divers classique quotidien sur la Métropole Verte...

La Meute le 10/09/2025 à 19:42

Des racailles qui "manifestent" et d'autres racailles qui se tirent dessus.

La quantité de racailles est impressionnante en France.

