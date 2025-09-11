Lyon : blessée par balles à deux pas de la manifestation, la victime est finalement décédée

Mise à jour le 11 septembre à 11h30 : Touchée à plusieurs reprises, la victime est finalement décédée des suites de ses blessures. Le parquet de Lyon évoque une rixe qui aurait dégénéré. Le ou les auteurs des tirs mortels sont activement recherchés dans le cadre de l'enquête qui prend donc une nouvelle tournure avec ce décès.
Article initial : Malgré ce déploiement, une fusillade a éclaté en ville en fin d'après-midi. Rue Duguesclin, dans le 3e arrondissement, un jeune homme a été blessé par balles, alors qu'un cortège passait non loin de là.
Selon la préfecture du Rhône, la victime a été prise en charge en urgence absolue après avoir reçu 5 balles selon les premiers éléments de l'enquête. Il n'y aurait pour le moment aucun lien avec la manifestation du 10 septembre.
Le suspect est activement recherché. Une enquête a été ouverte pour éclaircir les circonstances de ce fait divers.
"Le nombre de délits et de crimes est proportionnel au nombre d'habitants par Km²".
"Le nombre de délits et de crimes est proportionnel au nombre d'habitants par Km²".
Mieux vaut vivre à la campagne, statistiquement, ça n'ira qu'en se dégradant.
