Voitures-radar privées : le dispositif "Dexter" arrive très bientôt dans la métropole de Lyon

Les automobilistes du Rhône et de la métropole de Lyon devront redoubler de vigilance. La préfecture annonce que le dispositif "Dexter" sera effectif à compter du 15 septembre 2025. Concrètement, des voitures-radar conduites par des opérateurs privés circuleront sur des itinéraires définis par la direction départementale des territoires, "en lien avec les forces de l’ordre et les gestionnaires de voirie concernés."

Selon les services de l'État, ces parcours de contrôle ont été établis "en fonction de l’accidentalité et du trafic", avec un objectif clair : "faire respecter les limitations de vitesse dans la durée" et "libérer du temps que les forces de l’ordre pourront consacrer à leurs missions d’intervention, d’enquête et de prévention."

La préfecture rappelle qu’"en 2024 en France, une vitesse excessive ou inadaptée a été relevée dans 29 % des accidents mortels", un chiffre qui grimpe à 32 % dans le Rhône et la métropole de Lyon.

Mais cette externalisation interroge. Ces véhicules ne seront pas conduits par des policiers ou des gendarmes, mais par des salariés d’entreprises privées. Le gouvernement assure toutefois que "les voitures-radars fonctionnent parfaitement en roulant à la vitesse maximale autorisée" et que les chauffeurs ont "l’obligation contractuelle de circuler à une vitesse adaptée dans le flot normal de circulation". Des sanctions financières sont même prévues : "1 000 euros par jour et par voiture" si une société tente de piéger les automobilistes en roulant trop lentement.

Autre précision de la préfecture : les entreprises titulaires du marché ne sont pas rémunérées au nombre de contraventions. Leur paiement dépend du nombre de kilomètres parcourus, fixé à l’avance dans le contrat.

Reste que pour de nombreux conducteurs, ces véhicules marquent une nouvelle étape dans la répression routière, perçue par certains comme une machine a cash pour l'État, malgré les garanties mises en avant par ce dernier.