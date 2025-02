Contraventions erronées à Lyon : un automobiliste piégé par la voiture-radar

Florent G. alerte sur des erreurs dans le système des amendes de stationnement à Lyon. Il affirme avoir reçu plusieurs contraventions avec des adresses erronées, possiblement dues à un défaut des nouvelles voitures radars de la Ville de Lyon, capables de scanner automatiquement les plaques d'immatriculation des véhicules stationnés (système LAPI).

Équipée d'un système de géolocalisation, celui-ci a-t-il un défaut ? Pour Florent G. il n'y a pas de doute : "c'est la voiture radars, je la vois régulièrement passer".

Ce dernier a reçu une première amende de 35 euros pour un stationnement supposé non réglé le 29 décembre 2023, puis une autre de 55 euros datée du 19 décembre 2024. Or, ces deux contraventions concernent une infraction commise au "8 rue d'Ypres, 69007 Lyon", alors que cette rue n'est pas située dans le 7e arrondissement, mais dans le 4e. Et le stationnement y est gratuit de surcroît.

“La personne qui ne fait pas bien attention, elle paye bêtement son amende”, alerte-t-il. “J’ai contesté les deux amendes et sans excuses ni explications, elles ont été acceptées.”

L'automobiliste souligne également un autre problème : des amendes majorées reçues sans avoir eu les contraventions initiales. “C'est inadmissible, il y a quasiment une amende sur deux que je ne reçois pas, donc je reçois des amendes majorées”, explique-t-il. D'autant que pour contester une amende, il faut envoyer l'original à Rennes, mais sans cet original, “c'est terminé”, déplore ce dernier.

Face au silence de Lyon Amendes malgré de multiples sollicitations, il affirme avoir subi plusieurs saisies administratives sur son compte bancaire “pour des amendes pour lesquelles je suis censé être en discussion avec eux. Maintenant je ne m'embête même plus à répondre parce que quand je fais un courrier recommandé à Lyon Amendes, en fait je n’ai jamais de réponse. On a l’impression qu’on a affaire à personne.”

Estimant ces dysfonctionnements comme une “tentative d'escroquerie”, il envisage de saisir les services antifraudes.

Sollicitée, la Ville de Lyon n'a pas encore répondu à nos questions.