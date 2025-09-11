Faits Divers

Lyon : un homme en fauteuil roulant mortellement poignardé, la victime était en direct sur les réseaux sociaux

Scène d'horreur ce mercredi soir dans le 9e arrondissement de Lyon.

Peu avant 22h30, un homme en fauteuil roulant a été poignardé au cou, au pied d'une barre d'immeubles rue Sergent Michel-Berthet, dans le quartier de Gorge de Loup.

La victime, âgée d'une quarantaine d'années, est décédée sur place, malgré l'intervention rapide des secours et leurs tentatives pour la maintenir en vie.

Il s'agirait d'un ressortissant irakien, qui habitait dans le quartier.

Selon l'AFP, la victime était en direct sur les réseaux sociaux lorsqu'elle a été attaquée. Le quadragénaire réalisait fréquemment des contenus le soir en lien avec sa religion chrétienne.

Une enquête a été ouverte, on ignore encore si le suspect a été identifié, mais il est activement recherché. Aucune interpellation n'a encore été menée.

Les circonstances de l'agression fatale sont également à déterminer, même si la piste d'une altercation est privilégiée. Il faudra déterminer si elle est liée au contenu de la vidéo qu'était en train de réaliser la victime.

Les premiers retours divergent également sur la nature de l'arme blanche utilisée, mais plusieurs témoins évoquent une "machette", voire un "sabre".

"Cette nuit, un homme de 46 ans en situation de handicap a été mortellement blessé dans le 9e arrondissement. Un crime abject qui, je l’espère, sera élucidé dans les plus brefs délais. J’ai toute confiance en la police judiciaire, mobilisée pour élucider cette affaire", a réagi l'adjoint au maire de Lyon chargé de la Sécurité, Mohamed Chihi.

SOS chrétien d'orient le 11/09/2025 à 15:53

Survivre en tant que chrétien en Irak et venir mourir en France…

Que Jésus-Christ accueille cet homme auprès de lui. Qu'il repose en paix !!

Qu'on change de Maire, vite le 11/09/2025 à 15:48

Ce n'est plus possible de pouvoir vivre tranquille dans une ville où la sécurité ne passe qu'après "l'écologie"...

LFI 69 le 11/09/2025 à 15:17

Enfin un sentiment d'apaisement sans changer de trottoir

Dsl le 11/09/2025 à 14:55
csc a écrit le 11/09/2025 à 13h39

vous vous trompez lourdement
le nombre d'homicide volontaire a été divisé par 2 en 30 ans.
donc si vous avez l'impression qu'il y en plus c'est que l'on vous en parle plus.
non, avant un seul homicide n'aurait pas fait la une du progrès.

Si le nombre d’homicides a chuté, c’est parce que les secours sont plus efficaces. Le nombre de tentatives a lui augmenté ! Je ne vous souhaite pas d’être victime d’une tentative d’homicide même en sachant que vous auriez plus de chance de survivre qu’il y a 20 ans.

Joelle12 le 11/09/2025 à 14:50
csc a écrit le 11/09/2025 à 13h39

vous vous trompez lourdement
le nombre d'homicide volontaire a été divisé par 2 en 30 ans.
donc si vous avez l'impression qu'il y en plus c'est que l'on vous en parle plus.
non, avant un seul homicide n'aurait pas fait la une du progrès.

Il faut regarder les statistiques il y a soit disant moinsd' homicides parce les personnes sont pris plus vite en charge par contre les agressions ont fortement augmenté bonne journée.

csc le 11/09/2025 à 14:43
Faut savoir ce que l’on veut a écrit le 11/09/2025 à 14h04

Oui mais si quelqu'un propose de rétabli la peine de mort pour se débarrasser de toute la merde humaine , toi et tes potes vont être les premiers à être outrés

a raison

Perdu d'avance le 11/09/2025 à 14:34
csc a écrit le 11/09/2025 à 13h29

lyon est la deuxième ville en nombre de camera par habitant
le problème ce n'est pas le nombre de camera mais leur efficacité.

Bien entendu, c'est complètement faux.
Les rares caméras de surveillance installées par la Municipalité servent :
1- A surveiller "l’œuvre d'art" à 1,6 millions d'euros de la place Bellecour
2- A verbaliser les automobilistes qui ne respectent pas la voie de co-voiturage sur la M6-M7

Pour le reste et la sécurité, on repassera.

legal_ou_pas le 11/09/2025 à 14:26
csc a écrit le 11/09/2025 à 13h39

vous vous trompez lourdement
le nombre d'homicide volontaire a été divisé par 2 en 30 ans.
donc si vous avez l'impression qu'il y en plus c'est que l'on vous en parle plus.
non, avant un seul homicide n'aurait pas fait la une du progrès.

Oui, mais.....

En effet, le sentiment du public est une chose, mais les chiffres sont tenaces: depuis 30 ans le taux d'homicides s'est effondré en France, et en particulier cette violence de rue. Toutes les données concordent.
Mais... le taux d'homicides reste plus élevé aujourd'hui que dans les années 70 et le début des années 80. Il y a eu une terrible énorme dérive au cours des années 80, en correction permanente depuis.
"En correction permanente" signifie que plus de caméras, plus de police nationale et plus de police municipale fonctionne.
Toutefois il reste à expliquer pourquoi on faisait mieux dans les année 70 sans caméra et avec des effectifs de police moindre, mais cette question est vraiment trop complexe (population mieux éduquée, proportion d'effectifs sur le terrain plus élevée, influence du banditisme variable, croissance économique.... beaucoup de théories, mais aucun consensus).

PS: la plus grande concentration dans les grandes villes (Paris, Lyon et Marseille en particulier) déforme par ailleurs la perception de ces homicides.

les sardines le 11/09/2025 à 14:26

du vieux port vont être jalouses : 2 homicides a Lyon et 1 a Villeurbanne en moins de 24 heures ; mais vous glandez quoi a Marseille ?

Monpays le 11/09/2025 à 14:24

En mémoire à cet homme je m'engage à arracher au moins un drapeau palestinien en faisant face au porteur et pas par derrière comme les petits fachos LFIstes des manifs .

Lyon2026revient le 11/09/2025 à 14:12
Doucet n 'a rien à voir la dedans a écrit le 11/09/2025 à 11h16

la police nationale c ' était retailleau

Trop dur à comprendre les fonctions des uns et des autres .

Mais si cela fait plaisir aux commentateurs , vieux réacs aigris de ce réseau , .....la ou il y a de la gène il n 'y a pas de plaisir ...

Certes, mais que les gauchos qui clament la police tue renoncent a demander pour eux cette même protection, la cohérence m echappe🤔....., cela libérera des postes pour protéger le peuple.
Que cet homme repose en paix et que sa famille soit assurée de notre compassion
Ni oubli, ni pardon

mine le 11/09/2025 à 14:09
Looool a écrit le 11/09/2025 à 12h24

Un pays où on réagit plus pour des têtes de cochons que pour un homme en fauteuil égorgé est un pays malade

Cela nous indique qui a le pouvoir en France.

Faut savoir ce que l’on veut le 11/09/2025 à 14:04
LFI 69 a écrit le 11/09/2025 à 11h52

Avec un ministre de l'intérieur de droite extrême, les fachos nous expliquaient que les crimes et délits allaient diminuer.
Ne diminuant pas voilà qu'ils accusent la gauche des résultats d'un des leurs.
Vraiment des vedettes que ces fachos.

Oui mais si quelqu'un propose de rétabli la peine de mort pour se débarrasser de toute la merde humaine , toi et tes potes vont être les premiers à être outrés

Anti verts le 11/09/2025 à 13:42

Réponse de Doucet : il faut planter des arbres et créer une VL. Quand l'idéologie crasse aveugle ...
Degagisme en 2026.

csc le 11/09/2025 à 13:39
Horreur quotidienne a écrit le 11/09/2025 à 10h04

On s'habitue tout doucement à ces drames , car malheureusement cela passe presque inaperçu voire banale . Un seul homicide aurait rempli la première page d'un quotidien lyonnais il y a quelques années. c'était bien ou mal j'en sais rien .De toute façon il faudra bientot un annuaire pour remplir les faits divers actuels ... pauvre pays

vous vous trompez lourdement
le nombre d'homicide volontaire a été divisé par 2 en 30 ans.
donc si vous avez l'impression qu'il y en plus c'est que l'on vous en parle plus.
non, avant un seul homicide n'aurait pas fait la une du progrès.

Bien , bien le 11/09/2025 à 13:30
je parle de macron a écrit le 11/09/2025 à 13h04

il faut suivre les debats et remonter la source des forums

Mes excuses alors !

csc le 11/09/2025 à 13:29
Sarah Connor a écrit le 11/09/2025 à 12h41

Et moi qui croyais que les couteaux avaient été interdits. Ca na pas l'air de trop fonctionner. Du coup comme l'installation des caméras ont été volontairement limités par ces extrémistes escrologistes incompétents, on ne retrouvera jamais le meurtrier.

lyon est la deuxième ville en nombre de camera par habitant
le problème ce n'est pas le nombre de camera mais leur efficacité.

Les caméras le 11/09/2025 à 13:28
ville sinistrée a écrit le 11/09/2025 à 12h12

peut-être que si il y avait des caméras, une police municipale armée et un maire un peu plus « reac » comme vous dites, les lyonnais seraient plus en sécurité ?

il faut des gens derrière , je les préfère dans la rue , les armes dans les main de la nationale . Aux US , l 'on voit ce que cela donne des armes partout , c 'est aussi une criminalité endémique , mon ami le vieux réac .

Les têtes de cochon le 11/09/2025 à 13:24
Looool a écrit le 11/09/2025 à 12h24

Un pays où on réagit plus pour des têtes de cochons que pour un homme en fauteuil égorgé est un pays malade

c 'est des serbes ,les potes au RN et à Poutine, qui les ont mis .
C 'est pour essayer de nous diviser comme Poutine le ferait partout..

csc le 11/09/2025 à 13:23
le centre droit qui a écrit le 11/09/2025 à 11h47

mene une politique de gauche :on y revient inexorablement,meme du temps de chirac et consorts

donc le gouvernement et ses LR font une politique de gauche
et marine le pen est très à gauche

mais mais vous pouvez plus voter pour personne

je parle de macron le 11/09/2025 à 13:04
Retailleau centre droit ? a écrit le 11/09/2025 à 12h10

ou la ! c 'est que tu es vraiment déporté à droite

il faut suivre les debats et remonter la source des forums

Grégory Doucet... ? le 11/09/2025 à 12:55

Oh non rien, laissez tombez...

Qu'il continue à se préoccuper d'arbres et de chasser la voiture...

Adino le 11/09/2025 à 12:54

Vous osez encore sortir après 22 heures vous ?
Cette ville est devenu un coupe gorge au sens propre !!!

Joubs le 11/09/2025 à 12:51

Bagnon va nous dire Il n’y a pas assez de pistes cyclables dans ce quartier. Ça crée des tensions.

Chris696969 le 11/09/2025 à 12:48
LFI 69 a écrit le 11/09/2025 à 11h52

Avec un ministre de l'intérieur de droite extrême, les fachos nous expliquaient que les crimes et délits allaient diminuer.
Ne diminuant pas voilà qu'ils accusent la gauche des résultats d'un des leurs.
Vraiment des vedettes que ces fachos.

Excusez moi, mais j'ai beau lire et relire votre commentaire, je ne vois aucun rapport avec l'article....

Vous pourriez me l'expliquer svp ?

néné2 le 11/09/2025 à 12:47

Mohamed Chihi, vous êtes responsable de ces crimes ! Vivement Aulas !

gracieux69 le 11/09/2025 à 12:44

Rétablissons la peine de mort pour les criminels et assassins

Sarah Connor le 11/09/2025 à 12:41

Et moi qui croyais que les couteaux avaient été interdits. Ca na pas l'air de trop fonctionner. Du coup comme l'installation des caméras ont été volontairement limités par ces extrémistes escrologistes incompétents, on ne retrouvera jamais le meurtrier.

Looool le 11/09/2025 à 12:24

Un pays où on réagit plus pour des têtes de cochons que pour un homme en fauteuil égorgé est un pays malade

ville sinistrée le 11/09/2025 à 12:12
Doucet n 'a rien à voir la dedans a écrit le 11/09/2025 à 11h16

la police nationale c ' était retailleau

Trop dur à comprendre les fonctions des uns et des autres .

Mais si cela fait plaisir aux commentateurs , vieux réacs aigris de ce réseau , .....la ou il y a de la gène il n 'y a pas de plaisir ...

peut-être que si il y avait des caméras, une police municipale armée et un maire un peu plus « reac » comme vous dites, les lyonnais seraient plus en sécurité ?

Retailleau centre droit ? le 11/09/2025 à 12:10
le centre droit qui a écrit le 11/09/2025 à 11h47

mene une politique de gauche :on y revient inexorablement,meme du temps de chirac et consorts

ou la ! c 'est que tu es vraiment déporté à droite

Vous êtes fatiguant le 11/09/2025 à 12:05
Cindy a écrit le 11/09/2025 à 11h25

Qui gouverne aujourd’hui ?
La gauche ?

Qui a muselé la parole de ceux qui avaient des choses à dire dans les médias , dans le monde intellectuel, artistique, dans toute la société ,dans les familles même où lors des repas dominicaux si on racontait ce que l’on subissait dans les cités on était systématiquement traité de facho ? Les gens de goooooche comme vous

sophisme le 11/09/2025 à 11:59
LFI 69 a écrit le 11/09/2025 à 11h52

Avec un ministre de l'intérieur de droite extrême, les fachos nous expliquaient que les crimes et délits allaient diminuer.
Ne diminuant pas voilà qu'ils accusent la gauche des résultats d'un des leurs.
Vraiment des vedettes que ces fachos.

il n a pas totalement les mains libres

Kiss Kiss le 11/09/2025 à 11:57

Acte d'un faible pour s'en perdre à un handicapé.
Horrible

LFI 69 le 11/09/2025 à 11:52

Avec un ministre de l'intérieur de droite extrême, les fachos nous expliquaient que les crimes et délits allaient diminuer.
Ne diminuant pas voilà qu'ils accusent la gauche des résultats d'un des leurs.
Vraiment des vedettes que ces fachos.

Numérote tes abattis le 11/09/2025 à 11:51
Ex Précisions a écrit le 11/09/2025 à 09h39

Bientôt ces chances pour la France de macron vont s'en prendre aux bébés dans les poussettes pour leur piquer leur biberon...

Physiquement tu n'es donc pas concerné, mais intellectuellement, vu tes commentaires journaliers, tu es dans la tranche d'âge. Fais gaffe !
Et n'oublie pas tes brassières quand tu es sur ton croco.

le centre droit qui le 11/09/2025 à 11:47
Cindy a écrit le 11/09/2025 à 11h25

Qui gouverne aujourd’hui ?
La gauche ?

mene une politique de gauche :on y revient inexorablement,meme du temps de chirac et consorts

Non-non le 11/09/2025 à 11:46
oui-oui a écrit le 11/09/2025 à 10h55

" poignardé au cou, " dit l' article, c' est à dire " égorgé " . Mais ce terme précis n' est jamais employé

Poignardé veut dire poignardé..
Égorgé c'est autre chose..

Cindy le 11/09/2025 à 11:25
En fait a écrit le 11/09/2025 à 10h18

C’est toute la gauche qui est dans le déni depuis maintenant 45 ans

Qui gouverne aujourd’hui ?
La gauche ?

Tiens le retour le 11/09/2025 à 11:22

Notre cher adjoint à la sécurité bouge encore, il est sorti de sa torpeur estivale..... avant le grand départ......
On l'entend moins sur les problèmes du camp Lortet et autres campements....

Doucet n 'a rien à voir la dedans le 11/09/2025 à 11:16
tristeavenir a écrit le 11/09/2025 à 10h59

Qu’avez-vous fait de notre ville Mr Doucet? Avec votre idéologie d’un autre temps, non seulement vous avez détruit la ville des lumières mais vous en avez fait une ville des plus dangereuses au monde..

la police nationale c ' était retailleau

Trop dur à comprendre les fonctions des uns et des autres .

Mais si cela fait plaisir aux commentateurs , vieux réacs aigris de ce réseau , .....la ou il y a de la gène il n 'y a pas de plaisir ...

Ritchie le 11/09/2025 à 11:03

Il faut d'urgence rajouter quelques bacs à compost pour sécuriser le secteur ...

tristeavenir le 11/09/2025 à 10:59

Qu’avez-vous fait de notre ville Mr Doucet? Avec votre idéologie d’un autre temps, non seulement vous avez détruit la ville des lumières mais vous en avez fait une ville des plus dangereuses au monde..

Bon le 11/09/2025 à 10:58

Une scène banale et ordinaire de la vie à Lyon, ville apaisée depuis 6 ans par les escrologistes.

oui-oui le 11/09/2025 à 10:55

" poignardé au cou, " dit l' article, c' est à dire " égorgé " . Mais ce terme précis n' est jamais employé

Pastèques le 11/09/2025 à 10:49

Encore un "sentiment" d'insécurité ?

Mais oui c’est ça le 11/09/2025 à 10:46
Pfuiiii a écrit le 11/09/2025 à 10h32

Commentaire à haute valeur ajoutée ! Vous devez , vous aussi, être un "grand penseur" de notre temps ...

La même valeur ajoutée que ceux qui passent leur énergie à traiter de facho et droitardés en permanence dés qu’une idée leur déplaît

Habituation le 11/09/2025 à 10:44

Quand on ne se donne pas les moyens d’endiguer un phénomène, après l’avoir nié, on le banalise politiquement et judiciairement.
Il est possible de requalifier des viols avérés selon les termes de la loi en « agressions sexuelles ». Afin de désengorger les tribunaux. Les peines encourues ne sont évidemment pas les mêmes et la restitution du dommage vécu par les victimes non plus. Un deal immoral faute de moyens suffisants : « si vous acceptez une qualification plus légère, le cas sera jugé plus rapidement. Si non, vous devrez attendre très longtemps avant d’obtenir justice ».
Conséquence sur la perception des crimes dans notre société : une atténuation de leur gravité. Il en ira bientôt de même des assassinats : on les requalifiera en « agression mortelle »… « De masse » dans le cas d’attentats.

Kkvert le 11/09/2025 à 10:37

De quel coté du cou? Devant ce n'est pas le cou.

roco le 11/09/2025 à 10:36

alors vous en pensez quoi Mr Doucet ?

