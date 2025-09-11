Lyon : un homme en fauteuil roulant mortellement poignardé, la victime était en direct sur les réseaux sociaux

Peu avant 22h30, un homme en fauteuil roulant a été poignardé au cou, au pied d'une barre d'immeubles rue Sergent Michel-Berthet, dans le quartier de Gorge de Loup.
La victime, âgée d'une quarantaine d'années, est décédée sur place, malgré l'intervention rapide des secours et leurs tentatives pour la maintenir en vie.
Il s'agirait d'un ressortissant irakien, qui habitait dans le quartier.
Selon l'AFP, la victime était en direct sur les réseaux sociaux lorsqu'elle a été attaquée. Le quadragénaire réalisait fréquemment des contenus le soir en lien avec sa religion chrétienne.
Une enquête a été ouverte, on ignore encore si le suspect a été identifié, mais il est activement recherché. Aucune interpellation n'a encore été menée.
Les circonstances de l'agression fatale sont également à déterminer, même si la piste d'une altercation est privilégiée. Il faudra déterminer si elle est liée au contenu de la vidéo qu'était en train de réaliser la victime.
Les premiers retours divergent également sur la nature de l'arme blanche utilisée, mais plusieurs témoins évoquent une "machette", voire un "sabre".
"Cette nuit, un homme de 46 ans en situation de handicap a été mortellement blessé dans le 9e arrondissement. Un crime abject qui, je l’espère, sera élucidé dans les plus brefs délais. J’ai toute confiance en la police judiciaire, mobilisée pour élucider cette affaire", a réagi l'adjoint au maire de Lyon chargé de la Sécurité, Mohamed Chihi.
Que Jésus-Christ accueille cet homme auprès de lui. Qu'il repose en paix !!
Si le nombre d'homicides a chuté, c'est parce que les secours sont plus efficaces. Le nombre de tentatives a lui augmenté !
Il faut regarder les statistiques il y a soit disant moinsd' homicides parce les personnes sont pris plus vite en charge par contre les agressions ont fortement augmenté
Les rares caméras de surveillance installées par la Municipalité servent :
1- A surveiller "l’œuvre d'art" à 1,6 millions d'euros de la place Bellecour
2- A verbaliser les automobilistes qui ne respectent pas la voie de co-voiturage sur la M6-M7
Pour le reste et la sécurité, on repassera.
En effet, le sentiment du public est une chose, mais les chiffres sont tenaces: depuis 30 ans le taux d'homicides s'est effondré en France, et en particulier cette violence de rue. Toutes les données concordent.
Mais... le taux d'homicides reste plus élevé aujourd'hui que dans les années 70 et le début des années 80. Il y a eu une terrible énorme dérive au cours des années 80, en correction permanente depuis.
"En correction permanente" signifie que plus de caméras, plus de police nationale et plus de police municipale fonctionne.
Toutefois il reste à expliquer pourquoi on faisait mieux dans les année 70 sans caméra et avec des effectifs de police moindre, mais cette question est vraiment trop complexe (population mieux éduquée, proportion d'effectifs sur le terrain plus élevée, influence du banditisme variable, croissance économique.... beaucoup de théories, mais aucun consensus).
PS: la plus grande concentration dans les grandes villes (Paris, Lyon et Marseille en particulier) déforme par ailleurs la perception de ces homicides.
Que cet homme repose en paix et que sa famille soit assurée de notre compassion
Ni oubli, ni pardon
lyon est la deuxième ville en nombre de camera par habitant
le problème ce n'est pas le nombre de camera mais leur efficacité.
Cette ville est devenu un coupe gorge au sens propre !!!
Horrible
Une scène banale et ordinaire de la vie à Lyon, ville apaisée depuis 6 ans par les escrologistes.Signaler Répondre
" poignardé au cou, " dit l' article, c' est à dire " égorgé " . Mais ce terme précis n' est jamais employé
Il est possible de requalifier des viols avérés selon les termes de la loi en « agressions sexuelles ». Afin de désengorger les tribunaux. Les peines encourues ne sont évidemment pas les mêmes et la restitution du dommage vécu par les victimes non plus. Un deal immoral faute de moyens suffisants : « si vous acceptez une qualification plus légère, le cas sera jugé plus rapidement. Si non, vous devrez attendre très longtemps avant d'obtenir justice ».
Conséquence sur la perception des crimes dans notre société : une atténuation de leur gravité. Il en ira bientôt de même des assassinats : on les requalifiera en « agression mortelle »… « De masse » dans le cas d'attentats.
