Lyon : un homme en fauteuil roulant mortellement poignardé, la victime était en direct sur les réseaux sociaux

Peu avant 22h30, un homme en fauteuil roulant a été poignardé au cou, au pied d'une barre d'immeubles rue Sergent Michel-Berthet, dans le quartier de Gorge de Loup.

La victime, âgée d'une quarantaine d'années, est décédée sur place, malgré l'intervention rapide des secours et leurs tentatives pour la maintenir en vie.

Il s'agirait d'un ressortissant irakien, qui habitait dans le quartier.

Selon l'AFP, la victime était en direct sur les réseaux sociaux lorsqu'elle a été attaquée. Le quadragénaire réalisait fréquemment des contenus le soir en lien avec sa religion chrétienne.

Une enquête a été ouverte, on ignore encore si le suspect a été identifié, mais il est activement recherché. Aucune interpellation n'a encore été menée.

Les circonstances de l'agression fatale sont également à déterminer, même si la piste d'une altercation est privilégiée. Il faudra déterminer si elle est liée au contenu de la vidéo qu'était en train de réaliser la victime.

Les premiers retours divergent également sur la nature de l'arme blanche utilisée, mais plusieurs témoins évoquent une "machette", voire un "sabre".

"Cette nuit, un homme de 46 ans en situation de handicap a été mortellement blessé dans le 9e arrondissement. Un crime abject qui, je l’espère, sera élucidé dans les plus brefs délais. J’ai toute confiance en la police judiciaire, mobilisée pour élucider cette affaire", a réagi l'adjoint au maire de Lyon chargé de la Sécurité, Mohamed Chihi.