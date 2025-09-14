Rillieux-la-Pape : pluie d’amendes lors d’un cortège de mariage

Une trentaine de véhicules de luxe, pour la plupart des véhicules de location immatriculés à l’étranger, précise le progrès, ont circulé dans différents quartiers de la commune entre entre 20 heures et 3 heures.

Mais la fête s’est accompagnée d’un bilan bien moins festif : les forces de l’ordre ont procédé à 33 verbalisations, principalement pour des stationnements gênants. Deux voitures ont également été envoyées en fourrière à Fontaines-sur-Saône : l’une pour une non-conformité administrative, l’autre pour conduite sous stupéfiants.

La municipalité avait anticipé ces débordements potentiels, en renforçant la présence policière et en encadrant la célébration. Le cortège avait finalement quitté Rillieux-la-Pape pour rejoindre Saint-Priest dans la journée de vendredi.