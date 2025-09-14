Faits Divers

Rillieux-la-Pape : pluie d’amendes lors d’un cortège de mariage

Un cortège de mariage a suscité une importante activité policière dans la soirée du jeudi 11 septembre et jusqu’au vendredi après-midi à Rillieux-la-Pape.

Une trentaine de véhicules de luxe, pour la plupart des véhicules de location immatriculés à l’étranger, précise le progrès, ont circulé dans différents quartiers de la commune entre entre 20 heures et 3 heures.

Mais la fête s’est accompagnée d’un bilan bien moins festif : les forces de l’ordre ont procédé à 33 verbalisations, principalement pour des stationnements gênants. Deux voitures ont également été envoyées en fourrière à Fontaines-sur-Saône : l’une pour une non-conformité administrative, l’autre pour conduite sous stupéfiants.

La municipalité avait anticipé ces débordements potentiels, en renforçant la présence policière et en encadrant la célébration. Le cortège avait finalement quitté Rillieux-la-Pape pour rejoindre Saint-Priest dans la journée de vendredi.

Retour sur Terre le 14/09/2025 à 19:00
C'est bon ça ! a écrit le 14/09/2025 à 18h12

La prochaine fois taggez et rayez les belles voitures pour que ces racailles casquent un max à la restitution du véhicule.

Ces voitures leur sont louées par leurs "associés" à l'étranger qui blanchissent leurs trafics
Sinon, comment imaginez vous que des loueurs acceptent de signer un contrat avec des gens pareils ?
Le mieux c'est la saisie pure et simple mais c'est compliqué. Notre justice est bien trop faible pour gérer ça.

on se demande le 14/09/2025 à 18:45

Est ce qu'un jour il y aura des sanctions suffisamment dissuasives pour que cesse ce bordel ? ? ? ? ? ? ? ?

