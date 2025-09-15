Judiciaire

Près de Lyon : 14 mois de prison supplémentaires pour le détenu algérien raciste

Ce jeune ressortissant algérien n'a que 20 ans, mais son avenir en France se dessine derrière les barreaux.

Déjà incarcéré à Villefranche-sur-Saône pour meurtre en bande organisée, une affaire pour laquelle il n'a pas encore été jugé, l'individu a été présenté au tribunal correctionnel caladois après avoir proféré des injures racistes à l'encontre de deux surveillants pénitentiaires noirs.

Les faits se sont déroulés les 18 août et 6 septembre, avec également des violences commises à la clé sur les gardiens.

Interrogé par les juges, le prévenu a nié les faits, estimant être la victime dans cette histoire.

Après avoir perturbé l'audience et le reste des comparutions en hurlant depuis la geôle du tribunal, l'Algérien a écopé de 14 mois de prison supplémentaires.

eurpbo le 15/09/2025 à 07:48

ça coûte combien …?

boursicoter le 15/09/2025 à 07:41

Il se serait très bien entendu avec les gens du RN

