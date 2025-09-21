Près de Lyon : il se fait prendre trois fois en dix jours pour des délits routiers, sa peine est aménagée par les juges

Le jeune individu de 22 ans qui s'est présenté face aux juges caladois lundi dernier était déjà venu le 1er et le 5 septembre… Trois fois en dix jours, pour des faits similaires ! A savoir des délits routiers. Et pour le dernier contrôle du 11 septembre, la police l'a retrouvé au volant d'une voiture alors qu'il n'a pas le permis ni d'assurance. Et sous l'empire de stupéfiants et d'alcool…
Si le parquet a requis une peine de prison ferme, le tribunal s'est montré clément face aux promesses faites par le prévenu d'en finir avec les bêtises répétées.
Pour ce troisième passage devant les juges en dix jours, il a écopé d'une peine aménagée. Les 8 mois prononcés se feront sous bracelet électronique. Et son permis n'a été annulé que 6 mois, afin de ne pas trop l'handicaper pour son travail.
Se faire prendre en délit de routier pour quelques km de la vitesse (?) autorisée parfois et souvent par intention , on écope , et surtout , pas droit de défense ... Rouler SANS permis , SANS assurance , et ... avec récidive !!!??? Finalement , pourquoi s'en priver ???Signaler Répondre
L'orientation politique en France, pas qu'a Villefranche!Signaler Répondre
Regarde les agresseurs de policiers qui ont étés libérés
un petit rappel des condamnations a Villefranche. Agriculteur bourré avec une tronçonneuse, sursis, un automobiliste sans permis,sans assurance 6 fois en 5 ans, sursis, un livreur par drone a la prison soit disant pour payer son mariage,sursis, un gars qui menace femme et enfants avec un kata japonais, sursis , la 3 fois la même infraction en 10 jours, sursis ,,,,,,,,chacun aura compris l orientation politique .Signaler Répondre
Ce n'est pas de la clémence c'est de l'irresponsabilité et l'inconscience se faire arrêter 3 fois pour les mêmes raisons ce n'est pas acceptable . Comment le tribunal réagira si leur enfant, leur mère ou parent proches fait renversés ou tués par ce type d'individu il n'y a rien à en attendre. On a l'impression que tous ces juges ne sont pas ds la vraie vie et quils n'ont pas de famille !!!Signaler Répondre
La "justice" !!!!!!!!! On se moque de qui ?Signaler Répondre
Comme dit Dupont-Moretti la justice n'est pas laxiste il y a un sentiment de laxisme !, En faits, elle pratique trop souvent la pédagogie du bordel et de l’insurrection barbare, en traçant le chemin de la victimisation à la criminalité .Signaler Répondre
voila le resultat d’une justice laxiste d’extreme gauche cette indivdu devrait etre condamme conduite sous stupefiant alcool 8 mois ammenage bracelet electronique et cerise sur le gateau son permis est retirer 6mois au dieu de l’annule et si il tue quelqu’un la lesjuges vont pouvoir creuser dans leur boucain de loi et ca sera pas gagnerSignaler Répondre
Les juges en France excusent mais quand un flic doit tuer la racaille qu'ils ont laissé en liberté pour protéger sa vie et celle de ses concitoyens alors là, pas de pitié pour lui.Signaler Répondre
Justice de merde.
Incroyable cette justice corrompue !!!Signaler Répondre
Il serait tant de juger les juges pour leur laxisme et la non application des lois !!
merci aux femmes juges. les femmes n'ont rien à faire dans la justice.Signaler Répondre
Une honte ces juges, et s'il avait été français qu'est ce qu'il aurait eu ? Est-ce qu'il aurait eu cette chance ? Les juges d'aujourd'hui laissent des assassins à en devenir libres. Nous sommes bien protégés.Signaler Répondre
Merci pour nous.
On s'en fou que le radar soit caché! tu respecte le code de la route point final!Signaler Répondre
on attend qu’il y ait un mort pour lui donner de la prison avec sursis …Signaler Répondre
Que dire d'autre que "on hallucine"... C'est un appel à la récidive.Signaler Répondre
En clair, comme la racaille prise la main dans le sac, vidé et ADN, "c’est pas moi votre honneur".Signaler Répondre
50 km/h et tu la ramènes, la loi est même pour tout le monde, mais toi tu as une excuse, t'as pas vu le panneau.
Tu m'as bien fait rire.
Le juge voulait le revoir une quatrième fois.Signaler Répondre
*Caucasien. Respect pour les Caucasiens. On devrait dire plutôt "caucasoïde".Signaler Répondre
A Villefranche c est systématiquement sursis ou braceletSignaler Répondre
Les juges sont forts avec les faibles faut sauver ce pays c est urgent des envahisseursSignaler Répondre
Ces juges déjà complice d'un futur assassinat ......Signaler Répondre
Pourquoi la loi de la République ne s’applique pas ? si ce multirecidiviste tue quelqu’un, quelle sera la responsabilité de ce tribunal ?Signaler Répondre
C'est à chier sur cette justice qui ne respecte pas l'ordre public et laisse divaguer des abrutis qui mettent nos vies en danger. A vomirSignaler Répondre
"alors qu'il n'a pas le permis " Et son permis n'a été annulé que 6 mois" Par anticipation?Signaler Répondre
Pu…. De jugesSignaler Répondre
J’ai pris un retrait de 6 mois sans aménagement
Aucun antécédent
J’avais 12 points
Un excès de vitesse de 50 k/h : oui mais un radar cache sur un troncon de travaux sur autoroute, la nuit , visibilité parfaite
Bref un piège
Mais c’est vrai que je suis chef d’entreprise , type cocasien et j’ai pas chougné devant le juge
Vivement 2027
Si un jour, il renverse un juge sa peine ne sera sans plus aménagée. Justice de...Signaler Répondre
Ci-dessous la base idéologique du laxisme de la justice. Texte de 1968, un des fondements du Syndicat de la magistrature :Signaler Répondre
«Soyez partiaux (…) Examinez toujours où sont le fort et le faible qui ne se confondent pas nécessairement avec le délinquant et sa victime. Ayez un préjugé favorable pour la femme contre le mari, pour l’enfant contre le père, pour le débiteur contre le créancier, pour l’ouvrier contre le patron, pour l’écrasé contre la compagnie d’assurance de l’écraseur, pour le malade contre la sécurité sociale, pour le voleur contre la police, pour le plaideur contre la justice.»
Il met la vie des autres en danger, c'est pas grave. L'essentiel pour les juges c'est de protéger les délinquants. Ça ne peut plus durer !Signaler Répondre
Et vous, pouvez vous nous donner votre nom svp ?Signaler Répondre
Il faudrait donner le nom de ces juges totalement inconscient...Signaler Répondre
Eh oui, il faut minimum 20 fois….Signaler Répondre
ces gens ne savent que mentir et raconter des bobards mais des qu'il sont sortis on a tout oublié et à nous la belle vie et voilà comme ils bernent les jugesSignaler Répondre
Au nom de qui ces juges travaillent-ils ? Un club avec ses propres règles détachées de celles de la société ou au nom du peuple qui les rémunère ? S’ils ne sont plus d’accord pour nous représenter, qu’ils démissionnent !Signaler Répondre
Au-delà des sanctions ridicules, confiscation du véhicule? Amendes?Signaler Répondre
En tout cas je ne compte pas sur lui pour que le monde soit meilleur....
Quand on ne sait pas ce qu'on dit, on la boucle.Signaler Répondre
De plus en plus de juges rouges ne condamnent pas et excusent les délinquants!Signaler Répondre
Déraisonnable.Signaler Répondre
Si vous croyez vraiment ce que vous dites, vous feriez bien de tout arrêter vous aussi 😵💫Signaler Répondre
Les juges de villefranche habitent à Lyon 6, donc ils ne sont pas inquiet qu'il tue leur enfants.Signaler Répondre
Au moins, il va arrêter de boire, de se droguer, de faire l'idiot sur la route.Signaler Répondre
Il n'a pas de nom ce condamné...... pourtant la justice est publiqueSignaler Répondre
Pour le boulot il n'a qu'à prendre le bus il l'a cherché, non ?Signaler Répondre
En plus si c'est un travail fictif dans une sandwicherie comme souvent avec ce genre de personnage.
Ces juges de Villefranche j'ai du mal à les comprendre, peut-être s'il a un accident les prochains jours qu'ils vont en prendre conscience de leur laxisme, car il ne va pas se gêner pour reprendre le volant défoncé...
Si la prochaine fois il venait, par malheur, à tuer quelqu'un, j'attends de voir si les magistrats qui l'ont si complaisamment jugé et laissé re-re-récidivé vont être inquiétés (je plaisante !!) ou simplement se poser des questions (faut pas rêver non plus) ou juste un peu moins bien dormir.... je voudrais alors que ces derniers rencontrent la famille de celle ou celui qui sera décédé par ce laxisme fautif.Signaler Répondre
Mais comme ils sont totalement irresponsables et bien au dessus des lois qu'ils sont sensés appliquer, ça leur glissera dessus comme sur les plumes d'un canard.
Ces gens font beaucoup de mal à la Justice et au pays.