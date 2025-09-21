Près de Lyon : il se fait prendre trois fois en dix jours pour des délits routiers, sa peine est aménagée par les juges

Le jeune individu de 22 ans qui s'est présenté face aux juges caladois lundi dernier était déjà venu le 1er et le 5 septembre… Trois fois en dix jours, pour des faits similaires ! A savoir des délits routiers. Et pour le dernier contrôle du 11 septembre, la police l'a retrouvé au volant d'une voiture alors qu'il n'a pas le permis ni d'assurance. Et sous l'empire de stupéfiants et d'alcool…

Si le parquet a requis une peine de prison ferme, le tribunal s'est montré clément face aux promesses faites par le prévenu d'en finir avec les bêtises répétées.

Pour ce troisième passage devant les juges en dix jours, il a écopé d'une peine aménagée. Les 8 mois prononcés se feront sous bracelet électronique. Et son permis n'a été annulé que 6 mois, afin de ne pas trop l'handicaper pour son travail.