Abdelkader El Bouni (PS) : "Jean-Michel Aulas incarne malheureusement la droite dure, démagogique"

Ce jeudi, les adhérents du PS doivent désigner leur chef de file pour les élections municipales à Lyon. Ils auront le choix entre la députée Sandrine Runel, candidate aux élections de 2020, et Abdelkader El Bouni, secrétaire de section du 9e arrondissement.

"Il est temps de faire un bilan, annonce ce dernier. Nous avons repris des couleurs grâce aux élections européennes, il y a une nouvelle génération de militants qui arrive et je la représente".

Comme Sandrine Runel, il prône l'union avec les écologistes dès le 1er tour. Mais réclame "des discussions sur des lignes fortes que l'on veut mettre en avant. Il faut que la ville continue à s'adapter au réchauffement climatique, évoquer comment traiter l'hébergement d'urgence..."

Abdelkader El Bouni évoque aussi le cas Jean-Michel Aulas : "Il incarne malheureusement la droite dure, démagogique. Je ne souhaite pas que Lyon puisse basculer dans cette partie de l'échiquier politique".

00:00 Chef de file du PS

02:40 Migrants

04:50 Alliance avec les écologistes

06:51 Jean-Michel Aulas

07:58 Drapeau palestinien