Abdelkader El Bouni (PS) : "Jean-Michel Aulas incarne malheureusement la droite dure, démagogique"

Abdelkader El Bouni, secrétaire de section PS du 9e arrondissement de Lyon, est l'invité ce mardi de Raphaël Ruffier-Fossoul, dans les Coulisses du Grand Lyon. Chaque jour, un invité qui fait l'actualité de Lyon, son agglomération ou sa région. Politique, société, culture, social : ils passent tous sur le grill dans le studio de LyonMag TV.

Ce jeudi, les adhérents du PS doivent désigner leur chef de file pour les élections municipales à Lyon. Ils auront le choix entre la députée Sandrine Runel, candidate aux élections de 2020, et Abdelkader El Bouni, secrétaire de section du 9e arrondissement.

"Il est temps de faire un bilan, annonce ce dernier. Nous avons repris des couleurs grâce aux élections européennes, il y a une nouvelle génération de militants qui arrive et je la représente".

Comme Sandrine Runel, il prône l'union avec les écologistes dès le 1er tour. Mais réclame "des discussions sur des lignes fortes que l'on veut mettre en avant. Il faut que la ville continue à s'adapter au réchauffement climatique, évoquer comment traiter l'hébergement d'urgence..."

Abdelkader El Bouni évoque aussi le cas Jean-Michel Aulas : "Il incarne malheureusement la droite dure, démagogique. Je ne souhaite pas que Lyon puisse basculer dans cette partie de l'échiquier politique".

00:00 Chef de file du PS
02:40 Migrants
04:50 Alliance avec les écologistes
06:51 Jean-Michel Aulas
07:58 Drapeau palestinien

Abdelkader El Bouni

40 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Lyon2026revient le 23/09/2025 à 18:43

LFI vient d être condamne à verser 1500 euros au titre des frais de procédure a l éditeur PLON, auquel il demandait de lui transmettre avant sa date de parution le 2 octobre, du livre " les complices du mal", une enquête faite par un journaliste syrien sur les liens entre LFI et les réseaux islamistes. Le tribunal a refusé au nom de la liberté d expression....je reprends espoir......
Ni oubli, ni pardon

Signaler Répondre
avatar
Parti Stupide le 23/09/2025 à 18:04

Comme quoi le PS est toujours à la botte de LFI, et fier d'être un paillasson sur lequel les fachos insoumis s'essuient leurs godasses crotteuses.

Signaler Répondre
avatar
OMG le 23/09/2025 à 18:02

En lisant sa déclaration j’avais une envie folle de faire du second degré façon année 80, façon coluche, façon « boomers » qui avant rigolaient de tt de tt le monde et de nous même, aujourd’hui l’humour le second degré c’est un crime épouvantable qui vaut la guillotine.

Signaler Répondre
avatar
Socrate69 le 23/09/2025 à 17:41

Repris des couleurs lors des élections européennes ??? Concrètement en % que représente le PS aujourd'hui ? qu'on vienne pas parler de raphael Glucksman car c'est juste un Macron sous un nouveau visage. Place Publique est une farce grotesque.
Puis je ne suis pas sûr que le 9ème arrondissement soit sur la bonne voie (je le connais pour y avoir vécu quelques années).

Signaler Répondre
avatar
Ouvrez les yeux... le 23/09/2025 à 17:08

Le camp macroniste et ses alliés islamo gauchistes, ont besoin pour capter les bulletins de vote, des bouffeurs de foin, de faire croire qu'ils sont ennemis !!

Voilà pourquoi ce monsieur, tente de faire croire que le champion de macron, est de la droite dure démagogique !

Ce qui en soit, ne veut strictement rien dire, mais plus c'est gros et mieux ça passe !!!

Ne soyez donc pas dupes de ces gens-là, qui saccagent Lyon et la France !!!

Signaler Répondre
avatar
extrème facsiste de gauche ! le 23/09/2025 à 17:04
Parti de Miterrand a écrit le 23/09/2025 à 15h06

L’homme des mauvais coups : Vichy, l’Algerie!!!
Tout ça , le PS l’a mis sous le tapis !!
Aujourd’hui , ce parti est voué à disparaître !

Qui en février 1943 a tardivement démissioné du gouvernement de Vichy, un mois avnat lachute de Stalingrad !
Quel gourou de la meute se glorifie d'être comparé à RobaisePierre ! Un point commun aux deux !

Signaler Répondre
avatar
ecologie mon amour le 23/09/2025 à 16:20
Il est aussi possible a écrit le 23/09/2025 à 15h45

de supprimer les aides aux syndicats qui devraient vivre de leurs cotisations, supprimer les aides aux assos pro migrants, supprimer les aides aux bobos vélos pleureurs, supprimer les métropoles et conserver un maire un département et une région. supprimer des postes dans le staff adm des hôpitaux.

de supprimer les aides aux entreprises qui devraient vivre de leur revenu,
au parti politique qui ont été condamné

oui aux métropoles mais on supprime les mairies qui y sont rattachées car un habitant d'ecully peut être impacté par une décision de lyon.
suppressions des départements.

Signaler Répondre
avatar
Cyrano le 23/09/2025 à 15:50

"il y a une nouvelle génération de militants qui arrive et je la représente", dit-il ! Il a quand même déjà 46 ans, maintenant s'il sort tout juste de l'école...

Signaler Répondre
avatar
Free Lyon le 23/09/2025 à 15:49

Le tripoteur de la rame b à pignon sur rue au PS !! Incroyable qu il soit rentré tranquille dans ce parti politique ou du moins ce qu il en reste

Signaler Répondre
avatar
Il est aussi possible le 23/09/2025 à 15:45
ainsi soit il a écrit le 23/09/2025 à 15h18

t'as raison supprimons les retraites c'est du social
supprimons la prise en charge par les finances publiques d'une part des ehpad c'est du social
supprimons la sécu c'est du social
supprimons la prise en charge par l'etat de l'école c'est du social
si t'as d'autres idées n'hésitent pas

de supprimer les aides aux syndicats qui devraient vivre de leurs cotisations, supprimer les aides aux assos pro migrants, supprimer les aides aux bobos vélos pleureurs, supprimer les métropoles et conserver un maire un département et une région. supprimer des postes dans le staff adm des hôpitaux.

Signaler Répondre
avatar
ainsi soit il le 23/09/2025 à 15:18
Amen a écrit le 23/09/2025 à 14h41

Si Aulas incarne la droite dure , alors , je pense que c'est l'homme de la situation.
La gauche souligne en permanence le manque d'hébergement et milite à fond pour plus d'immigration , c'est incompréhensible !
La gauche représente le social , et le social en France représente en grande partie les plus grosses dépenses du pays.

t'as raison supprimons les retraites c'est du social
supprimons la prise en charge par les finances publiques d'une part des ehpad c'est du social
supprimons la sécu c'est du social
supprimons la prise en charge par l'etat de l'école c'est du social
si t'as d'autres idées n'hésitent pas

Signaler Répondre
avatar
Moon88 le 23/09/2025 à 15:15

Et Abdekader El Bouni il incarne quoi comme Gauche ? La gauche crasse antisémite et islamogauchiste ?

Sans surprise tout ce qui est a droite du PS c'est l'extrême droite.

Serieux vous faites honte au debat politique avec vos postures fatiguantes, usées jusqu'a la moelle.

Signaler Répondre
avatar
Difficile comme choix le 23/09/2025 à 15:13

Entre un mec payé à faire des photocopies et une autre qui loue des taudis, ça doit pas être évident de choisir entre les deux

Signaler Répondre
avatar
Monpays le 23/09/2025 à 15:09

Il préfère sans doute que Lyon bascule du coté des anarco-islamistes façon Delogu, Panot, Soudais ....et consorts Robespierristes, la droite dure, celle qui torture , oppresse, enferme, corrompt et pratique la ségrégation systémique, est plutôt de coté de ses racines ultramarines , elle n'existe plus en France

Signaler Répondre
avatar
Parti de Miterrand le 23/09/2025 à 15:06

L’homme des mauvais coups : Vichy, l’Algerie!!!
Tout ça , le PS l’a mis sous le tapis !!
Aujourd’hui , ce parti est voué à disparaître !

Signaler Répondre
avatar
On se réveille ? le 23/09/2025 à 14:57

La gauche s'est perdue avec une alliance à l'extrême gauche. La droite "dure", comme le pense LFI, est une politique qui remet de l'ordre dans le merdier actuel. Aulas passera face à l'extrême gauche.

Signaler Répondre
avatar
Amen le 23/09/2025 à 14:41

Si Aulas incarne la droite dure , alors , je pense que c'est l'homme de la situation.
La gauche souligne en permanence le manque d'hébergement et milite à fond pour plus d'immigration , c'est incompréhensible !
La gauche représente le social , et le social en France représente en grande partie les plus grosses dépenses du pays.

Signaler Répondre
avatar
La droite dure le 23/09/2025 à 14:36

Aulas incarne la droite dure qu il dit le Monsieur : Lol!
Mais Sandrine Runel, et Abdelkader El Bouni, ils incarnent quoi ? un ongle pas plus ?

Signaler Répondre
avatar
Lili de Lyon le 23/09/2025 à 14:18

M.Aulas a réussi tout ce qu'il a entrepris, en partant de pas grand chose, aucune fortune personnelle, mais du travail et de l'intelligence. Il est un vrai lyonnais, de L'Arbresle, où il était assureur, très dévoué à la vie associative, comme son père avant lui, il n'est pas un parisien parachuté à Lyon, on peut donc espérer de M.Aulas un retour du bon sens et de la raison pour notre Lyon .

Signaler Répondre
avatar
Il se ment à lui même le 23/09/2025 à 14:16

Idéologiquement, le PS est bien plus proche d'Aulas que de Mélenchon.

Seuls les élus PS déconnecté du terrain ne s'en rendent pas compte.

Signaler Répondre
avatar
Manon01 le 23/09/2025 à 14:12
Fauxx a écrit le 23/09/2025 à 13h59

Je pense qu’il parle de Wauquiez qui de la droite dur reac

Lui c'est la gauche extrémistes islamistes dur.

Signaler Répondre
avatar
Fauxx le 23/09/2025 à 13:59
Bidon ce mr a écrit le 23/09/2025 à 13h34

Candidat soutenu par G Attal d extreme droite.
Faut vous renseigner M El Boufi M. Attal est macroniste !
Votre epouventail d exterme droite faut le reetudier.

Je pense qu’il parle de Wauquiez qui de la droite dur reac

Signaler Répondre
avatar
lolive06 le 23/09/2025 à 13:59

la gauche s'est fourvoyée dans des alliances pourries avec l extrême gauche et lfi

Signaler Répondre
avatar
mirou69 le 23/09/2025 à 13:54

Qui c’est cet inconnu pour qui je ne voterai pas

Signaler Répondre
avatar
Richesse le 23/09/2025 à 13:41

S'occuper du réchauffement climatique, des migrants...c'est très bien, mais avant il faut de la richesse, et cette richesse ne peut venir que dans en environnement sécurisant, motivant, avec des projets et du travail.

Signaler Répondre
avatar
roco le 23/09/2025 à 13:39
Urlu a écrit le 23/09/2025 à 13h32

"Nous avons repris des couleurs grâce aux élections européennes, il y a une nouvelle génération de militants qui arrive et je la représente".
Ite missa est.

grand bien vous fasse car vous allé devoir patienter longtemps ,longtemps ,longtemps !

Signaler Répondre
avatar
LeoChater le 23/09/2025 à 13:38

Ne nous faites pas rêver !

Signaler Répondre
avatar
pauvres le 23/09/2025 à 13:37

Le PS a besoin de pauvres pour survivre c est son fond de commerce votez PS et vous resterez pauvres. sans compter que le PS est le petit totou de LDI qui le mène par la queue. non on assez donné à gauche virez moi tout cela aux prochaines elections

Signaler Répondre
avatar
Pastèques le 23/09/2025 à 13:34

Et le PS la gauche môle

Signaler Répondre
avatar
Bidon ce mr le 23/09/2025 à 13:34

Candidat soutenu par G Attal d extreme droite.
Faut vous renseigner M El Boufi M. Attal est macroniste !
Votre epouventail d exterme droite faut le reetudier.

Signaler Répondre
avatar
Urlu le 23/09/2025 à 13:32

"Nous avons repris des couleurs grâce aux élections européennes, il y a une nouvelle génération de militants qui arrive et je la représente".
Ite missa est.

Signaler Répondre
avatar
roco le 23/09/2025 à 13:10

et le PS incarne la gauche soumise à LFI et redevable d un bilan gouvernemental catastrophique magnifiant sur le plan social l assistanat et empêtre dans des affaires de corruption et de prise d intérêt . Frafnchement cher monsieur pas de quoi la ramener au nom du PS !

Signaler Répondre
avatar
On s'en f..... le 23/09/2025 à 12:57

Tu ne représente que toi même.....

Signaler Répondre
avatar
ah oui le 23/09/2025 à 12:46

Le PS ça suffit nous vous avons assez vu , et en plus vous ètes à la cave !

Signaler Répondre
avatar
Footkill le 23/09/2025 à 12:35

Je préfère la droite soit disant dure que la gauche caviar keffieh !!!!!

Signaler Répondre
avatar
phil 60 le 23/09/2025 à 12:23

magnifique prospective pour la mairie de Lyon, il vont enlever le drapeau français pour installer uniquement le drapeau palestinien

Signaler Répondre
avatar
GAD le 23/09/2025 à 12:19

Et le PS incarne la gauche démagogique . Il sait donc de quoi il parle .

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 23/09/2025 à 12:18

Oui on sait pour Aulas, mais le PS lui n'incarne rien, heureusement que les médias en parle, un peu ;-)

Signaler Répondre
avatar
Chris696969 le 23/09/2025 à 12:12

"prône l'union avec les écologistes dès le 1er tour.".

Évidemment....

Ça sent bon les divisions à gauche..

Signaler Répondre
avatar
Jeff de Lyon le 23/09/2025 à 12:10

Abdelkader El Bouni qui affirme sans étayer son argumentation ni connaitre son programme que "Jean-Michel Aulas incarne la droite dure, démagogique" il incarne quoi El Bouni pour dire ça ? La gauche sectaire et dogmatique enfermée dans des postures de jugement ? C'est l'image que donne ce militant PS.

Signaler Répondre

