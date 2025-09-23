Abdelkader El Bouni (PS) : "Jean-Michel Aulas incarne malheureusement la droite dure, démagogique"

Ce jeudi, les adhérents du PS doivent désigner leur chef de file pour les élections municipales à Lyon. Ils auront le choix entre la députée Sandrine Runel, candidate aux élections de 2020, et Abdelkader El Bouni, secrétaire de section du 9e arrondissement.
"Il est temps de faire un bilan, annonce ce dernier. Nous avons repris des couleurs grâce aux élections européennes, il y a une nouvelle génération de militants qui arrive et je la représente".
Comme Sandrine Runel, il prône l'union avec les écologistes dès le 1er tour. Mais réclame "des discussions sur des lignes fortes que l'on veut mettre en avant. Il faut que la ville continue à s'adapter au réchauffement climatique, évoquer comment traiter l'hébergement d'urgence..."
Abdelkader El Bouni évoque aussi le cas Jean-Michel Aulas : "Il incarne malheureusement la droite dure, démagogique. Je ne souhaite pas que Lyon puisse basculer dans cette partie de l'échiquier politique".
00:00 Chef de file du PS
02:40 Migrants
04:50 Alliance avec les écologistes
06:51 Jean-Michel Aulas
07:58 Drapeau palestinien
LFI vient d être condamne à verser 1500 euros au titre des frais de procédure a l éditeur PLON, auquel il demandait de lui transmettre avant sa date de parution le 2 octobre, du livre " les complices du mal", une enquête faite par un journaliste syrien sur les liens entre LFI et les réseaux islamistes. Le tribunal a refusé au nom de la liberté d expression....je reprends espoir......Signaler Répondre
Ni oubli, ni pardon
Comme quoi le PS est toujours à la botte de LFI, et fier d'être un paillasson sur lequel les fachos insoumis s'essuient leurs godasses crotteuses.Signaler Répondre
En lisant sa déclaration j’avais une envie folle de faire du second degré façon année 80, façon coluche, façon « boomers » qui avant rigolaient de tt de tt le monde et de nous même, aujourd’hui l’humour le second degré c’est un crime épouvantable qui vaut la guillotine.Signaler Répondre
Repris des couleurs lors des élections européennes ??? Concrètement en % que représente le PS aujourd'hui ? qu'on vienne pas parler de raphael Glucksman car c'est juste un Macron sous un nouveau visage. Place Publique est une farce grotesque.Signaler Répondre
Puis je ne suis pas sûr que le 9ème arrondissement soit sur la bonne voie (je le connais pour y avoir vécu quelques années).
Le camp macroniste et ses alliés islamo gauchistes, ont besoin pour capter les bulletins de vote, des bouffeurs de foin, de faire croire qu'ils sont ennemis !!Signaler Répondre
Voilà pourquoi ce monsieur, tente de faire croire que le champion de macron, est de la droite dure démagogique !
Ce qui en soit, ne veut strictement rien dire, mais plus c'est gros et mieux ça passe !!!
Ne soyez donc pas dupes de ces gens-là, qui saccagent Lyon et la France !!!
Qui en février 1943 a tardivement démissioné du gouvernement de Vichy, un mois avnat lachute de Stalingrad !Signaler Répondre
Quel gourou de la meute se glorifie d'être comparé à RobaisePierre ! Un point commun aux deux !
de supprimer les aides aux entreprises qui devraient vivre de leur revenu,Signaler Répondre
au parti politique qui ont été condamné
oui aux métropoles mais on supprime les mairies qui y sont rattachées car un habitant d'ecully peut être impacté par une décision de lyon.
suppressions des départements.
"il y a une nouvelle génération de militants qui arrive et je la représente", dit-il ! Il a quand même déjà 46 ans, maintenant s'il sort tout juste de l'école...Signaler Répondre
Le tripoteur de la rame b à pignon sur rue au PS !! Incroyable qu il soit rentré tranquille dans ce parti politique ou du moins ce qu il en resteSignaler Répondre
de supprimer les aides aux syndicats qui devraient vivre de leurs cotisations, supprimer les aides aux assos pro migrants, supprimer les aides aux bobos vélos pleureurs, supprimer les métropoles et conserver un maire un département et une région. supprimer des postes dans le staff adm des hôpitaux.Signaler Répondre
t'as raison supprimons les retraites c'est du socialSignaler Répondre
supprimons la prise en charge par les finances publiques d'une part des ehpad c'est du social
supprimons la sécu c'est du social
supprimons la prise en charge par l'etat de l'école c'est du social
si t'as d'autres idées n'hésitent pas
Et Abdekader El Bouni il incarne quoi comme Gauche ? La gauche crasse antisémite et islamogauchiste ?Signaler Répondre
Sans surprise tout ce qui est a droite du PS c'est l'extrême droite.
Serieux vous faites honte au debat politique avec vos postures fatiguantes, usées jusqu'a la moelle.
Entre un mec payé à faire des photocopies et une autre qui loue des taudis, ça doit pas être évident de choisir entre les deuxSignaler Répondre
Il préfère sans doute que Lyon bascule du coté des anarco-islamistes façon Delogu, Panot, Soudais ....et consorts Robespierristes, la droite dure, celle qui torture , oppresse, enferme, corrompt et pratique la ségrégation systémique, est plutôt de coté de ses racines ultramarines , elle n'existe plus en FranceSignaler Répondre
L’homme des mauvais coups : Vichy, l’Algerie!!!Signaler Répondre
Tout ça , le PS l’a mis sous le tapis !!
Aujourd’hui , ce parti est voué à disparaître !
La gauche s'est perdue avec une alliance à l'extrême gauche. La droite "dure", comme le pense LFI, est une politique qui remet de l'ordre dans le merdier actuel. Aulas passera face à l'extrême gauche.Signaler Répondre
Si Aulas incarne la droite dure , alors , je pense que c'est l'homme de la situation.Signaler Répondre
La gauche souligne en permanence le manque d'hébergement et milite à fond pour plus d'immigration , c'est incompréhensible !
La gauche représente le social , et le social en France représente en grande partie les plus grosses dépenses du pays.
Aulas incarne la droite dure qu il dit le Monsieur : Lol!Signaler Répondre
Mais Sandrine Runel, et Abdelkader El Bouni, ils incarnent quoi ? un ongle pas plus ?
M.Aulas a réussi tout ce qu'il a entrepris, en partant de pas grand chose, aucune fortune personnelle, mais du travail et de l'intelligence. Il est un vrai lyonnais, de L'Arbresle, où il était assureur, très dévoué à la vie associative, comme son père avant lui, il n'est pas un parisien parachuté à Lyon, on peut donc espérer de M.Aulas un retour du bon sens et de la raison pour notre Lyon .Signaler Répondre
Idéologiquement, le PS est bien plus proche d'Aulas que de Mélenchon.Signaler Répondre
Seuls les élus PS déconnecté du terrain ne s'en rendent pas compte.
Lui c'est la gauche extrémistes islamistes dur.Signaler Répondre
Je pense qu’il parle de Wauquiez qui de la droite dur reacSignaler Répondre
la gauche s'est fourvoyée dans des alliances pourries avec l extrême gauche et lfiSignaler Répondre
Qui c’est cet inconnu pour qui je ne voterai pasSignaler Répondre
S'occuper du réchauffement climatique, des migrants...c'est très bien, mais avant il faut de la richesse, et cette richesse ne peut venir que dans en environnement sécurisant, motivant, avec des projets et du travail.Signaler Répondre
grand bien vous fasse car vous allé devoir patienter longtemps ,longtemps ,longtemps !Signaler Répondre
Ne nous faites pas rêver !Signaler Répondre
Le PS a besoin de pauvres pour survivre c est son fond de commerce votez PS et vous resterez pauvres. sans compter que le PS est le petit totou de LDI qui le mène par la queue. non on assez donné à gauche virez moi tout cela aux prochaines electionsSignaler Répondre
Et le PS la gauche môleSignaler Répondre
Candidat soutenu par G Attal d extreme droite.Signaler Répondre
Faut vous renseigner M El Boufi M. Attal est macroniste !
Votre epouventail d exterme droite faut le reetudier.
"Nous avons repris des couleurs grâce aux élections européennes, il y a une nouvelle génération de militants qui arrive et je la représente".Signaler Répondre
Ite missa est.
et le PS incarne la gauche soumise à LFI et redevable d un bilan gouvernemental catastrophique magnifiant sur le plan social l assistanat et empêtre dans des affaires de corruption et de prise d intérêt . Frafnchement cher monsieur pas de quoi la ramener au nom du PS !Signaler Répondre
Tu ne représente que toi même.....Signaler Répondre
Le PS ça suffit nous vous avons assez vu , et en plus vous ètes à la cave !Signaler Répondre
Je préfère la droite soit disant dure que la gauche caviar keffieh !!!!!Signaler Répondre
magnifique prospective pour la mairie de Lyon, il vont enlever le drapeau français pour installer uniquement le drapeau palestinienSignaler Répondre
Et le PS incarne la gauche démagogique . Il sait donc de quoi il parle .Signaler Répondre
Oui on sait pour Aulas, mais le PS lui n'incarne rien, heureusement que les médias en parle, un peu ;-)Signaler Répondre
"prône l'union avec les écologistes dès le 1er tour.".Signaler Répondre
Évidemment....
Ça sent bon les divisions à gauche..
Abdelkader El Bouni qui affirme sans étayer son argumentation ni connaitre son programme que "Jean-Michel Aulas incarne la droite dure, démagogique" il incarne quoi El Bouni pour dire ça ? La gauche sectaire et dogmatique enfermée dans des postures de jugement ? C'est l'image que donne ce militant PS.Signaler Répondre