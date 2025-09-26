Appels, messages, agression sexuelle : une Lyonnaise condamnée pour avoir harcelé Marine Tondelier

Depuis six mois, Marine Tondelier vivait un enfer à cause d'une habitante de Lyon âgée de 33 ans. Cette dernière, lesbienne et persuadée que l'écologiste l'était également, avait développé une certaine fascination et la harcelait à travers des centaines d'appels et de messages au contenu sexuel affirmé.
En août, lors des Journées d'été des Ecologistes à Strasbourg, la Lyonnaise s'était rendue en Alsace et avait agressé sexuellement Marine Tondelier en l'agrippant par la taille alors qu'elle posait pour une photo.
Ce n'est pas la première fois qu'elle se comporte ainsi, puisqu'elle avait déjà été condamnée pour avoir envoyé 76 000 messages à une femme par le passé.
Jugée ce mercredi à Béthune dans le Pas-de-Calais, la trentenaire n'a pas exprimé de regrets, restant persuadée que l'écologiste est la femme de sa vie. Elle a écopé de 8 mois de prison, mais n'ira pas derrière les barreaux, sa peine sera aménagée.
Elle a également l'interdiction désormais d'entrer en contact avec Marine Tondelier, qui était allée jusqu'à réclamer une protection policière ces derniers mois.
