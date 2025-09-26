Judiciaire

Appels, messages, agression sexuelle : une Lyonnaise condamnée pour avoir harcelé Marine Tondelier

La secrétaire nationale des Ecologistes sera-t-elle laissée tranquille maintenant que la justice est passée ?

Depuis six mois, Marine Tondelier vivait un enfer à cause d'une habitante de Lyon âgée de 33 ans. Cette dernière, lesbienne et persuadée que l'écologiste l'était également, avait développé une certaine fascination et la harcelait à travers des centaines d'appels et de messages au contenu sexuel affirmé.

En août, lors des Journées d'été des Ecologistes à Strasbourg, la Lyonnaise s'était rendue en Alsace et avait agressé sexuellement Marine Tondelier en l'agrippant par la taille alors qu'elle posait pour une photo.

Ce n'est pas la première fois qu'elle se comporte ainsi, puisqu'elle avait déjà été condamnée pour avoir envoyé 76 000 messages à une femme par le passé.

Jugée ce mercredi à Béthune dans le Pas-de-Calais, la trentenaire n'a pas exprimé de regrets, restant persuadée que l'écologiste est la femme de sa vie. Elle a écopé de 8 mois de prison, mais n'ira pas derrière les barreaux, sa peine sera aménagée.

Elle a également l'interdiction désormais d'entrer en contact avec Marine Tondelier, qui était allée jusqu'à réclamer une protection policière ces derniers mois.

Marine Tondelier

avatar
François le Français le 26/09/2025 à 10:58
Chris696969 a écrit le 26/09/2025 à 09h08

Effectivement, intéressant de constater qu'en plus d'hurler à tout va au sujet des violences policières, elle demande une protection policière...

Et oui, Chris lorsque la police tue inutilement ou malheureusement parfois frappe une vieille dame ou une jeune fille au sol,
il est important de le critiquer et d'hurler haut et fort que cela ne doit pas se faire en France dans une démocratie.
Que l'on soit de droite ou de gauche. Imaginez si c'est votre femme, fille ou mère allez vous remercier les policiers ?
Après, si la dictature et les coups vous conviennent, il y a la Russie, l'Argentine et même le Venezuela pour ne cité qu'eux,
pour y vivre en toute sécurité, avec des policiers armés jusqu'aux dents, qui auront un plaisir non dissimulé,
de vous frapper lorsque vous traverserez la rue hors des clous, ou simplement lorsque vous lèverez le doigt pour parler.

Bien Cordialement,
François le Français

Signaler Répondre
avatar
Le shérif le 26/09/2025 à 10:04

Bien que je sois très opposé à vos convictions, il est par contre tout à fait inadmissible d’être harcelée de la sorte!
Respect et que cette folle ne vous importune plus

Signaler Répondre
avatar
elle n'a qu à faire comme antoine de maximy ,le createur de " j'irai dormir chez vous",se ballader bardee de cameras le 26/09/2025 à 09:47
Joubs a écrit le 26/09/2025 à 08h47

Une écolo qui aime la police lol

c est vrai que les ecolos n aiment pas la telesurveillance :c est liberticide qu ils disent...

Signaler Répondre
avatar
Pas de mystere le 26/09/2025 à 09:46

Jugée ce mercredi à Béthune dans le Pas-de-Calais : je me comprends ...

Signaler Répondre
avatar
pire!! le 26/09/2025 à 09:44
il y a un dictateur qui en elle sommeille ... a écrit le 26/09/2025 à 08h53

ou une dic-tateuse?

une savonarole en jupons

Signaler Répondre
avatar
Lol.... le 26/09/2025 à 09:36

Tiens ?
Maintenant la police "ne tue plus" mais protège les concitoyens (même les imbéciles) ?
Encore un petit effort les verdâtres et bientôt vous aimerez les juifs, les homosexuels, les gens qui pensent différemment de vous ....
C'est vrai que la liste est longue mais avec un peu d'efforts vous y arriverez.

Signaler Répondre
avatar
comme moi ,je crois que pour faire un tel diagnostic lucide ,vous l avez écoutée le 26/09/2025 à 09:33
GLOUGLOU 1er a écrit le 26/09/2025 à 09h00

Plutôt dans un monde de folle dans ce cas.

sur RMC hier

Signaler Répondre
avatar
comme vous ,je crois... le 26/09/2025 à 09:31
GLOUGLOU 1er a écrit le 26/09/2025 à 09h00

Plutôt dans un monde de folle dans ce cas.

que vous l avez écoutée sur RMC!

Signaler Répondre
avatar
Chris696969 le 26/09/2025 à 09:08
narolic a écrit le 26/09/2025 à 08h26

Mme Veut une protection policière... mais alors... "la police ne tue plus " ?

Effectivement, intéressant de constater qu'en plus d'hurler à tout va au sujet des violences policières, elle demande une protection policière...

Signaler Répondre
avatar
GLOUGLOU 1er le 26/09/2025 à 09:00
tout mon soutien madame a écrit le 26/09/2025 à 07h47

tout mon respect madame nous vivons dans un monde de fou

Plutôt dans un monde de folle dans ce cas.

Signaler Répondre
avatar
le grand le 26/09/2025 à 09:00

Erotomanie : trouble psychiatrique , qui consiste en la croyance d ' être aimé par quelqu'un .
Harcèlement permanent dans ce délire amoureux : la victime vit un enfer durable et quotidien !

Signaler Répondre
avatar
il y a un dictateur qui en elle sommeille ... le 26/09/2025 à 08:53
laya a écrit le 26/09/2025 à 07h55

les agresseurs sexuels peuvent être aussi bien des hommes que des femmes.En attendant,elle a un sacré problème.Elle a un narcissisme exacerbé.Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans sa tête.

ou une dic-tateuse?

Signaler Répondre
avatar
oui le 26/09/2025 à 08:51
laya a écrit le 26/09/2025 à 07h55

les agresseurs sexuels peuvent être aussi bien des hommes que des femmes.En attendant,elle a un sacré problème.Elle a un narcissisme exacerbé.Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans sa tête.

une dingo assoiffée de pouvoir

Signaler Répondre
avatar
Joubs le 26/09/2025 à 08:47

Une écolo qui aime la police lol

Signaler Répondre
avatar
narolic le 26/09/2025 à 08:26

Mme Veut une protection policière... mais alors... "la police ne tue plus " ?

Signaler Répondre
avatar
Gui le 26/09/2025 à 08:07

Des agressions au sein même de EELV, décidément ce partie est maudit.

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 26/09/2025 à 08:03

Et bé, il y a certainement beaucoup d'hommes et de femmes politiques qui doivent avoir ce genre de problème mais ça ne sort pas au grand jour.
Le harcèlement de tous types touche de toute façon toute la population de toutes classes, les détraqués deviennent légion en France...
.

Signaler Répondre
avatar
Chris696969 le 26/09/2025 à 08:02

Ton mon soutien à Marine TONDELIER dans cette épreuve.

La sécurité veut pour toutes, tous et dans tous les domaines de la vie.

Signaler Répondre
avatar
laya le 26/09/2025 à 07:55

les agresseurs sexuels peuvent être aussi bien des hommes que des femmes.En attendant,elle a un sacré problème.Elle a un narcissisme exacerbé.Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans sa tête.

Signaler Répondre
avatar
tout mon soutien madame le 26/09/2025 à 07:47

tout mon respect madame nous vivons dans un monde de fou

Signaler Répondre

