Marine Tondelier sur la candidature de Jean-Michel Aulas à Lyon : "Le trumpisme arrive en France, ça me terrifie"

Rares sont ceux à avoir tenté de s'attaquer à Jean-Michel Aulas, préférant fondre sur Véronique Sarselli et sa proposition de suppression de la ZTL si elle remportait la Métropole de Lyon.
Ce dimanche, sur Public Sénat, c'est finalement la première des écologistes qui a dégainé face à celui qui pourrait bien renverser Grégory Doucet en mars prochain.
Et Marine Tondelier a dressé un portrait au vitriol de l'ancien président de l'OL : "Monsieur Aulas, un peu à la Trump, se dit 'Tiens, les affaires c'était sympa. Maintenant je veux le pouvoir'. Il se lance dans cette aventure, la fleur au fusil, en racontant des choses stupéfiantes".
Marine Tondelier a notamment dénoncé la toute première mesure qui avait été annoncée par l'intéressé, à savoir la suppression du cabinet du maire à la Ville de Lyon. "Si M. Aulas devient maire, ce que je ne souhaite absolument pas, ça me terrifie, les gens vont aller dans la rue et lui dire 'Ah au fait mon logement ?', il va faire quoi ? Il va prendre le numéro et appeler lui-même ? Ca n'a aucun sens ! C'est un leurre, c'est vraiment le trumpisme qui arrive en France", tacle-t-elle, visiblement peu au fait du quotidien et des tâches d'un maire d'une grande ville et de son cabinet.
Jean-Michel Aulas est comme son soutien Laurent Wauquiez : un ersatz français de Donald Trump.— Marine Tondelier (@marinetondelier) October 19, 2025
Après les affaires, il se lance en politique en racontant n'importe quoi et en inventant des mesures populistes stupéfiantes de stupidité.
Pas de quoi effrayer Gabriel Attal pourtant. pic.twitter.com/CESplGVW98
Pour conclure, la secrétaire nationale des Ecologistes fustige l'alliance de Renaissance et des Républicains derrière Jean-Michel Aulas à Lyon, estimant que "leur goût de revanche" leur "fait faire des choses irresponsables".
La même qui organise le déjeuner de la gôche au Matignon......Signaler Répondre
Elle est sans doute salarié des verts, ce n'est pas un problème.Ce qui est plus ennuyeux c'est qu'elle vient sur les plateaux télé pour faire la clownSignaler Répondre
Pour tenter de répondre à votre question, je vous convie à lire l'article que Gala à consacrer à cette dame.Signaler Répondre
SI j'en crois cet article, elle n'a pas d'emploi salarié dans une entreprise privée ou publique.
Vu ses choix vestimentaires, outre son absence totale de charisme, elle n'achète que des invendus, parce qu'ils sont d'une couleur majoritairement rejetée par les Français !!
https://www.gala.fr/stars_et_gotha/marine_tondelier
Ils osent tout...Signaler Répondre
Faire croire, que le champion du clan macroniste-islamogauchiste-LR, serait un "trumpiste" faut le faire quand même !!!!
En fait, cette surenchère verbale, s'inscrit dans le cadre d'une technique de communication, qui vise à saturer le champ médiatique, pour faire croire, que les électeurs n'auront le choix qu'entre deux camps !!
Une saturation, via des joutes verbales, qui à l'approche du scrutin s'amplifieront.
Des joutes verbales, reprises par des médias complices et de parti-pris...
Les programmes, de ces deux camps sont tellement similaires sur le fond, que si vous votez pour l'un ou l'autre, vous serez toujours en insécurité et emmerdés !!
Ne soyez pas dupes, de ces manipulateurs !!!!
Elle a fait quoi dans la vie celle là ?Signaler Répondre
Ça commence à se faire dessus à gaucheSignaler Répondre
aulas connais rien....MDRRRRRRSignaler Répondre
Tu ne serai pas une ancienne marionette des guignols de l'infos
A quel moment je parle de Aulas dans mon commentaire ? Je parle de passion pour Lyon, c'est ce qui vous permet de faire le lien ou le rapport avec Aulas ?Signaler Répondre
C'est vrai en revanche que Doucet montre de la passion pour ses dogmes et l'idéologie de son parti, pour Lyon c'est plus compliqué de faire le lien, très compliqué...
Les personnes du type de M.Tondelier est ce que vous les voyez un jour dans un "vrai" boulot soumis à des impératifs? Non je ne pense pas. Ses personnalités sont et ne seront que des "militants" biberonnés aux subventions publiques et donc aux frais de simples contribuables (souvent pour des montants assez hallucinants).Signaler Répondre
Ils ont été de très bons militants lycéen, puis étudiants (souvent ils ont eu leurs UV grâce à la complicité de certains profs eux aussi militants) puis ils sont rentrés soit dans une association subventionnée soit se sont fait élire dans des coins "protégés" acquis à leur idéologie.
C'est un peu ce qu'on a.
Alors vous me direz "société civile"... mais quelles personnalités de la société civile car celles ramenées par E.Macron sont parfois encore plus idéologisées que ses militants avec en plus un objectif carriériste et de profit.
Un système à la Suisse ? peut être mais cela fonctionnerait il en France ?
Non mais LOL !!Signaler Répondre
L'hopital populiste qui se fout de la charité !!
Et eux ils ne sont pas dans l'exces en permanence ? Ici une prouve flagrante non ?
Aulas est trop vieux pour ce genre de poste, mais de là à le dire Trumpiste c'est proprement scandaleux et dénote de leur incompétence politique !
C’est clair qu’aider les copains à se faire le maximum de pognon sur le dos des contribuables, (Aulas à Decines, Ginon à Gerland) ça ne demandait pas d’idéologie. Les verts manquent d’ambition et de casseroles de ce type, mais Aulas va remettre les choses en ordre.Signaler Répondre
ils deviennent serins ...Signaler Répondre
mais pour tous ces politicards professionnels , les notion de CA , débit , crédit , bénéfices , charges , impôts , rentabilité .... , c'est du chinoisSignaler Répondre
tant que c'est dans l’œil ; imaginez qu'ils se reproduisent ; nous voila bien ...Signaler Répondre
Et ta connerie elle est quoi ????Signaler Répondre
A St Hélène tondelier avec le traître melanchoooo.....
un string rouge .... bon ok je sors ...Signaler Répondre
En quoi est-ce géant de publier une analyse sur les causes de la déliquescence de la France et d'en indiquer les grandes lignes? Il faudra bien, tôt ou tard, admettre la vérité. Sinon, sans une analyse bien sourcée, il ne sera pas possible de réformer en profondeur la politique de la France. Alors?Signaler Répondre
Énorme retournement de situation chez les Verts : Tondelier a mis un pantalon vert plutôt qu'une veste verte. Le monde politique est en attente de ses prochaines déclarations.Signaler Répondre
" Il est temps qu'on revienne à une mairie plus normale "Signaler Répondre
Moi, je dirai plutôt " Une France plus normale "
On est en ruine, a cause de politiques incompétents!
Faisons comme en Suisse, tu es incompétent? Tu dégages!
Les ecolos étaient pourtant très sereins il y a encore quelques mois. Et qui plus est, les sondages sont tous bidons.Signaler Répondre
Mais alors pourquoi donnent -ils l'impression de paniquer ????
De la part d'une personne qui s'aplatit devant JL Melenchon, c'est assez savoureux comme déclaration.
Pourquoi ne va t-elle s’occuper d’Henin Beaumont? Elle devrait se présenter aux élections municipales ou législatives ? A t elle peur de prendre la défaite du siècle? Un peu de courage Mme Tondelier surtout quand on aspire à devenir présidente de la république….Signaler Répondre
laissez les Lyonnais décider entre eux de leur avenir ; nous avons bien donné avec le parigot parachutéSignaler Répondre
panique a bord sur le radeau de la Méduse ...Signaler Répondre
Une grande qualité consiste à fermer sa gueule quand on a rien à dire….Signaler Répondre
Manifestement, cette qualité vous a échappé !
Ce n'est pas trop clair le rôle d'un maire de Lyon, surtout quand un militant rigide cherche à imposer les dogmes de son parti politique, compliqué également quand ces mêmes dogmes masquent toute passion pour Lyon. Le rôle d'un maire c'est aussi de mettre en avant sa passion pour sa ville dans ses projets et orientations pas de s'en servir comme d'un laboratoire d'expérimentation, avec un programme idéologique qui pourrait s'appliquer dans une ville lambda.Signaler Répondre
Elle ferait mieux de fermer sa bouche apres ses propos inapropriés sur la soit disant deportatation des personnes de la flotille, elle a vu lyon depuis que les ecolo sont là ? J espere que JMA va ecraser les ecolo à la mairie de lyonSignaler Répondre
Quand on a rien de cohérent à dire, il vaut mieux fermer sa gueule plutôt que jouer la provoque en racontant des conneries.Signaler Répondre
Les écolos vous nous pompez l'air ! on étouffe !Signaler Répondre
La formulation de Tondelier, elle est tout à fait représentative de ce qu’on entend sur les marchés quand un politique se déplace. Visiblement vous ne sortez pas souvent.Signaler Répondre
Toujours aussi "intelligente" cette gauche radicale ! Niveau LFI...Signaler Répondre
Pas d'idées, que des insultes. Une belle démonstration de ce que la gauche bas de plafond sait faire de mieux : inventer de nouveaux mots en isme ou phobe pour faire taire ceux contre qui elle n'a aucun autre argument.Signaler Répondre
Elle n'est plas plus lyonnaise que notre maire actuel, qu'elle s'occupe de ce qui passe chez elle au lieu de finir de nous convaincre de voter pour Aulas et son union du centre et de la droite.
> Contrairement à elle , il ne vient pas pour un salaire , c'est déjà une énorme différence entr'elle et lui.Signaler Répondre
Vu tous les cadeaux dont il a bénéficié de la part des collectivités locales il pourrait travailler gratis des décennies ça serait quand même une mauvaise affaire pour le contribuable. Et s’il se fait élire la pompe à cadeaux va redémarrer.
Il a bâti CEGID, il a lancé l’OL, mais tout ça c’est il y a longtemps, ça fait un bail qu’il a basculé dans l’immobilier pas trop net facilité par la complaisance des politiques (en premier lieu les municipalités). La municipalité change de bord qu’à cela ne tienne Aulas fera don de sa personne pour relancer le système. Le reste des devoirs d’un maire c’est pas trop clair dans sa tête mais si on veut bien l’élire sur une esquisse de programme il ne va pas se plaindre.Signaler Répondre
complètement idiotSignaler Répondre
Regardez déjà votre cas capitaine de mes deux (2)Signaler Répondre
Ce n'est pas ce qu'indiquent les sondages, et je peux le comprendre après 5 années de dogmatisme, sectarisme avec une bonne dose de mépris en guise d'écoute des lyonnais, les citoyens qui ne font pas partie du clan sectaires veulent tourner la page du régime vert.Signaler Répondre
Que cette femme de gauche réalise 1% du parcours de Jean Michel Aulas et on en reparle ..Signaler Répondre
Quand on pèse à peine 3%, on évite de la ramener, surtout si c’est pour dire des énormités.Signaler Répondre
Normalement c'est à Pâques que les cloches sonnent Avec la vert pomme c'est toute l'année que ses diarrhées verbales résonnent.Alors va cultiver tes brocolis dans ton bled et dégage de notre région Madame 5'%.Signaler Répondre
on vous le dit que vous faites n'importe quoi..... trop tard pour chouiner, il fallait écouter avantSignaler Répondre
Au lieu de s occuper de lyon elle ferait mieux de réfléchir avant de causer.Signaler Répondre
Le terme" déportation ' n était pas approprié dans ses propos en octobre.
A la cabane...et va planter les choux
Cette fois, amis boomers ,la preuve est là : Kermit et Peggy ont bien eu une relation cachée ... avec une fille à la clef .Signaler Répondre
Vive le Muppet show!
Aulas n'a rien avoir avec Trump ni de près ni de loin.Signaler Répondre
Aulas c'est Macron, des Mozart de la finance qui laissent derrière eux des montagnes de dettes mais ce n'est pas de leur responsabilité, c'est la faute du Covid.
Comme si le COVID n'avait touché que la France et l'OL financièrement.
Heureusement que les lyonnais lucides choisiront un.e maire LFI.
C'est peut être la réinterprétation de TOP GUN outre Atlantique qui la fait jaser ?Signaler Répondre
Contrairement à elle , il ne vient pas pour un salaire , c'est déjà une énorme différence entr'elle et lui.Signaler Répondre
Elle se prend pour qui la mère Tondelier , c'est elle qui décide qui fait quoi ?
Qu'elle rejoigne Emeric Caron pour lutter pour la sauvegarde des vers de pêche et surtout des femelles moustiques qui ont besoin de notre sang pour nourrir leurs bébés !
À Lyon , on a déjà un influenceur avec Laferrière, un barman avec Tavernier , voilà que maintenant on hérite d’une marchande de poisson!!Signaler Répondre
La connerie à ce niveau là, ça devient indécent. La mère Tondelier fait de la surenchère avec sa copine Rousseau, c'est celle qui sera le plus dans la caricature et la bêtise pour se mettre en avant et exister.Signaler Répondre
Trump est le "fourre tout" des gens qui ne savent que dire.Signaler Répondre
Il a bon dos, il fait surtout le bonheur des gens inutiles qui veulent exister, combien de papiers insignifiants mais cela fait des ventes, combien de chroniqueurs dans certaines émissions qui se trompent sur tout mais qu'on voit en roue libre depuis l'élection... puis nos politiques français (de gauche) qui n'ont que 2 mots en bouche Trump et extrême droite.
Ils sont la négation de l'intelligence, mais cela fait "bien" car on est dans le "club".
Le conformisme est il une vertu? pour eux certainement.
Je n aie pas peur de Trump, mais des écologistes et de LFI oui. Ces gens là fonctionnent au Stalinisme, pas d accord avec eux on se fait sortir. Si quelqu'un a une réponse sur nos fêtes et traditions que l on essaie de garder malgré l'extrême gauche qui veut tout balayer sur son passage pourquoi critiquer celui qui aide financièrement qui soi disant est d extrême droite. Ce sujet est aussi politisé par nos chers élus et leur clique. Mais nous simples citoyens on nous dit comment vivre et payer. Mais pas de garder nos traditions. Cela fait beaucoup parler en ce moment.Signaler Répondre
trump et Aulas son les symboles de la politique du show sans idées et sans programme Aulas est incompétent les lyonnais voteront massivement pour la gauche unisSignaler Répondre