Marine Tondelier sur la candidature de Jean-Michel Aulas à Lyon : "Le trumpisme arrive en France, ça me terrifie"

Rares sont ceux à avoir tenté de s'attaquer à Jean-Michel Aulas, préférant fondre sur Véronique Sarselli et sa proposition de suppression de la ZTL si elle remportait la Métropole de Lyon.

Ce dimanche, sur Public Sénat, c'est finalement la première des écologistes qui a dégainé face à celui qui pourrait bien renverser Grégory Doucet en mars prochain.

Et Marine Tondelier a dressé un portrait au vitriol de l'ancien président de l'OL : "Monsieur Aulas, un peu à la Trump, se dit 'Tiens, les affaires c'était sympa. Maintenant je veux le pouvoir'. Il se lance dans cette aventure, la fleur au fusil, en racontant des choses stupéfiantes".

Marine Tondelier a notamment dénoncé la toute première mesure qui avait été annoncée par l'intéressé, à savoir la suppression du cabinet du maire à la Ville de Lyon. "Si M. Aulas devient maire, ce que je ne souhaite absolument pas, ça me terrifie, les gens vont aller dans la rue et lui dire 'Ah au fait mon logement ?', il va faire quoi ? Il va prendre le numéro et appeler lui-même ? Ca n'a aucun sens ! C'est un leurre, c'est vraiment le trumpisme qui arrive en France", tacle-t-elle, visiblement peu au fait du quotidien et des tâches d'un maire d'une grande ville et de son cabinet.

Jean-Michel Aulas est comme son soutien Laurent Wauquiez : un ersatz français de Donald Trump.



Après les affaires, il se lance en politique en racontant n'importe quoi et en inventant des mesures populistes stupéfiantes de stupidité.



Pas de quoi effrayer Gabriel Attal pourtant. pic.twitter.com/CESplGVW98 — Marine Tondelier (@marinetondelier) October 19, 2025

Pour conclure, la secrétaire nationale des Ecologistes fustige l'alliance de Renaissance et des Républicains derrière Jean-Michel Aulas à Lyon, estimant que "leur goût de revanche" leur "fait faire des choses irresponsables".