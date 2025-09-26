Procès des pirates d'Adecco à Lyon : jusqu'à 6 ans de prison pour le hacker aux milliers de victimes

Pour avoir réalisé fin 2022 le piratage informatique du groupe Adecco, basé à Villeurbanne, un hacker originaire de Vichy a écopé de 6 ans de prison et 30 000 euros d'amende. Soit un an de moins que la peine requise par le procureur.

Pour récupérer les données de dizaines de milliers d'intérimaires, prélevés de 49,85 euros, pour un préjudice total d'1,6 million d'euros, Timothée L. avait sympathisé avec un stagiaire d'Adecco à Besançon. Ce dernier lui avait confié son login et son mot de passe pour entrer dans le réseau d'Adecco, contre la promesse de 12 000 euros.

Le stagiaire a été condamné à 2 ans de prison dont la moitié avec sursis, et 5000 euros d'amende.

A noter que l'un des 13 prévenus jugés à Lyon a écopé de 5 ans de prison dont 30 mois avec sursis et a été incarcéré pour avoir réalisé le blanchiment de l'argent hacké.