Adecco devant la justice pour discrimination à l'embauche et fichage racial

Ce jeudi, le tribunal de Paris va juger Adecco et deux de ses anciens directeurs pour des faits présumés commis entre 1997 et 2001.

La société spécialisée dans l'intérim et en partie fondée à Lyon est poursuivie pour discrimination à l'embauche et fichage en raison de l'origine, de la nationalité ou de l'ethnie.

SOS Racisme est à l'origine de la plainte en 2001 après avoir été informé par un ancien salarié d'une agence parisienne d'Adecco que les candidats étaient classés avec un code selon leur couleur de peau. Les entreprises cherchant des intérimaires pouvaient spécifier leurs besoins et demander des candidats BBR (pour bleu-blanc-rouge, de type caucasien ou parlant bien le français donc ndlr) ou spécifier "non PR IV" (de couleur ndlr).

Et parmi les clients de l'agence Adecco restauration Montparnasse, on retrouvait DisneyLand Paris ou encore... le ministère des Affaires étrangères.

Adecco se défend d'avoir catalogué ses candidats selon leur couleur de peau, arguant que le code "PR IV" renvoyait plutôt aux difficultés de lecture et de comptage. Et que par ricochet, le fameux code avait été accolé certes à des noirs, mais aussi à des caucasiens.

Estimant que les faits n'étaient pas clairement établis, le parquet général de Paris avait requis en 2020 l'abandon des poursuites. Mais le procès aura bien lieu, comme réclamé par la chambre de l'instruction qui a retoqué par deux fois les demandes de non-lieu.

Mise à jour à 10h12 avec la réaction du groupe Adecco : "Nous condamnons et sanctionnons tous les comportements pouvant être contraires à la loi et aux valeurs de notre entreprise. La lutte contre toutes les formes de discriminations est une priorité pour le Groupe Adecco depuis de nombreuses années, à tous les niveaux de l’entreprise. Nous savons que le risque zéro n’existe pas en matière de discrimination, et c’est pourquoi nous poursuivons et renforçons nos actions de sensibilisation et de formation pour que 100% de nos collaborateurs soient formés à la non-discrimination, puis régulièrement évalués avec des campagnes d’appels mystères pour vérifier les pratiques de chacun. Il y a deux ans, SOS Racisme a diligenté une enquête pour évaluer nos pratiques et n’a pas constaté de pratiques discriminatoires. La consigne que nous donnons à nos agences est qu’aucune discrimination n’est acceptable ou justifiable et que nos recrutements doivent être fondés uniquement sur les compétences et les aptitudes. Aucune exception n’est acceptable. Nous serons présents à l’audience cet après-midi et sommes entièrement mobilisés pour apporter tous les éléments nécessaires au tribunal correctionnel de Paris".