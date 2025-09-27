Lyon : ivre, il agresse un couple dans le métro et tente de pousser l’homme sur les rails

Alors qu’ils se trouvaient dans une rame en direction de Vaulx-en-Velin La Soie, une jeune femme et son compagnon âgés de 19 et 25 ans ont été pris à partie par un passager en état d’ivresse.

Selon les premiers éléments, l’individu, âgé de 24 ans, aurait tenu des propos sexistes et obscènes à l’encontre de la jeune femme. L'homme aurait même "sifflé" cette dernière. Le compagnon est intervenu pour s’interposer, ce qui a déclenché une altercation, précise Actu Lyon. L’agresseur a porté plusieurs coups avant de s’en prendre de nouveau au couple en les suivant au moment de descendre à leur station.

C’est là que le suspect aurait tenté de pousser le jeune homme sur les voies du métro. Des agents TCL, alertés par les cris, sont rapidement intervenus. La police a procédé à l’interpellation du suspect, qui a été placé en garde à vue.

Une enquête a été ouverte.