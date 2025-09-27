Faits Divers

Lyon : ivre, il agresse un couple dans le métro et tente de pousser l’homme sur les rails

Lyon : ivre, il agresse un couple dans le métro et tente de pousser l’homme sur les rails
Lyon : ivre, il agresse un couple dans le métro et tente de pousser l’homme sur les rails - LyonMag

La soirée d’un couple a basculé dans la violence lundi 22 septembre, peu avant minuit, dans le métro A à Lyon.

Alors qu’ils se trouvaient dans une rame en direction de Vaulx-en-Velin La Soie, une jeune femme et son compagnon âgés de 19 et 25 ans ont été pris à partie par un passager en état d’ivresse.

Selon les premiers éléments, l’individu, âgé de 24 ans, aurait tenu des propos sexistes et obscènes à l’encontre de la jeune femme. L'homme aurait même "sifflé" cette dernière. Le compagnon est intervenu pour s’interposer, ce qui a déclenché une altercation, précise Actu Lyon. L’agresseur a porté plusieurs coups avant de s’en prendre de nouveau au couple en les suivant au moment de descendre à leur station.

C’est là que le suspect aurait tenté de pousser le jeune homme sur les voies du métro. Des agents TCL, alertés par les cris, sont rapidement intervenus. La police a procédé à l’interpellation du suspect, qui a été placé en garde à vue.

Une enquête a été ouverte.

5 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
R.A.S . le 27/09/2025 à 14:51

Un jour comme un autre depuis la nuit des temps !

Signaler Répondre
avatar
Chris696969 le 27/09/2025 à 14:46

"le suspect aurait tenté de pousser le jeune homme sur les voies du métro.

J'appelle ça une tentative de meurtre, mais d'aucuns en idéologie progressiste me qualifierons d'extrémiste..

Signaler Répondre
avatar
kikou le 27/09/2025 à 14:42

Cet agresseur est un visionnaire, d après vos écrits, il agresse le lundi précédent le meeting de Mr AULAS. Avant de commenter, vas apprendre à lire et surtout comprendre ce que ru lis.

Signaler Répondre
avatar
Chris696969 le 27/09/2025 à 14:26

Le sentiment d'apaisement croît dans cette métropole apaisée...

Vivement la réélection des écolos pour renforcer ce beau et bénéfique sentiment...

Signaler Répondre
avatar
Ho làs le 27/09/2025 à 14:17

Encore un qui s’est mis une murge après le meeting de papy magouilles au H7

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.