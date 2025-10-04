Près de Lyon : le motard chute après une altercation sur la route, l'automobiliste relaxé

Elle concerne cette fois un automobiliste de 72 ans, accusé d'avoir provoqué la chute d'un motard en juillet 2024 sur les routes des Pierres Dorées.

Une première altercation entre le septuagénaire et le motard avait eu lieu, ce dernier lui faisant un doigt d'honneur en le doublant, estimant qu'une priorité n'avait pas été respectée. L'automobiliste l'avait doublé plus loin, provoquant sa chute sans gravité.

L'avocate générale a estimé que la conduite des deux hommes était dangereuse, et que celle du septuagénaire aurait pu avoir des conséquences graves. D'où la peine de 800 euros d'amendes et d'une suspension de permis de 6 mois.

Mais les juges caladois ont estimé qu'en l'absence de contact physique entre le véhicule et la moto, ils ne pouvaient pas prouver que le prévenu était à l'origine de la chute. D'où sa relaxe.