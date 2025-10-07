Pollutec 2025 : le grand rendez-vous européen de l’innovation environnementale de retour à Lyon

Pour cette 47ᵉ édition qui s'ouvre ce mardi, le rendez-vous majeur des professionnels de la transition écologique s’annonce plus que jamais tourné vers l’action et la science, dans un contexte de ralentissement environnemental et de doutes politiques autour de la transition.

Créé en 1978, Pollutec s’est imposé comme le salon européen de référence pour les solutions en faveur de l’environnement et du climat, réunissant à chaque édition plusieurs dizaines de milliers de visiteurs. En 2023, l’événement lyonnais avait rassemblé 51 000 participants et 2 000 exposants, dont 200 start-ups. L’édition 2025 veut maintenir ce cap d’excellence tout en affirmant sa vocation internationale.

Cette année, le programme s’articulera autour de quatre thématiques clés : la santé, la décarbonation, la bioéconomie et la science. L’objectif est d’aborder les défis écologiques à travers une approche systémique et durable, en reliant innovations industrielles, politiques publiques et recherche scientifique.

"Pollutec 2025 s’inscrira dans un contexte politique inédit, les signaux n’étant malheureusement pas au vert pour la transition écologique. L’environnement n’est pourtant pas un objet politique : l’écologie est une science, explique Anne-Manuèle Hébert, directrice du salon. Notre mission est de présenter des solutions concrètes pour la transformation écologique des entreprises et des territoires, en nous appuyant sur des données vérifiées et des experts scientifiques".

Une exposition immersive

Le salon proposera 400 conférences, 16 scènes thématiques, des rendez-vous d’affaires, des forums internationaux et la remise des Pollutec Innovation Awards. Parmi les premiers intervenants annoncés figurent Maxime Blondeau (auteur et influenceur scientifique), Antoine Pellion (DGA d’IDEX), Christian Clos (explorateur et chercheur) et Kalina Raskin, présidente du CEEBIOS.

Grande nouveauté cette année : “Down to Earth, The Expo”, une exposition immersive de 200 m² déjà présentée à Pollutec Paris, permettra aux visiteurs de comprendre les grands enjeux environnementaux avant de découvrir les innovations du salon.

Pollutec 2025 entend confirmer Lyon comme la capitale européenne de la transition écologique et de l’innovation industrielle durable.