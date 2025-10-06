Près de Lyon : prison avec sursis pour avoir attaqué son mari à coups de couteau

Une femme de 51 ans a échappé à la prison ferme pour des faits remontant au 31 juillet dernier.
A son domicile d'Ambérieux, elle avait attaqué son mari, le poursuivant pour lui asséner des coups de couteau. Au moment des faits, elle était sous l'empire de l'alcool et des médicaments. L'expert psychiatrique a donc déterminé que son discernement était altéré ce jour-là, conformément au témoignage de l'intéressée qui dit n'avoir aucun souvenir de la scène.
Par ailleurs, son mari, légèrement blessé à la main, lui a pardonné et a sollicité le droit de pouvoir reprendre une vie de couple.
Des informations prises en compte par les juges caladois qui ont donc prononcé une peine de 15 mois de prison avec sursis. La quinquagénaire devra se faire soigner et garde l'interdiction de se rendre à son domicile jusqu'à la fin du traitement.
Oui mais les hommes sont tous des salauds et les femmes sont toutes des victimes, ceci explique cela. En plus, je suis certain que cet homme est hétéro et a plus de 50 ans, donc il a tord. Ce n'est pas Delphine Ernotte et autres lumières féministes qui vont prétendre le contraire.Signaler Répondre
"Le tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône a souhaité faire preuve de clémence" et si c'était à l'inverse que l'homme soit l'auteur de cette agression le tribunal serait aussi clément ?Signaler Répondre
Cette femme doit aller en prison, son geste est intolérable. Siles femmes se mettent a agresser ou va t on papa??Signaler Répondre
il n'a pas peur le mec!Rien ne dit qu'elle ne recommencera pas,et il peut très bien être lardé de coups de couteau en pleine nuit.C'est arrivé dans ma propre famille.Un de mes neveux avait frappé sa mère avec un sabre japonais car elle refusait de lui donner de l'argent pour s'acheter du cannabis.Elle lui avait pardonné,il était allé se faire soigner dans un hôpital psychiatrique,mais le reste de la famille avait pris des distances,et ç'à se comprend.Signaler Répondre
et une fois de plus , du sursis au tribunal de Villefranche .Signaler Répondre
En fait si je veux tuer quelqu'un je bois tout de suite après avoir planté ma victime 1 litre de vodka et je ne suis pas responsable de mes actes ???Signaler Répondre
