Près de Lyon : prison avec sursis pour avoir attaqué son mari à coups de couteau

Une femme de 51 ans a échappé à la prison ferme pour des faits remontant au 31 juillet dernier.

A son domicile d'Ambérieux, elle avait attaqué son mari, le poursuivant pour lui asséner des coups de couteau. Au moment des faits, elle était sous l'empire de l'alcool et des médicaments. L'expert psychiatrique a donc déterminé que son discernement était altéré ce jour-là, conformément au témoignage de l'intéressée qui dit n'avoir aucun souvenir de la scène.

Par ailleurs, son mari, légèrement blessé à la main, lui a pardonné et a sollicité le droit de pouvoir reprendre une vie de couple.

Des informations prises en compte par les juges caladois qui ont donc prononcé une peine de 15 mois de prison avec sursis. La quinquagénaire devra se faire soigner et garde l'interdiction de se rendre à son domicile jusqu'à la fin du traitement.