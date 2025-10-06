Judiciaire

Près de Lyon : prison avec sursis pour avoir attaqué son mari à coups de couteau

Le tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône a souhaité faire preuve de clémence.

Une femme de 51 ans a échappé à la prison ferme pour des faits remontant au 31 juillet dernier.

A son domicile d'Ambérieux, elle avait attaqué son mari, le poursuivant pour lui asséner des coups de couteau. Au moment des faits, elle était sous l'empire de l'alcool et des médicaments. L'expert psychiatrique a donc déterminé que son discernement était altéré ce jour-là, conformément au témoignage de l'intéressée qui dit n'avoir aucun souvenir de la scène.

Par ailleurs, son mari, légèrement blessé à la main, lui a pardonné et a sollicité le droit de pouvoir reprendre une vie de couple.

Des informations prises en compte par les juges caladois qui ont donc prononcé une peine de 15 mois de prison avec sursis. La quinquagénaire devra se faire soigner et garde l'interdiction de se rendre à son domicile jusqu'à la fin du traitement.

itisme le 06/10/2025 à 12:45
Haut les mains a écrit le 06/10/2025 à 11h57

Bizarre la photo la main est celle d'un homme 😁 .

va savoir

Le tabac aussi le 06/10/2025 à 12:16
Et oui a écrit le 06/10/2025 à 10h07

Et une fois de plus sur fond d'alcool..
Villefranche, justice, alcool le combo gagnant..

L'alcool tue

Cochon payant le 06/10/2025 à 12:16
Quelle clémence l'inverse.. a écrit le 06/10/2025 à 09h57

L'inverse aurait fait polémique

Oui mais les hommes sont tous des salauds et les femmes sont toutes des victimes, ceci explique cela. En plus, je suis certain que cet homme est hétéro et a plus de 50 ans, donc il a tord. Ce n'est pas Delphine Ernotte et autres lumières féministes qui vont prétendre le contraire.

Marc72 le 06/10/2025 à 12:12

"Le tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône a souhaité faire preuve de clémence" et si c'était à l'inverse que l'homme soit l'auteur de cette agression le tribunal serait aussi clément ?

Haut les mains le 06/10/2025 à 11:57

Bizarre la photo la main est celle d'un homme 😁 .

‎ Libriste‎ ‎ le 06/10/2025 à 10:30

Cette femme doit aller en prison, son geste est intolérable. Siles femmes se mettent a agresser ou va t on papa??

Et oui le 06/10/2025 à 10:07
Catalan a écrit le 06/10/2025 à 07h55

et une fois de plus , du sursis au tribunal de Villefranche .

Et une fois de plus sur fond d'alcool..
Villefranche, justice, alcool le combo gagnant..

Quelle clémence l'inverse.. le 06/10/2025 à 09:57

L'inverse aurait fait polémique

laya le 06/10/2025 à 08:59

il n'a pas peur le mec!Rien ne dit qu'elle ne recommencera pas,et il peut très bien être lardé de coups de couteau en pleine nuit.C'est arrivé dans ma propre famille.Un de mes neveux avait frappé sa mère avec un sabre japonais car elle refusait de lui donner de l'argent pour s'acheter du cannabis.Elle lui avait pardonné,il était allé se faire soigner dans un hôpital psychiatrique,mais le reste de la famille avait pris des distances,et ç'à se comprend.

Catalan le 06/10/2025 à 07:55

et une fois de plus , du sursis au tribunal de Villefranche .

Copain comme cochon? le 06/10/2025 à 07:11

C'est ce qui s'appelle être copain comme cochon?

French Lover... le 06/10/2025 à 07:07

En France, ils ont une drôle de façon de s'entendre...

Ex Précisions le 06/10/2025 à 06:54

En fait si je veux tuer quelqu'un je bois tout de suite après avoir planté ma victime 1 litre de vodka et je ne suis pas responsable de mes actes ???
Tout le monde va dire "encore les juges de Villefranche"...

