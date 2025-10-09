Le festival, qui attire chaque année plusieurs milliers de visiteurs, met à l’honneur la biodiversité et les produits de saison à travers des activités ludiques et éducatives. Cette édition 2025 proposera notamment un concert, des ateliers de peinture (Lire la suite sur Lyon Poche)
Jeudi 9 Octobre 2025 à 18h00
Lyon : c'est quoi ce festival des courges à la Tête d'Or ce week-end ?
Samedi et dimanche, le festival des courges fait son retour au parc de la Tête d'Or à Lyon.
Tags :
festival des courges
Laisser un commentaire
Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.
évidemment pour les courges la mairie en connaît un rayon 🤭Signaler Répondre