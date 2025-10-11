Brignais : un suspect placé en garde à vue après la mort d’un homme sur une aire de gens du voyage

Dans la nuit de jeudi à vendredi, peu avant minuit, un homme de 37 ans a été grièvement blessé au thorax par un coup de feu. Les faits se sont déroulés sur l’aire d’accueil des gens du voyage située chemin du Bois-des-Côtes, à proximité de l’autoroute A450 et de la commune de Vourles.

La victime a été transportée par d’autres personnes présentes sur place jusqu’à l’hôpital Lyon Sud, à Pierre-Bénite. Malgré les soins, elle est décédée vers 5 heures du matin.

Alertée dans la nuit de la présence d’un blessé par balle, la police s’est rendue à l’hôpital, rapidement rejointe par les gendarmes, compétents sur ce secteur. Les premières investigations ont débuté dans la foulée, avec notamment des perquisitions menées dès la nuit.

Le parquet de Lyon a ouvert une enquête du chef de meurtre et l’a confiée à la brigade de recherches de Givors. "Les investigations se poursuivent actuellement sous l’autorité du parquet de Lyon pour connaître les circonstances et mobile de ces faits", assurent ces derniers.

Vendredi, un suspect a été interpellé et placé en garde à vue. Selon les premiers éléments, un différend familial pourrait être à l’origine du drame, mais cette hypothèse reste à confirmer dans le cadre de l’enquête.

Les gendarmes poursuivent désormais les auditions et analyses pour déterminer précisément le déroulé des faits et les responsabilités.