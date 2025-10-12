Cartouches volées et véhicules saccagés : inquiétude chez les chasseurs près de Lyon

Samedi après-midi, une vingtaine de chasseurs de la société locale de Vaux-en-Beaujolais participaient à une battue aux sangliers entre 14 heures et 16 heures, dans plusieurs secteurs compris entre le lieu-dit du Parasoir et Les Bussières. Alors que les participants faisaient des allers-retours pour récupérer leurs chiens, tout semblait se dérouler normalement jusqu’au dernier passage vers 14h45.

À leur retour, la surprise est totale : cinq véhicules sur six ont été vandalisés. Deux voitures stationnées près de la cabane de chasse, proche du stade municipal, font partie des cibles. Si aucun chien n’était présent dans les véhicules au moment des faits, les dégâts sont importants : vols de colliers GPS pour chiens, disparition de cartouches, d’effets vestimentaires et même d’accessoires d’armes.

Selon Le Progrès, les chasseurs évoquent des actes manifestement ciblés, laissant planer la question d’un repérage préalable ou d’une intention volontaire de nuire. La société locale de chasse rappelle qu’elle intervient chaque année pour réguler la population de sangliers, notamment pour limiter les dégâts dans les parcelles agricoles du secteur.

Les gendarmes se sont rendus sur place dès samedi pour constater les faits. Des plaintes devaient être déposées ce dimanche 12 octobre. Selon la Fédération de chasse du Rhône, des faits similaires auraient été signalés dans le village voisin de Saint-Cyr-le-Châtoux, où des véhicules auraient également été visés.

L’enquête devra déterminer si ces actes sont liés et s’il s’agit d’une action organisée contre les chasseurs du secteur.