Lyon : la femme de ménage reconnaît avoir volé les bijoux et objets de valeurs de ses clients

Femme de ménage chez des habitants du 6e arrondissement, elle a reconnu leur avoir volé des objets de valeur, de collection et des bijoux. Un petit manège qui a duré plusieurs années.
La quadragénaire démissionnait lorsqu'elle passait à l'action, prétextant des problèmes de santé pour quitter les clients qu'elle venait de dévaliser.
C'est un couple qui a porté plainte, permettant l'ouverture d'une enquête qui a conduit à la découverte de six autres plaintes déposées et qui ont toutes été reliées au même dossier : celui de la femme de ménage.
Interpellée cette semaine, elle a avoué partiellement les faits. Son mari, également arrêté, a lui nié toute implication.
Aucun bijou ou objet signalé volé n'a été retrouvé.
La femme de ménage devrait être jugée cette semaine par le tribunal correctionnel de Lyon.
