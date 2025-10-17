Près de Lyon : une concession victime d'un incendie, 10 voitures partent en fumée

Sur le parking d'une concession automobile de la route Nationale à Belleville-en-Beaujolais, un incendie s'est déclaré vers 3h30 du matin.

Pour une raison encore inconnue, le sinistre a touché plusieurs véhicules stationnés, avant de se propager. Au total, dix voitures ont été détruites avant que les pompiers ne parviennent à éteindre les flammes au petit matin.

Une enquête de gendarmerie a été ouverte pour faire toute la lumière sur cet incendie.