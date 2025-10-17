Faits Divers

Près de Lyon : une concession victime d'un incendie, 10 voitures partent en fumée

Près de Lyon : une concession victime d'un incendie, 10 voitures partent en fumée

Les faits se sont déroulés dans la nuit de jeudi à vendredi.

Sur le parking d'une concession automobile de la route Nationale à Belleville-en-Beaujolais, un incendie s'est déclaré vers 3h30 du matin.

Pour une raison encore inconnue, le sinistre a touché plusieurs véhicules stationnés, avant de se propager. Au total, dix voitures ont été détruites avant que les pompiers ne parviennent à éteindre les flammes au petit matin.

Une enquête de gendarmerie a été ouverte pour faire toute la lumière sur cet incendie.

7 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Le géie fait une con-statation le 17/10/2025 à 21:30
Lapile a écrit le 17/10/2025 à 13h34

Fréquent sur certains véhicules électriques.

Puisque tu sais, tu peux nous dire COMBIEN de voitures électriques sont concernées ?

En dehors de cela, SI tu sais lire, voilà de la lecture :
"Les statistiques officielles françaises, compilées par la Brigade de Sapeurs-Pompiers de Paris (BSPP) et la Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de France (FNSPF), révèlent une réalité surprenante : les véhicules électriques présentent un taux d’incendie significativement inférieur aux véhicules thermiques.
En 2023, sur les 180 000 interventions véhicules des pompiers français, seulement 0,2% concernaient des véhicules électriques, soit environ 360 cas. Ramené au parc roulant, cela représente 0,9 incendie pour 1000 véhicules électriques contre 4,2 pour 1000 véhicules thermiques."

source :
https://www.autosblog.fr/voitures-electriques-et-incendies-analyse-des-vrais-risques-en-france-2025/

Signaler Répondre
avatar
arno1234 le 17/10/2025 à 14:31

une concession par définition a un contrat de concessionnaire avec un constructeur.
ça c’est un marchand de voitures.
c’est pas tout à fait les mêmes pratiques !!!

Signaler Répondre
avatar
Lapile le 17/10/2025 à 13:34

Fréquent sur certains véhicules électriques.

Signaler Répondre
avatar
Nath69 le 17/10/2025 à 12:56

Les commentaires de M. ou Mme Jesaistout vont bon train... Il est tellement facile de juger sans savoir !

Signaler Répondre
avatar
Catalan le 17/10/2025 à 12:29

la raison est parfaitement connue : incendie volontaire :

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 17/10/2025 à 11:03

Combien de fois il faudra dire de ne pas mettre du beaujolpif nouveau comme carburant, ça s'auto-enflamme en plus ;-)

Signaler Répondre
avatar
Clo le 17/10/2025 à 10:39

La "raison inconnue" est une question d'assurance. N'est-ce pas ?

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.