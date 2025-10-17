Près de Lyon : une concession victime d'un incendie, 10 voitures partent en fumée

Sur le parking d'une concession automobile de la route Nationale à Belleville-en-Beaujolais, un incendie s'est déclaré vers 3h30 du matin.
Pour une raison encore inconnue, le sinistre a touché plusieurs véhicules stationnés, avant de se propager. Au total, dix voitures ont été détruites avant que les pompiers ne parviennent à éteindre les flammes au petit matin.
Une enquête de gendarmerie a été ouverte pour faire toute la lumière sur cet incendie.
Puisque tu sais, tu peux nous dire COMBIEN de voitures électriques sont concernées ?Signaler Répondre
En dehors de cela, SI tu sais lire, voilà de la lecture :
"Les statistiques officielles françaises, compilées par la Brigade de Sapeurs-Pompiers de Paris (BSPP) et la Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de France (FNSPF), révèlent une réalité surprenante : les véhicules électriques présentent un taux d’incendie significativement inférieur aux véhicules thermiques.
En 2023, sur les 180 000 interventions véhicules des pompiers français, seulement 0,2% concernaient des véhicules électriques, soit environ 360 cas. Ramené au parc roulant, cela représente 0,9 incendie pour 1000 véhicules électriques contre 4,2 pour 1000 véhicules thermiques."
source :
https://www.autosblog.fr/voitures-electriques-et-incendies-analyse-des-vrais-risques-en-france-2025/
une concession par définition a un contrat de concessionnaire avec un constructeur.Signaler Répondre
ça c’est un marchand de voitures.
c’est pas tout à fait les mêmes pratiques !!!
Fréquent sur certains véhicules électriques.Signaler Répondre
Les commentaires de M. ou Mme Jesaistout vont bon train... Il est tellement facile de juger sans savoir !Signaler Répondre
la raison est parfaitement connue : incendie volontaire :Signaler Répondre
Combien de fois il faudra dire de ne pas mettre du beaujolpif nouveau comme carburant, ça s'auto-enflamme en plus ;-)Signaler Répondre
La "raison inconnue" est une question d'assurance. N'est-ce pas ?Signaler Répondre