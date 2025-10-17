Près de Lyon : l'octogénaire suit une ado et l'agresse sexuellement

La jeune de 16 ans s'est alors engouffrée dans une laverie, mais l'homme âgé de 81 ans est également entré dans le local. Là, il l'a agressé sexuellement en lui touchant les fesses et en l'embrassant sur la joue.

L'adolescente est parvenue à s'enfuir et à trouver de l'aide dans un autre commerce caladois.

Grâce à la vidéosurveillance, l'agresseur présumé a été identifié et convoqué au commissariat. Il n'a pas d'antécédents judiciaires.

Lors de sa garde à vue, il a nié les faits.

Laissé libre sous contrôle judiciaire à l'issue de l'audition, l'octogénaire sera jugé en décembre et fera d'ici là l'objet d'une expertise psychiatrique.