Près de Lyon : l'octogénaire suit une ado et l'agresse sexuellement

La jeune de 16 ans s'est alors engouffrée dans une laverie, mais l'homme âgé de 81 ans est également entré dans le local. Là, il l'a agressé sexuellement en lui touchant les fesses et en l'embrassant sur la joue.
L'adolescente est parvenue à s'enfuir et à trouver de l'aide dans un autre commerce caladois.
Grâce à la vidéosurveillance, l'agresseur présumé a été identifié et convoqué au commissariat. Il n'a pas d'antécédents judiciaires.
Lors de sa garde à vue, il a nié les faits.
Laissé libre sous contrôle judiciaire à l'issue de l'audition, l'octogénaire sera jugé en décembre et fera d'ici là l'objet d'une expertise psychiatrique.
Voilà comment la justice pousse pour faire justice soi-même. Mais bon on connai bien la justice française sur ce genre d'affaire. Comme les personnes qui jugent sont exactement pareil que les accusés, donc on comprend bien leur laxisme. En France, on sait tous ce qui se passe sur ce genre d'affaire.
On a beau le relire en boucle ça rentre pas : un homme agresse sexuellement une jeune fille de 16ans en la coinçant dans une laverie et il est laissé libre ?Signaler Répondre
C’est bizarre,il y a des habitués du forum, que l’on ne retrouve jamais sur les articles de ce genre !! N’est ce pas ,wallah’ et compagnie !Signaler Répondre
l affaire sera jugée a Villefranche, donc comme les juges font la bas dans l humanitaire y compris dans les affaires familiales , ca sera , sursis, rappel a la loi, au pire vu l age un braceletSignaler Répondre
