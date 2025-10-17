Faits Divers

Près de Lyon : l'octogénaire suit une ado et l'agresse sexuellement

Près de Lyon : l'octogénaire suit une ado et l'agresse sexuellement

Ce lundi après-midi, une adolescente a remarqué le curieux manège d'un individu qui la suivait alors qu'elle marchait dans les rues de Villefranche-sur-Saône.

La jeune de 16 ans s'est alors engouffrée dans une laverie, mais l'homme âgé de 81 ans est également entré dans le local. Là, il l'a agressé sexuellement en lui touchant les fesses et en l'embrassant sur la joue.

L'adolescente est parvenue à s'enfuir et à trouver de l'aide dans un autre commerce caladois.

Grâce à la vidéosurveillance, l'agresseur présumé a été identifié et convoqué au commissariat. Il n'a pas d'antécédents judiciaires.

Lors de sa garde à vue, il a nié les faits.

Laissé libre sous contrôle judiciaire à l'issue de l'audition, l'octogénaire sera jugé en décembre et fera d'ici là l'objet d'une expertise psychiatrique.

15 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
trop gentil en France le 18/10/2025 à 09:20
Eddy a écrit le 18/10/2025 à 08h58

Incroyable il a été convoqué.certaines communautés ont leurs exploses la porte de chez eux à coup d’explosifs de bélier ils braqués toute la famille en hurlant « bouger pas police » et tout ça a 6h du matin.olors que c’est pour un gamin de 15 ans qui a piqué une trottinette. Et les violeurs ils leurs lèche le….bizarre non

Pour une trottinette? Arrête ta propagande!
Moi, j'ai vu a la télé hier, une racaille qui faisait pousser du cannabis chez elle
Revenus estimés 30 000€ annuel net d'impôt
En plus le couple devait surement toucher les aides sociales!
Et la mère qui déclarait aux FDO, " vous faites quoi? tout le monde connaissait son Traffic! "
30 ans de prison sans remise de peine
Et pour la meurtrière de Lola, perpétuité !

Signaler Répondre
avatar
Eddy le 18/10/2025 à 08:58
KEKEDUNORD69 a écrit le 17/10/2025 à 18h30

Onsai quoi ?

Incroyable il a été convoqué.certaines communautés ont leurs exploses la porte de chez eux à coup d’explosifs de bélier ils braqués toute la famille en hurlant « bouger pas police » et tout ça a 6h du matin.olors que c’est pour un gamin de 15 ans qui a piqué une trottinette. Et les violeurs ils leurs lèche le….bizarre non

Signaler Répondre
avatar
Dz69 le 18/10/2025 à 08:52

"Laissé libre",!!!!!
Voilà comment la justice pousse pour faire justice soi-même. Mais bon on connai bien la justice française sur ce genre d'affaire. Comme les personnes qui jugent sont exactement pareil que les accusés, donc on comprend bien leur laxisme. En France, on sait tous ce qui se passe sur ce genre d'affaire.

Signaler Répondre
avatar
Larbi le 17/10/2025 à 19:47
kool a écrit le 17/10/2025 à 17h22

Vaut mieux que tu apprennes l'orthographe avant de poster

et toi la langue française avant d’écrire !

Signaler Répondre
avatar
KEKEDUNORD69 le 17/10/2025 à 18:30
Onsai a écrit le 17/10/2025 à 16h53

C’est bizarre,il y a des habitués du forum, que l’on ne retrouve jamais sur les articles de ce genre !! N’est ce pas ,wallah’ et compagnie !

Onsai quoi ?

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 17/10/2025 à 17:22
Allons allons , a écrit le 17/10/2025 à 16h20

On faiblit et on arrive à en oublier ses fondamentaux ?
Voyons ...Villefranche sur Saône , cela ne vous dit rien ?
"Un abus de Beaujolpif ? ";-)

A cet âge il est vacciné !

Signaler Répondre
avatar
kool le 17/10/2025 à 17:22
johnny a écrit le 17/10/2025 à 17h01

Avant on avait rien a craindre des petits vieux MTN faut ceux méfié de tous le monde sa devient grave

Vaut mieux que tu apprennes l'orthographe avant de poster

Signaler Répondre
avatar
johnny le 17/10/2025 à 17:01

Avant on avait rien a craindre des petits vieux MTN faut ceux méfié de tous le monde sa devient grave

Signaler Répondre
avatar
On a marché sur la tête le 17/10/2025 à 16:59

On a beau le relire en boucle ça rentre pas : un homme agresse sexuellement une jeune fille de 16ans en la coinçant dans une laverie et il est laissé libre ?

Signaler Répondre
avatar
Onsai le 17/10/2025 à 16:53

C’est bizarre,il y a des habitués du forum, que l’on ne retrouve jamais sur les articles de ce genre !! N’est ce pas ,wallah’ et compagnie !

Signaler Répondre
avatar
Onsa le 17/10/2025 à 16:51

On sait !!

Signaler Répondre
avatar
Allons allons , le 17/10/2025 à 16:20
Ex Précisions a écrit le 17/10/2025 à 15h41

J'ai cru que mais non c'est l'inverse un vieux qui agresse une jeune...
Vieux pervers à mettre à l'hospice directement, ou en taule avec Palmade ça le calmera !

On faiblit et on arrive à en oublier ses fondamentaux ?
Voyons ...Villefranche sur Saône , cela ne vous dit rien ?
"Un abus de Beaujolpif ? ";-)

Signaler Répondre
avatar
Catalan le 17/10/2025 à 16:12

l affaire sera jugée a Villefranche, donc comme les juges font la bas dans l humanitaire y compris dans les affaires familiales , ca sera , sursis, rappel a la loi, au pire vu l age un bracelet

Signaler Répondre
avatar
Castor le 17/10/2025 à 16:08

castration chimique pour papy pervers !

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 17/10/2025 à 15:41

J'ai cru que mais non c'est l'inverse un vieux qui agresse une jeune...
Vieux pervers à mettre à l'hospice directement, ou en taule avec Palmade ça le calmera !

Signaler Répondre

