Nice-OL : 600 supporters lyonnais autorisés, leurs bus placés sous escorte policière

Les supporters de l'OL pourront donner de la voix ce samedi à l'Allianz Riviera.

Mais la préfecture des Alpes-Maritimes a publié un arrêté afin d’encadrer ce déplacement. Seuls 600 supporters seront autorisés à se rendre à Nice dans le cadre de la 8e journée de Ligue 1. Compte-tenu du risque élevé d’incidents, les autorités prévoient un... (Lire la suite sur Lyon Foot)

1 commentaire
Laisser un commentaire
avatar
Rlb le 17/10/2025 à 17:56

On autorise, et après on va condamner les affrontements.
Le contribuable paiera les dégâts.

