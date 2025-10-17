Mais la préfecture des Alpes-Maritimes a publié un arrêté afin d’encadrer ce déplacement. Seuls 600 supporters seront autorisés à se rendre à Nice dans le cadre de la 8e journée de Ligue 1. Compte-tenu du risque élevé d’incidents, les autorités prévoient un... (Lire la suite sur Lyon Foot)
Vendredi 17 Octobre 2025 à 17h00
Nice-OL : 600 supporters lyonnais autorisés, leurs bus placés sous escorte policière
Les supporters de l'OL pourront donner de la voix ce samedi à l'Allianz Riviera.
On autorise, et après on va condamner les affrontements.Signaler Répondre
Le contribuable paiera les dégâts.