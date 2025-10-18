Corps retrouvé dans la Loire : il s'agit bien du prof de philo de Saint-Romain-en-Gal, accusé de viol

Cinq mois après la disparition du professeur de philosophie au lycée Ella Fitzgerald à Saint-Romain-en-Gal (Rhône), on sait désormais ce qu'il est advenu de l'homme de 44 ans visé par deux plaintes pour viol et agression sexuelle sur mineur, déposées à Blois et à Chartres.
Les faits reprochés remonteraient à plus de quinze ans, alors qu’il était moniteur de judo dans le centre de la France. L’une des plaignantes, aujourd’hui âgée de 30 ans, affirme avoir été agressée à partir de ses 14 ans.
Avant sa disparition soudaine le 11 mai dernier, Christophe Barbereau avait laissé une lettre d’adieu à ses proches et un message d’encouragement à ses élèves pour le baccalauréat. Aucune activité n’avait ensuite été relevée sur ses comptes bancaires et son téléphone était resté inactif.
Son dernier achat avait été effectué dans un magasin de bricolage de Vienne : une corde et du ruban adhésif, ce qui laissait à penser qu'il s'était volatilisé pour se suicider par pendaison.
Outre son corps découvert par un chasseur dans le Pilat, sa moto avait aussi été retrouvée non loin dans la semaine.
Cinq mois après sa disparition, le corps de Christophe Barbereau a été retrouvé. Derrière cette histoire, il y a des faits graves, des accusations anciennes, et un silence qui a pesé lourd sur sa vie et sur celles de ses victimes. Ce que nous lisons, ce que nous voyons, ne raconte qu’une partie de la réalité : la fragilité humaine, les choix que l’on fait face à ses démons, et l’importance de ne jamais ignorer les signaux autour de nous. En observant ces événements, chacun peut se poser une question essentielle : que comprend-on vraiment de ceux que nous côtoyons, et de ce que nous ne voyons pas ?Signaler Répondre
