Lyon : un bureau de tabac victime d'un braquage, plusieurs milliers d'euros volés

Lyon : un bureau de tabac victime d'un braquage, plusieurs milliers d'euros volés - DR

Ce samedi soir, aux alentours de 21h, deux individus ont fait irruption dans le bureau de tabac du 83 boulevard des Etats-Unis à Lyon.

Armés de bombes lacrymogènes, ils ont menacé le gérant puis ont fait main basse sur le contenu de la caisse et quelques paquets de cigarettes. Un butin assez conséquent, puisqu'après une journée complète de labeur, il y avait plusieurs milliers d'euros qui dormaient dans la caisse de l'enseigne du 8e arrondissement.

Visiblement bien renseignés, les deux braqueurs ont pris la fuite en utilisant la porte de service à l'arrière. Ce qui leur a permis de passer plutôt inaperçus alors que le tabac a pignon sur rue, donnant sur l'avenue très passante.

Une enquête a été ouverte pour tenter de retrouver le duo.

daron ! le 19/10/2025 à 20:53

Le braquage du Louvre ne leur a pas suffit !

Venividivinci le 19/10/2025 à 20:40

Etats unis great mafia

laya le 19/10/2025 à 19:33

il y a quelques années en arrière,le gérant d'un bureau de tabac avait été agressé à villeurbanne en recevant un coup de cutter à la gorge.Peu de temps après,c'était son frère qui avait été agressé et il s'était retrouvé avec un trou dans la tête .Il s'était défendu et la racaille avait été rattrapée.C'est vrai qu'ils ouvraient très tôt leur boutique,à quatre du matin.

Bobby 69 le 19/10/2025 à 19:06
allons bon a écrit le 19/10/2025 à 17h45

une incivilité ?

Ça deviens les favelas ce pays

Lolotooooooooo le 19/10/2025 à 19:02
allons bon a écrit le 19/10/2025 à 17h45

une incivilité ?

Non, un sentiment .....

allons bon le 19/10/2025 à 17:45

une incivilité ?

