Lyon : un bureau de tabac victime d'un braquage, plusieurs milliers d'euros volés

Armés de bombes lacrymogènes, ils ont menacé le gérant puis ont fait main basse sur le contenu de la caisse et quelques paquets de cigarettes. Un butin assez conséquent, puisqu'après une journée complète de labeur, il y avait plusieurs milliers d'euros qui dormaient dans la caisse de l'enseigne du 8e arrondissement.
Visiblement bien renseignés, les deux braqueurs ont pris la fuite en utilisant la porte de service à l'arrière. Ce qui leur a permis de passer plutôt inaperçus alors que le tabac a pignon sur rue, donnant sur l'avenue très passante.
Une enquête a été ouverte pour tenter de retrouver le duo.
