Près de Lyon : l'assistante maternelle accusée de violences sur des enfants a été relaxée

Il y a quelques jours, les juges caladois se penchaient sur le cas d'une assistante maternelle de 52 ans, accusée par des parents de violences.
Un enfant de 2 ans mimait des claques lorsque ses parents lui demandaient ce que faisait sa nounou. Et d'autres familles ayant eu recours à ses services à Saint-Georges-de-Reneins ont évoqué des fessées données, des cheveux tirés... Ainsi que des défauts de surveillance.
Face à ces témoignages, mais aussi des écarts liés au nombre autorisé de gardes, la Protection maternelle infantile (PMI) avait suspendu puis retiré l'agrément de la quinquagénaire, la laissant sans emploi.
Devant la justice, l'avocate de l'assistante maternelle a produit de nombreuses attestations de parents ravis de ses services et a pointé du doigt l'absence totale de preuves.
Le parquet n'a pas dit autre chose et a requis la relaxe. Une brèche dans laquelle s'est engouffré le tribunal, qui a laissé la nounou ressortir libre, sans poursuite.
On a bien une justice qui condamne sans preuve, sans forcément d'indices concordants juste sur des "suppositions". Je ne parlerais pas de Sarkosy mais vous avez eu le cas Jubillar la semaine dernière.Signaler Répondre
Quand une justice condamne sur un début de supposition il y a un réel problème.
Par contre pour la petite racaille, les preuves sont là mais on voit le faible niveau de condamnation surprenant non ?
La question serait de remettre sur le tapis aussi le rôle du juge des libertés car cela commence à devenir assez problématique et bien entendu revoir de fond en comble l'ENM car il y a quelques soucis de ce côté là aussi.
Et pour le cas de Sarkozy ???Signaler Répondre
Ah, c'est bizarre, je n'ai jamais entendu personne dire qu'il trouvait bien que sa mère soit allée au boulot plutôt que de s'occuper de lui !Signaler Répondre
D'ailleurs, il suffit de voir à quel point les gens culpabilisent quand on leur parle de ce sujet.
Ce n'est pas parce que vous êtes mère au foyer que vous n'êtes plus dans la société !
Les enfants ont besoin de leur mère, c'est indiscutable.
C'est une question de priorités : soit vous voulez des enfants bien éduqués et équilibrés, soit vous pensez avant tout à votre retraite et aux croisières que vous pourrez faire avec votre argent ! A l'arrivée, la satisfaction ne sera pas la même…
moralité de moralité, si vous voulez être jugé dans un pays où des accusations suffisent à finir en prison, quittez la France.Signaler Répondre
c'est ce que j'envisage de faire, ici c'est nul, chaque fois que j'accuse des gens sans preuve pour les faire condamner par la justice je me fais débouter, j'en ai marre.
je vais quand même essayer avec mon boucher, il m'a vendu trop chez un morceau de bœuf super dur. je vais dire qu'il est passé derrière le comptoir et qu'il a essayé de me tripoter les fesse, ça devrait passer cette fois.
hé les gars, réveillez-vous. un pays où on ne met pas les gens en prison sans preuve ou lorsque les indices sont discordants (témoignages divergents par exemple) n'est pas un pays laxiste pour autant. pour que la justice soit juste, il faut qu'elle soit aveugle, ce qui veut dire qu'elle doit considérer la parole de l'accusation (il m'a tripoté les fesses) au même niveau que celle de la défense (c'est pas vrai monsieur le juge, il ment, je suis innocent). ce sont les preuves et les indices qui orientent la décision, pas la supériorité d'une parole sur une autre. la sacralisation de la parole des plaignants est de ce point de vue un recul de la justice (elle confond victime et plaignant, et elle confond accusé et coupable, et elle confond responsable et coupable).
Commentaire pas très intelligent. J'ai élevé ma famille tout en travaillant. J'ai toujours employé des " nounous " (souvent des voisines que je connaissais bien), et de ce fait je n'ai jamais eu à mettre mes enfants à la cantine , ni à m'inquiéter des mercredis et vacances scolaires. Et je n'ai jamais eu à m'en plaindre ni à le regretter. Bien sur, ça a un coût... D'un autre côté, nombre d'enfants apprécient et le disent ensuite, d'avoir eu une mère qui reste " dans la société " . Le caractère et la vision des choses n'est pas la même que si l'on a passé des années "dans sa cuisine". On peut aussi s'arrêter quelques années et rependre le travail ensuite. Il suffit d'un peu d'organisation. Et la retraite est bien moins problématique lorsque l'on a travaillé à deux.Signaler Répondre
Pourquoi dire que dans les contrats "privé - public" il y a certaines entreprises privées qui se gavent d'argent public tout en maximisant leurs profits en fonctionnant en "sous effectif" chronique souvent mal formé?Signaler Répondre
Ce n'est pas révélé une info non connue cela a été de nombreuses fois clairement exposés pour les crèches ou pour les EHPAD.
Quand vous faites des économies de fonctionnement en minimisant les effectifs, vous avez au final des employés surchargés soumis à des indicateurs de production. Ils doivent répondre aux attentes des "petits chefs" et donc trouver forcément des mécanismes pour faire plus avec moins de moyens d'ou les cas de maltraitances des bébés et des vieux.
Dire que ce fonctionnement s'appliquent dans d'autres sphères ou on a multiplié ses contrats privé-public n'est pas non plus une révélation tout le monde le sait.
Contrat privé-public est ce mal? non car en effet si cela est bien géré cela fonctionne mieux que du tout public car on a moins de frais de fonctionnement absurde. Mais voilà comme le disent les experts il faut que l'Etat assure sérieusement le "contrôle", mais voilà les "agences" censées contrôler ne le font pas ou très mal (si on prévient plusieurs mois avant une inspection forcément on ne verra rien, sans parler ceux qui ont des liens avec ses boites privées).
L'Etat du système sanitaire en France est dans une situation déplorable car rien n'est réellement contrôlé dans ses cas de contrats privés-publics ou AO. Et on voit des choses assez hallucinantes le pire étant que l'Etat le sait parfaitement (voir l'affaire des eaux minérales Nestlé)
En cas de problèmes avec la justice , demandez à ètre jugé à Villefranche !Signaler Répondre
Toujours et encore à Villefranche les relaxes, mais pourquoi ?Signaler Répondre
Beaujolpif, une secte de juges sur place ou articles choisis ? Ou les 3...
et une relaxe de plus au tribunal de Villefranche une .A Villefranche c est systématiquement, relaxe, ou sursis, au pire dans les cas graves un petit bracelet.Signaler Répondre
Pourquoi ne pas rendre obligatoire des caméras de surveillance dans les crèches, et en cas de doute, on visionne ? S'il y a un problème, on aurait des preuves.Signaler Répondre
Moi ce qui m'étonne c'est que la ministre qui était impliquée dans le livre de victor Castanet (apparemment un lien très amical avec la représentante de crèches privées) est toujours là et on la voit encore plus.Signaler Répondre
Mais bon on a vu que dans la macronie plus on est "malhonnête" plus on avance vite (mon regard se tourne vers un certain Conseil ...), sans parler du bras droit qui est parti dans une banque privée.