Près de Lyon : l'assistante maternelle accusée de violences sur des enfants a été relaxée

Il y a quelques jours, les juges caladois se penchaient sur le cas d'une assistante maternelle de 52 ans, accusée par des parents de violences.

Un enfant de 2 ans mimait des claques lorsque ses parents lui demandaient ce que faisait sa nounou. Et d'autres familles ayant eu recours à ses services à Saint-Georges-de-Reneins ont évoqué des fessées données, des cheveux tirés... Ainsi que des défauts de surveillance.

Face à ces témoignages, mais aussi des écarts liés au nombre autorisé de gardes, la Protection maternelle infantile (PMI) avait suspendu puis retiré l'agrément de la quinquagénaire, la laissant sans emploi.

Devant la justice, l'avocate de l'assistante maternelle a produit de nombreuses attestations de parents ravis de ses services et a pointé du doigt l'absence totale de preuves.

Le parquet n'a pas dit autre chose et a requis la relaxe. Une brèche dans laquelle s'est engouffré le tribunal, qui a laissé la nounou ressortir libre, sans poursuite.