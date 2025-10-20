Refus d’obtempérer à la Confluence à Lyon : le conducteur alcoolisé bientôt devant la justice

L’enquête se poursuit après le grave accident survenu vers 4h30 du matin, sous l’autopont de la M7, devant le musée des Confluences (Lyon 2e). Ce dimanche 19 octobre, une Volkswagen noire aurait refusé un contrôle de police à la suite d’embardées. D’abord arrêté au feu rouge par les forces de l’ordre, le conducteur a redémarré en trombe pour prendre la fuite.

Quelques instants plus tard, le véhicule a violemment percuté une voiture blanche circulant sur l’axe. À bord, trois jeunes occupants – deux hommes et une femme – ont été grièvement blessés. Leur pronostic vital avait un temps été engagé avant que leur état ne s’améliore.

Sept engins, 23 pompiers et deux équipes du Smur ont été mobilisés pour porter secours aux victimes. Le conducteur en fuite, lui aussi blessé, a tenté d’échapper aux policiers avant d’être interpellé.

Selon les premiers éléments recueillis, l’homme conduisait sans permis et a été contrôlé positif à l’alcool, précise le progrès. Placé en garde à vue, il a reconnu les faits. Cette mesure a été prolongée en attendant sa présentation devant la justice, prévue ce mardi 21 octobre.