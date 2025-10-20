Faits Divers

Refus d’obtempérer à la Confluence à Lyon : le conducteur alcoolisé bientôt devant la justice

Après un refus d’obtempérer suivi d’un accident spectaculaire à Lyon-Confluence dans la nuit du 18 au 19 octobre, le conducteur mis en cause doit être présenté à la justice ce mardi.  

L’enquête se poursuit après le grave accident survenu vers 4h30 du matin, sous l’autopont de la M7, devant le musée des Confluences (Lyon 2e). Ce dimanche 19 octobre, une Volkswagen noire aurait refusé un contrôle de police à la suite d’embardées. D’abord arrêté au feu rouge par les forces de l’ordre, le conducteur a redémarré en trombe pour prendre la fuite.

Quelques instants plus tard, le véhicule a violemment percuté une voiture blanche circulant sur l’axe. À bord, trois jeunes occupants – deux hommes et une femme – ont été grièvement blessés. Leur pronostic vital avait un temps été engagé avant que leur état ne s’améliore.

Sept engins, 23 pompiers et deux équipes du Smur ont été mobilisés pour porter secours aux victimes. Le conducteur en fuite, lui aussi blessé, a tenté d’échapper aux policiers avant d’être interpellé.

Selon les premiers éléments recueillis, l’homme conduisait sans permis et a été contrôlé positif à l’alcool, précise le progrès. Placé en garde à vue, il a reconnu les faits. Cette mesure a été prolongée en attendant sa présentation devant la justice, prévue ce mardi 21 octobre.

15 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
cri69 le 20/10/2025 à 19:38
Bianca a écrit le 20/10/2025 à 12h03

Le pire dans l'histoire c'est qu'il s'en soit sorti.....

oui c est exactement ça … il méritait le pire

Signaler Répondre
avatar
enfin disons le 20/10/2025 à 15:40
C'est moi a écrit le 20/10/2025 à 13h15

Ils ont déjà le pouvoir..

qu'ils ont une influence non négligeable qui va aller crescendo au fur et a mesure de l'affaiblissement de l' État dont l'obésité morbide ne fait que croitre

Signaler Répondre
avatar
narolic le 20/10/2025 à 15:30
atendss a écrit le 20/10/2025 à 13h03

On attends le verdict avec impatience! J'espère que les victimes ont porté plainte!

Espérons surtout qu'ils n'aient pas de séquelles graves, mais je souscris à votre commentaire.

Signaler Répondre
avatar
Tartuffe le 20/10/2025 à 15:28

vu se que ça va lui coûter il ne va jamais travailler il va vivre avec le RSA les apl et toutes les aides possibles et quand il aura 65ans le minimum vieillesse voilà le tour est joué

Signaler Répondre
avatar
Auto zéro le 20/10/2025 à 13:33
le grand a écrit le 20/10/2025 à 13h18

Comme beaucoup d ' autres , il recommencera .
Seule solution radicale , saisir définitivement le véhicule et le vendre , pour indemniser les victimes .

vu l'état du véhicule (épave), quelle est votre estimation de son prix de revente ?

Signaler Répondre
avatar
le grand le 20/10/2025 à 13:18

Comme beaucoup d ' autres , il recommencera .
Seule solution radicale , saisir définitivement le véhicule et le vendre , pour indemniser les victimes .

Signaler Répondre
avatar
C'est moi le 20/10/2025 à 13:15
Shuberit a écrit le 20/10/2025 à 12h58

Selon le sénateur LR du Rhône Etienne Blanc, les narcotrafiquants s’impliquent dans les municipales, en proposant des services tels que la sécurisation de meetings ou la distribution de tracts.
https://www.20minutes.fr/politique/4178328-20251020-municipales-2026-narcotrafiquants-vont-priver-peur-ingerence-elections

Ils ont déjà le pouvoir..

Signaler Répondre
avatar
atendss le 20/10/2025 à 13:03

On attends le verdict avec impatience! J'espère que les victimes ont porté plainte!

Signaler Répondre
avatar
c'est simple le 20/10/2025 à 13:00

Interdiction de conduire à vie ! et au trou !

Signaler Répondre
avatar
Shuberit le 20/10/2025 à 12:58

Selon le sénateur LR du Rhône Etienne Blanc, les narcotrafiquants s’impliquent dans les municipales, en proposant des services tels que la sécurisation de meetings ou la distribution de tracts.
https://www.20minutes.fr/politique/4178328-20251020-municipales-2026-narcotrafiquants-vont-priver-peur-ingerence-elections

Signaler Répondre
avatar
Ex-Précisions le 20/10/2025 à 12:51

Hier j'ai mangé une blanquette de veau.
Bon Lundi a tous

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 20/10/2025 à 12:48

Probablement à venir une suspension de permis de 6 mois mais il va conduire dès le lendemain...
Peut-être aussi un stage de sensibilisation qu'il n'effectuera pas.
What else ?

Signaler Répondre
avatar
Connor McLeod le 20/10/2025 à 12:17

Sans permis et donc sans assurance.
Le bon sens serait qu'il paye les dégâts matériels ainsi que tous les frais médicaux.

Le moindre mal aurait été de s'arrêter au contrôle, mais il a joué il a perdu

Signaler Répondre
avatar
Parponnes le 20/10/2025 à 12:14

Le laxisme tue...

Signaler Répondre
avatar
Bianca le 20/10/2025 à 12:03

Le pire dans l'histoire c'est qu'il s'en soit sorti.....

Signaler Répondre

