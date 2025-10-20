Refus d’obtempérer à la Confluence à Lyon : le conducteur alcoolisé bientôt devant la justice

L’enquête se poursuit après le grave accident survenu vers 4h30 du matin, sous l’autopont de la M7, devant le musée des Confluences (Lyon 2e). Ce dimanche 19 octobre, une Volkswagen noire aurait refusé un contrôle de police à la suite d’embardées. D’abord arrêté au feu rouge par les forces de l’ordre, le conducteur a redémarré en trombe pour prendre la fuite.
Quelques instants plus tard, le véhicule a violemment percuté une voiture blanche circulant sur l’axe. À bord, trois jeunes occupants – deux hommes et une femme – ont été grièvement blessés. Leur pronostic vital avait un temps été engagé avant que leur état ne s’améliore.
Sept engins, 23 pompiers et deux équipes du Smur ont été mobilisés pour porter secours aux victimes. Le conducteur en fuite, lui aussi blessé, a tenté d’échapper aux policiers avant d’être interpellé.
Selon les premiers éléments recueillis, l’homme conduisait sans permis et a été contrôlé positif à l’alcool, précise le progrès. Placé en garde à vue, il a reconnu les faits. Cette mesure a été prolongée en attendant sa présentation devant la justice, prévue ce mardi 21 octobre.
oui c est exactement ça … il méritait le pireSignaler Répondre
qu'ils ont une influence non négligeable qui va aller crescendo au fur et a mesure de l'affaiblissement de l' État dont l'obésité morbide ne fait que croitreSignaler Répondre
Espérons surtout qu'ils n'aient pas de séquelles graves, mais je souscris à votre commentaire.Signaler Répondre
vu se que ça va lui coûter il ne va jamais travailler il va vivre avec le RSA les apl et toutes les aides possibles et quand il aura 65ans le minimum vieillesse voilà le tour est jouéSignaler Répondre
vu l'état du véhicule (épave), quelle est votre estimation de son prix de revente ?Signaler Répondre
Comme beaucoup d ' autres , il recommencera .Signaler Répondre
Seule solution radicale , saisir définitivement le véhicule et le vendre , pour indemniser les victimes .
Ils ont déjà le pouvoir..Signaler Répondre
On attends le verdict avec impatience! J'espère que les victimes ont porté plainte!Signaler Répondre
Interdiction de conduire à vie ! et au trou !Signaler Répondre
Selon le sénateur LR du Rhône Etienne Blanc, les narcotrafiquants s’impliquent dans les municipales, en proposant des services tels que la sécurisation de meetings ou la distribution de tracts.Signaler Répondre
https://www.20minutes.fr/politique/4178328-20251020-municipales-2026-narcotrafiquants-vont-priver-peur-ingerence-elections
Hier j'ai mangé une blanquette de veau.Signaler Répondre
Bon Lundi a tous
Probablement à venir une suspension de permis de 6 mois mais il va conduire dès le lendemain...Signaler Répondre
Peut-être aussi un stage de sensibilisation qu'il n'effectuera pas.
What else ?
Sans permis et donc sans assurance.Signaler Répondre
Le bon sens serait qu'il paye les dégâts matériels ainsi que tous les frais médicaux.
Le moindre mal aurait été de s'arrêter au contrôle, mais il a joué il a perdu
Le laxisme tue...Signaler Répondre
Le pire dans l'histoire c'est qu'il s'en soit sorti.....Signaler Répondre