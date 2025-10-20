Cambriolage au Louvre : le député du Rhône Alexandre Portier réclame une commission d’enquête

Dimanche 19 octobre au matin, un groupe de malfaiteurs a pénétré dans le musée du Louvre à l’ouverture de l’établissement, utilisant un monte-charge pour accéder aux salles. Selon le ministère de la Culture, huit bijoux de grande valeur exposés dans deux vitrines de haute sécurité ont été dérobés.
La procureure de Paris évoque un "commando de quatre personnes" actuellement recherché. Le musée est resté fermé au public ce lundi, le temps de sécuriser les lieux et de permettre le travail des enquêteurs.
Face au caractère rocambolesque de ce cambriolage, le député LR de la 9e circonscription du Rhône et président de la commission des Affaires culturelles à l’Assemblée nationale, Alexandre Portier, appelle à la création d’une commission d’enquête parlementaire. Sur France Inter, lundi 20 octobre, il explique vouloir "pouvoir tirer toutes les leçons de ce qu’il s’est passé" et enclencher une "réflexion globale" autour de la "préservation de notre patrimoine."
Dans le même temps, une réunion s’est tenue lundi matin au ministère de l’Intérieur avec Laurent Nuñez et Rachida Dati. Les ministres de l’Intérieur et de la Culture ont demandé aux préfets "d’organiser sans délai un point sur l’existence des dispositifs déjà déployés autour des établissements culturels," et de "renforcer les mesures de sécurité le cas échéant", selon le ministère de l’Intérieur.
Un pré-rapport de la Cour des comptes, met notamment en lumière d’importantes failles de sécurité au Louvre. Une information qui renforce la pression politique.
La France devient un pays du tiers monde.Signaler Répondre
Ils feraient mieux avant tout de laisser la vraie enquête des policiers se faire, ils règleront leurs comptes au bistrot après ces politicards...Signaler Répondre
Ha, la fameuse commission d'enquête !Signaler Répondre
C'est rémunéré combien ?
Encore un truc qui va couter la peau du cul, et qui ne donnera jamais aucun résultat !
Mais vous faites parti de ce laxisme de la fonction publique, avec tous vos confrères , vous parlez mais ne faites rien de concretSignaler Répondre
Ces bijoux valent une fortune parce qu'ils sont historique, mais démantelés , c'est 100 fois moins
La surveillance était nulle, comme tous les bâtiments d'état
Vous allez faire des réunions, pour imaginer une usine à gaz , qui ne marchent pas
Pourquoi ne pas exposer des copies simplement,
Et après vous voulez que nos services de l'état aillent arrêter des narcotrafiquants ou des terroriste armée de kalachnikof ?Signaler Répondre
Alors que nous sommes incapables d'arrêter 4 mecs en train de dérober des bijoux d'une valeur inestimable, un dimanche matin armée d'une simple disqueuse en passant par la fenêtre sur une nacelle ?
C'est tellement drole.
Meme des lames de rasoir dans un supermarché c'est plus compliqué de les voler
Ils ont fouillé chez Rachida ?Signaler Répondre
Elle adore les bijoux et a tendance à les planquer pour ne pas les mettre à sa déclaration de patrimoine obligatoire ;-)