Cambriolage au Louvre : le député du Rhône Alexandre Portier réclame une commission d’enquête

Dimanche 19 octobre au matin, un groupe de malfaiteurs a pénétré dans le musée du Louvre à l’ouverture de l’établissement, utilisant un monte-charge pour accéder aux salles. Selon le ministère de la Culture, huit bijoux de grande valeur exposés dans deux vitrines de haute sécurité ont été dérobés.

La procureure de Paris évoque un "commando de quatre personnes" actuellement recherché. Le musée est resté fermé au public ce lundi, le temps de sécuriser les lieux et de permettre le travail des enquêteurs.

Face au caractère rocambolesque de ce cambriolage, le député LR de la 9e circonscription du Rhône et président de la commission des Affaires culturelles à l’Assemblée nationale, Alexandre Portier, appelle à la création d’une commission d’enquête parlementaire. Sur France Inter, lundi 20 octobre, il explique vouloir "pouvoir tirer toutes les leçons de ce qu’il s’est passé" et enclencher une "réflexion globale" autour de la "préservation de notre patrimoine."

Dans le même temps, une réunion s’est tenue lundi matin au ministère de l’Intérieur avec Laurent Nuñez et Rachida Dati. Les ministres de l’Intérieur et de la Culture ont demandé aux préfets "d’organiser sans délai un point sur l’existence des dispositifs déjà déployés autour des établissements culturels," et de "renforcer les mesures de sécurité le cas échéant", selon le ministère de l’Intérieur.

Un pré-rapport de la Cour des comptes, met notamment en lumière d’importantes failles de sécurité au Louvre. Une information qui renforce la pression politique.