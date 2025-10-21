Judiciaire

Près de Lyon : il écrase les doigts de son employé, un coiffeur condamné

Les faits remontent à 2022.

Un homme a comparu devant le tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône où il a été jugé la semaine dernière. Propriétaire d'un salon de coiffure, il avait écrasé les doigts d'un employé qu'il soupçonnait de vouloir court-circuiter son business. Et pour cause, il s'agissait du neveu de l'ancien patron du salon caladois.

De plus, il aurait tenté de l'intimider après que la victime a déposé plainte.

Face aux juges, il a eu du mal à faire valoir sa version, d'autant qu'il avait martelé aux enquêteurs ne pas avoir attaqué son salarié puisqu'il n'était pas à Villefranche au moment des faits. Or, la vidéosurveillance le montrait clairement sur place, en train de l'agresser…

Il a écopé de 8 mois de prison qu'il effectuera sous bracelet électronique.

la paire le 21/10/2025 à 10:20
Hakim a écrit le 21/10/2025 à 08h53

Tu vaux pas mieux que le lui
La concurrence de dérange

tu sembles bien connaître cet écraseur. Qui se ressemble s’assemble.

Catalan le 21/10/2025 à 09:19

waaaaaoooooooh, les juges de Villefranche après avoir lu nos commentaires ont décidé de sévir.ils ont appliqué le maximum , a savoir un bracelet.

Bonjour bonjour le 21/10/2025 à 09:18
Nadhia a écrit le 21/10/2025 à 07h28

Moi je travaille en EPHAD et mes mamies ´écrasent les PROUTS ..lol

Vulgaire, méchant et sans rapport avec l'article.

Hakim le 21/10/2025 à 08:53
drole de coiffeur … a écrit le 21/10/2025 à 08h18

certains salons de coiffure hommes cachent bien des choses … des horaires non stop des coiffeurs sans diplôme…

Tu vaux pas mieux que le lui
La concurrence de dérange

drole de coiffeur … le 21/10/2025 à 08:18

certains salons de coiffure hommes cachent bien des choses … des horaires non stop des coiffeurs sans diplôme…

Nadhia le 21/10/2025 à 07:28

Moi je travaille en EPHAD et mes mamies ´écrasent les PROUTS ..lol

laya le 21/10/2025 à 07:22

il est pas un peu parano sur les bords,celui là?

Ex Précisions le 21/10/2025 à 07:05

Le beaujolpif rend les gens irritables ;-)
8 mois sous bracelet, combien l'état en a acheté de ces colliers GPS ? Ça coûte moins cher que de construire des prisons...

on va pas couper les cheveux le 21/10/2025 à 06:18

en quatre

