Près de Lyon : il écrase les doigts de son employé, un coiffeur condamné

Un homme a comparu devant le tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône où il a été jugé la semaine dernière. Propriétaire d'un salon de coiffure, il avait écrasé les doigts d'un employé qu'il soupçonnait de vouloir court-circuiter son business. Et pour cause, il s'agissait du neveu de l'ancien patron du salon caladois.
De plus, il aurait tenté de l'intimider après que la victime a déposé plainte.
Face aux juges, il a eu du mal à faire valoir sa version, d'autant qu'il avait martelé aux enquêteurs ne pas avoir attaqué son salarié puisqu'il n'était pas à Villefranche au moment des faits. Or, la vidéosurveillance le montrait clairement sur place, en train de l'agresser…
Il a écopé de 8 mois de prison qu'il effectuera sous bracelet électronique.
