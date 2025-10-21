Faits Divers

Lyon : une femme à trottinette renversée en Presqu'île, le chauffard a pris la fuite

Ce lundi soir, un accident s'est déroulé rue du Bât d'Argent dans le 1er arrondissement de Lyon.

Peu avant 19h30, une jeune femme circulant sur une trottinette a été percutée par le conducteur d'un véhicule utilitaire qui lui a coupée la route. Le chauffard ne s'est pas arrêté et a poursuivi son chemin.

Blessée à la cheville, la victime a été prise en charge par les secours avant d'être hospitalisée à Lyon.

Une enquête a été ouverte afin d'identifier et retrouver le conducteur de l'utilitaire incriminé.

Lyon avec Wauquiez le 21/10/2025 à 10:34

Les gens qui roulent en trottinette ne votent pas a droite.
En tant qu'électeur de droite abonné a LyonMag, mes pensées vont a ce chauffeur victime de la cancel culture gauchiste.

Hein? le 21/10/2025 à 10:25
Moi de Lyon a écrit le 21/10/2025 à 09h31

C'est la ville de Lyon qui a mis des trottinettes à disposition.
C'est elle la responsable.
Je pense que cette fille est jeune à son âge. Je prenais les transports en commun, mais c'est une autre époque. Tout se passait bien.

Rassurez-moi, c'est ironique?
Sinon c'est pathétique d'idiotie!

patu le 21/10/2025 à 09:59
Moi de Lyon a écrit le 21/10/2025 à 09h31

C'est la ville de Lyon qui a mis des trottinettes à disposition.
C'est elle la responsable.
Je pense que cette fille est jeune à son âge. Je prenais les transports en commun, mais c'est une autre époque. Tout se passait bien.

Encore un coup d'Aulas !

Moi de Lyon le 21/10/2025 à 09:31

C'est la ville de Lyon qui a mis des trottinettes à disposition.
C'est elle la responsable.
Je pense que cette fille est jeune à son âge. Je prenais les transports en commun, mais c'est une autre époque. Tout se passait bien.

Ouimais le 21/10/2025 à 09:19

Oui mais les vélos !

Lol le 21/10/2025 à 09:16
Wecru a écrit le 21/10/2025 à 08h18

On va l’attraper grâce aux caméras, et là il va déguster.

Bof, actualité courante

Grave .... le 21/10/2025 à 08:55
Wecru a écrit le 21/10/2025 à 08h18

On va l’attraper grâce aux caméras, et là il va déguster.

Grave !
Un bon rappel à la loi !
Notre justice est intraitable

Parponnes le 21/10/2025 à 08:37
Wecru a écrit le 21/10/2025 à 08h18

On va l’attraper grâce aux caméras, et là il va déguster.

oui 2 mois de suspension de permis avec sursis et 45 euros d'amende ^^

Wecru le 21/10/2025 à 08:18

On va l’attraper grâce aux caméras, et là il va déguster.

