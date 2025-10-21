Lyon : une femme à trottinette renversée en Presqu'île, le chauffard a pris la fuite

Peu avant 19h30, une jeune femme circulant sur une trottinette a été percutée par le conducteur d'un véhicule utilitaire qui lui a coupée la route. Le chauffard ne s'est pas arrêté et a poursuivi son chemin.

Blessée à la cheville, la victime a été prise en charge par les secours avant d'être hospitalisée à Lyon.

Une enquête a été ouverte afin d'identifier et retrouver le conducteur de l'utilitaire incriminé.