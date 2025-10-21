Lyon : une femme à trottinette renversée en Presqu'île, le chauffard a pris la fuite

Peu avant 19h30, une jeune femme circulant sur une trottinette a été percutée par le conducteur d'un véhicule utilitaire qui lui a coupée la route. Le chauffard ne s'est pas arrêté et a poursuivi son chemin.
Blessée à la cheville, la victime a été prise en charge par les secours avant d'être hospitalisée à Lyon.
Une enquête a été ouverte afin d'identifier et retrouver le conducteur de l'utilitaire incriminé.
Les gens qui roulent en trottinette ne votent pas a droite.
En tant qu'électeur de droite abonné a LyonMag, mes pensées vont a ce chauffeur victime de la cancel culture gauchiste.
Rassurez-moi, c'est ironique?
Sinon c'est pathétique d'idiotie!
Encore un coup d'Aulas !
C'est la ville de Lyon qui a mis des trottinettes à disposition.
C'est elle la responsable.
Je pense que cette fille est jeune à son âge. Je prenais les transports en commun, mais c'est une autre époque. Tout se passait bien.
Oui mais les vélos !
Bof, actualité courante
Grave !
Un bon rappel à la loi !
Notre justice est intraitable
oui 2 mois de suspension de permis avec sursis et 45 euros d'amende ^^
On va l'attraper grâce aux caméras, et là il va déguster.