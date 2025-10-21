Judiciaire

Ils se faisaient passer pour des prestataires sur des chantiers : prison ferme prononcée à Lyon contre les escrocs aux millions d'euros

C'est un réseau d'escroquerie composé d'une quinzaine de personnes qui a été jugé et condamné par le tribunal correctionnel de Lyon.

Ses membres repéraient des chantiers, prenaient les coordonnées des entreprises qui intervenaient, puis récupéraient toutes leurs données nécessaires pour se faire passer pour ces dernières auprès des clients. L'objectif était simple : se faire payer les prestations réalisées.

Au total, douze victimes sont tombées dans le panneau, pour un préjudice total de plusieurs millions d'euros transférés sur les RIB des escrocs plutôt que ceux des entreprises des chantiers.

La victime la plus connue se nomme Rino Baldi, un magicien lyonnais qui a versé 415 000 euros à celui qu'il pensait être le prestataire qui intervenait sur un entrepôt de Vénissieux censé devenir une salle de spectacles.

Les trois cerveaux de l'affaire ont écopé des peines les plus importantes. Un homme de 57 ans a été condamné à 2 ans de prison, qu'il a déjà effectué en détention provisoire, et à 15 000 euros d'amende. Un individu de 38 ans, actuellement en cavale, doit faire 5 ans de prison et verser 40 000 euros d'amende lorsqu'il sera retrouvé par les autorités qui ont émis un mandat d'arrêt à son encontre. Quant au leader de 42 ans, une peine de 6 ans de prison ferme et 50 000 euros d'amende a été prononcée.

Pour les douze autres prévenus participant au réseau d'escroquerie, les peines vont de 8 à 18 mois de prison.

Quant à l'argent détourné, il s'est volatilisé, très vite viré sur d'autres comptes afin de brouiller les pistes.

