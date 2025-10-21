Judiciaire

Près de Lyon : à 78 ans, elle est condamnée pour violences conjugales

Ce couple bat de l'aile après 38 ans de vie commune à Saint-Jean-des-Vignes dans le Beaujolais.

Une histoire de lassitude, de maîtresse plus jeune pour monsieur également. Et, le 24 juillet 2024, une scène de violences à l'initiative de madame.

Malgré ses 78 ans, elle a frappé son compagnon à la tête avec une bouteille d'eau avant de lui jeter de la vaisselle dessus et de le griffer.

Après avoir chuté au sol, la septuagénaire avait appelé les gendarmes. Mais ces derniers avaient compris qu'elle n'était pas la victime principale dans cette affaire.

Face aux juges du tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône il y a quelques jours, la femme a rejeté la faute sur son compagnon, l'accusant de comploter contre elle pour s'installer avec sa maîtresse.

Le parquet a requis 4 mois de prison avec sursis mais surtout une interdiction d'entrer en contact avec la victime et de vivre avec elle. Ce qui revenait à l'expulser.

Attendris, les juges caladois ont préféré lui infliger 1500 euros d'amende avec sursis. Ce qui lui permet de retourner au domicile conjugal, pour de nouvelles aventures.

Bienveillance le 21/10/2025 à 10:25

Concrètement que se passe t’il pour le mari ? En attente pour de nouvelles aventures…
Merci pour cette belle équité quand on parle d’égalité…

