Le motard ivre avait provoqué un accident mortel : malgré une enquête bâclée, il est condamné

Ce jour-là, vers 5h du matin, le viticulteur rentrait de boîte de nuit en moto. Sur une route départementale près de Belleville-en-Beaujolais, il avait percuté un scooter qui transportait deux personnes. Le jeune passager était décédé des suites de ses blessures.

Ivre avec 1,68g d'alcool par litre de sang, le motard avait été placé dans le coma puis était passé à autre chose, ne cherchant jamais à entrer en contact avec ses victimes et ignorant donc que l'une d'entre elles était décédée.

C'est au terme d'une enquête bâclée qu'il se retrouvait face aux juges caladois. Car le conducteur du scooter n'a jamais été auditionné, pas plus que les serveurs de la discothèque. Et le flacon de sang du motard qui prouvait son alcoolémie a été détruit...

Ce qui a permis à l'avocat du prévenu d'obtenir la nullité du procès-verbal, requalifiant les faits d'homicide involontaire sous l'empire d'un état alcoolique en homicide involontaire par violation d’une obligation de prudence.

Refusant de reconnaître les faits ou de s'excuser, le trentenaire a été condamné à 2 ans de prison dont 18 mois avec sursis. La partie ferme sera effectuée sous bracelet électronique. Son permis a également été annulé et il devra suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière.