Judiciaire

Le motard ivre avait provoqué un accident mortel : malgré une enquête bâclée, il est condamné

Le motard ivre avait provoqué un accident mortel : malgré une enquête bâclée, il est condamné

Au tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône, un homme de 35 ans a été récemment jugé pour l'homicide involontaire d'un mineur le 22 juillet 2023.

Ce jour-là, vers 5h du matin, le viticulteur rentrait de boîte de nuit en moto. Sur une route départementale près de Belleville-en-Beaujolais, il avait percuté un scooter qui transportait deux personnes. Le jeune passager était décédé des suites de ses blessures.

Ivre avec 1,68g d'alcool par litre de sang, le motard avait été placé dans le coma puis était passé à autre chose, ne cherchant jamais à entrer en contact avec ses victimes et ignorant donc que l'une d'entre elles était décédée.

C'est au terme d'une enquête bâclée qu'il se retrouvait face aux juges caladois. Car le conducteur du scooter n'a jamais été auditionné, pas plus que les serveurs de la discothèque. Et le flacon de sang du motard qui prouvait son alcoolémie a été détruit...

Ce qui a permis à l'avocat du prévenu d'obtenir la nullité du procès-verbal, requalifiant les faits d'homicide involontaire sous l'empire d'un état alcoolique en homicide involontaire par violation d’une obligation de prudence.

Refusant de reconnaître les faits ou de s'excuser, le trentenaire a été condamné à 2 ans de prison dont 18 mois avec sursis. La partie ferme sera effectuée sous bracelet électronique. Son permis a également été annulé et il devra suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière.

4 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Justice mon c... le 21/10/2025 à 19:22

Panpan cucul.... Affaire suivante

Signaler Répondre
avatar
ecolo mais pas trop-- le 21/10/2025 à 18:43

Son comportement ayant entrainer la mort c est un homicide volontaire!
ne parlons même pas du proprio de la boite, des flics et du juge. La France dans toute sa splendeur, on peut tuer un jeune pour 3 mois de bracelet, personne n est responsable ou a peine
Villefranche haut lieu du RN, ça promet

Signaler Répondre
avatar
Aurélien Taschié le 21/10/2025 à 15:46

La moto tue partout

Signaler Répondre
avatar
Comme toujours... le 21/10/2025 à 13:28

Quand tu as des amis , c est pour la vie !

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.