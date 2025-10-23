Près de Lyon : son sang est retrouvé dans des enseignes pillées en 2023, les juges de Villefranche le relaxent

Ce mardi, ils jugeaient un homme soupçonné d'avoir participé aux émeutes de l'été 2023, après la mort de Nahel. Dans la nuit du 30 juin au 1er juillet, il aurait pillé le magasin Boulanger et le Easy Cash de la route de Frans. Outre les dégradations estimées au total à 165 000 euros, lui était accusé d'avoir volé pour 85 000 euros de biens et de matériel.

Les enquêteurs se basaient sur des traces de son sang retrouvées sur les entrées et sorties des deux enseignes.

Lors de l'audience, le Caladois a reconnu avoir été présent dans le secteur et avoir participé aux émeutes. Mais selon lui, il s'est blessé en tirant avec un mortier d'artifice. Son sang sur le mortier aurait ensuite pu se retrouver sur les mains d'autres émeutiers, en l'occurrence les pilleurs.

Une version qui a convaincu les juges, qui l'ont relaxé, y compris pour le vol et l'incendie d'une voiture qui lui étaient également reprochés.