Près de Lyon : son sang est retrouvé dans des enseignes pillées en 2023, les juges de Villefranche le relaxent

Ce mardi, ils jugeaient un homme soupçonné d'avoir participé aux émeutes de l'été 2023, après la mort de Nahel. Dans la nuit du 30 juin au 1er juillet, il aurait pillé le magasin Boulanger et le Easy Cash de la route de Frans. Outre les dégradations estimées au total à 165 000 euros, lui était accusé d'avoir volé pour 85 000 euros de biens et de matériel.
Les enquêteurs se basaient sur des traces de son sang retrouvées sur les entrées et sorties des deux enseignes.
Lors de l'audience, le Caladois a reconnu avoir été présent dans le secteur et avoir participé aux émeutes. Mais selon lui, il s'est blessé en tirant avec un mortier d'artifice. Son sang sur le mortier aurait ensuite pu se retrouver sur les mains d'autres émeutiers, en l'occurrence les pilleurs.
Une version qui a convaincu les juges, qui l'ont relaxé, y compris pour le vol et l'incendie d'une voiture qui lui étaient également reprochés.
Encore une chance pour la France, quelqu'un qui va nous sauver !!!Signaler Répondre
Quelle belle justice, des indices mais pas de sanction, ah le beau paysSignaler Répondre
Il faudra bien qu'un jour les juges rendent des comptes , ils juges normalement au nom du peuple , c'est alui qu'ils doivent rendre des comptes donc à l'Assemblée Nationale, leur indépendance totale et impunité sont scandaleuses .Signaler Répondre
sérieux doutes quant aux juges !!!Signaler Répondre
Les juges auraient quand même pu lui octroyer une allocation pour l'avoir soupçonné.Signaler Répondre
c’est sur que pour arriver à un tel aveuglement on aurait tendance à penser qu’il y a une contrepartie ou des menacesSignaler Répondre
finalement ce n est peut être pas toi qui écrit des conneries mais peut être ton téléphone ou l écriture inclusive, donc je te accorde le bénéfice du doute .Signaler Répondre
sauf que le gars reconnaît qu'il était sur place et qu il a participé aux manifestations.Signaler Répondre
Le doute? Et le tir de mortier c'est autorisé?Signaler Répondre
Réfléchis avant de dire des conneries!
La police et la justice mobilisées pour en arriver là ! Pauvre France ...Signaler Répondre
J'espère que mon ami Jean-Pierre Chalençon fera une vidéo virale sur Tik Tok pour exiger qu'ils rendent le micro onde et la playstation.Signaler Répondre
"Bande de voleurs !!!! Rendez la playstation !!! ceci est un ultimatum, bande de traitres !!!"
Le doute doit profiter à l'accusé.Signaler Répondre
J'ai vu une audience ou tout le monde était convaincu de la culpabilité de l'accusé, un multirécidiviste, avec des images très ressemblantes d'un autre délit, dont il avait l'habitude.....
Sauf que, à la surprise générale il avait un alibi en béton: Il était en prison en Belgique à ce moment !
Pour la même chose............
je le pense depuis longtemps ou alors ce sont des militants associatifs ou autres. cela dit la première idée n empêche pas les autres.Signaler Répondre
Enquête , prélèvement , analyse du sang , combien à coûté cette enquête qui a permis l'arrestation de ce petit ange pour le libérer pour manque de preuves ?Signaler Répondre
C'est incroyable , je vous dis que les magistrats de Villefranche , leur famille et leurs amis ont la drogue gratuite , sinon , comment expliquer leur clémence permanente à l'endroit de tous ces petits anges ?
RESTE PLUS QUE LA REVOLUTION POUR DEGAGER TOUT CASignaler Répondre
Cette pseudo justice est devenu une farce qui nous mènera tout droit vers une dictatureSignaler Répondre
j’espère que le procureur va faire appelSignaler Répondre
Comme d’habitude, les juges gauchistes relaxent les racailles et condamnent lourdement sans preuves les honnêtes citoyens. Peur de cette justice qui m’enverrait directement en prison si je blessait une racaille en me faisant agresser ou cambrioler !Signaler Répondre
voilà tout est ditSignaler Répondre
Comme d'habitude, le délinquant est gentil et les victimes sont méchantes…Signaler Répondre
Si cela continue, il vont nous mettre en prison car nous sommes de bon citoyen(ne)s et que cela n'est pas normal (travailler, payer des impôts, respecter son prochain, Etc…) .
Normal, jugé a Villefranche donc relaxe quand on sait que la bas , c est relaxe, ou sursis et pour les cas les plus graves bracelet.Signaler Répondre
Il a fait un don du sang dans la journée,Signaler Répondre
et l'infirmier a pu déposer de son sang à ces endroits...!
Elle n'est pas belle la vie, avec une telle justice ?
C'est quoi ces juges ?Signaler Répondre
Même s'il n'a pas volé, ce qui parait totalement impossible vu les preuves, il est responsable de participation active à une émeute.
Si je suis un délinquant je demande à être jugé à Villefranche, ils acquittent tout le monde ou donnent des peines minimes...
justice égale à elle-mêmeSignaler Répondre