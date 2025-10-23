Judiciaire

Près de Lyon : son sang est retrouvé dans des enseignes pillées en 2023, les juges de Villefranche le relaxent

Le dossier de l'enquête n'était pas assez complet aux yeux des juges de Villefranche-sur-Saône.

Ce mardi, ils jugeaient un homme soupçonné d'avoir participé aux émeutes de l'été 2023, après la mort de Nahel. Dans la nuit du 30 juin au 1er juillet, il aurait pillé le magasin Boulanger et le Easy Cash de la route de Frans. Outre les dégradations estimées au total à 165 000 euros, lui était accusé d'avoir volé pour 85 000 euros de biens et de matériel.

Les enquêteurs se basaient sur des traces de son sang retrouvées sur les entrées et sorties des deux enseignes.

Lors de l'audience, le Caladois a reconnu avoir été présent dans le secteur et avoir participé aux émeutes. Mais selon lui, il s'est blessé en tirant avec un mortier d'artifice. Son sang sur le mortier aurait ensuite pu se retrouver sur les mains d'autres émeutiers, en l'occurrence les pilleurs.

Une version qui a convaincu les juges, qui l'ont relaxé, y compris pour le vol et l'incendie d'une voiture qui lui étaient également reprochés.

avatar
Ras-le-bol le 23/10/2025 à 14:03

Encore une chance pour la France, quelqu'un qui va nous sauver !!!

Signaler Répondre
avatar
French connection le 23/10/2025 à 12:51

Quelle belle justice, des indices mais pas de sanction, ah le beau pays

Signaler Répondre
avatar
Monpays le 23/10/2025 à 12:12

Il faudra bien qu'un jour les juges rendent des comptes , ils juges normalement au nom du peuple , c'est alui qu'ils doivent rendre des comptes donc à l'Assemblée Nationale, leur indépendance totale et impunité sont scandaleuses .

Signaler Répondre
avatar
antoine69 le 23/10/2025 à 12:00

sérieux doutes quant aux juges !!!

Signaler Répondre
avatar
Radagast le 23/10/2025 à 11:42

Les juges auraient quand même pu lui octroyer une allocation pour l'avoir soupçonné.

Signaler Répondre
avatar
c’estsur le 23/10/2025 à 11:25
Amen a écrit le 23/10/2025 à 10h08

Enquête , prélèvement , analyse du sang , combien à coûté cette enquête qui a permis l'arrestation de ce petit ange pour le libérer pour manque de preuves ?
C'est incroyable , je vous dis que les magistrats de Villefranche , leur famille et leurs amis ont la drogue gratuite , sinon , comment expliquer leur clémence permanente à l'endroit de tous ces petits anges ?

c’est sur que pour arriver à un tel aveuglement on aurait tendance à penser qu’il y a une contrepartie ou des menaces

Signaler Répondre
avatar
Catalan le 23/10/2025 à 11:23
Bricoleur_nocturne a écrit le 23/10/2025 à 10h45

Le doute doit profiter à l'accusé.
J'ai vu une audience ou tout le monde était convaincu de la culpabilité de l'accusé, un multirécidiviste, avec des images très ressemblantes d'un autre délit, dont il avait l'habitude.....
Sauf que, à la surprise générale il avait un alibi en béton: Il était en prison en Belgique à ce moment !
Pour la même chose............

finalement ce n est peut être pas toi qui écrit des conneries mais peut être ton téléphone ou l écriture inclusive, donc je te accorde le bénéfice du doute .

Signaler Répondre
avatar
Catalan le 23/10/2025 à 11:08
Bricoleur_nocturne a écrit le 23/10/2025 à 10h45

Le doute doit profiter à l'accusé.
J'ai vu une audience ou tout le monde était convaincu de la culpabilité de l'accusé, un multirécidiviste, avec des images très ressemblantes d'un autre délit, dont il avait l'habitude.....
Sauf que, à la surprise générale il avait un alibi en béton: Il était en prison en Belgique à ce moment !
Pour la même chose............

sauf que le gars reconnaît qu'il était sur place et qu il a participé aux manifestations.

Signaler Répondre
avatar
jusdemerd le 23/10/2025 à 11:04
Bricoleur_nocturne a écrit le 23/10/2025 à 10h45

Le doute doit profiter à l'accusé.
J'ai vu une audience ou tout le monde était convaincu de la culpabilité de l'accusé, un multirécidiviste, avec des images très ressemblantes d'un autre délit, dont il avait l'habitude.....
Sauf que, à la surprise générale il avait un alibi en béton: Il était en prison en Belgique à ce moment !
Pour la même chose............

Le doute? Et le tir de mortier c'est autorisé?
Réfléchis avant de dire des conneries!

Signaler Répondre
avatar
GAD le 23/10/2025 à 11:02

La police et la justice mobilisées pour en arriver là ! Pauvre France ...

Signaler Répondre
avatar
pedaleduschnock le 23/10/2025 à 10:55

J'espère que mon ami Jean-Pierre Chalençon fera une vidéo virale sur Tik Tok pour exiger qu'ils rendent le micro onde et la playstation.
"Bande de voleurs !!!! Rendez la playstation !!! ceci est un ultimatum, bande de traitres !!!"

Signaler Répondre
avatar
Bricoleur_nocturne le 23/10/2025 à 10:45

Le doute doit profiter à l'accusé.
J'ai vu une audience ou tout le monde était convaincu de la culpabilité de l'accusé, un multirécidiviste, avec des images très ressemblantes d'un autre délit, dont il avait l'habitude.....
Sauf que, à la surprise générale il avait un alibi en béton: Il était en prison en Belgique à ce moment !
Pour la même chose............

Signaler Répondre
avatar
Catalan le 23/10/2025 à 10:41
Amen a écrit le 23/10/2025 à 10h08

Enquête , prélèvement , analyse du sang , combien à coûté cette enquête qui a permis l'arrestation de ce petit ange pour le libérer pour manque de preuves ?
C'est incroyable , je vous dis que les magistrats de Villefranche , leur famille et leurs amis ont la drogue gratuite , sinon , comment expliquer leur clémence permanente à l'endroit de tous ces petits anges ?

je le pense depuis longtemps ou alors ce sont des militants associatifs ou autres. cela dit la première idée n empêche pas les autres.

Signaler Répondre
avatar
Amen le 23/10/2025 à 10:08

Enquête , prélèvement , analyse du sang , combien à coûté cette enquête qui a permis l'arrestation de ce petit ange pour le libérer pour manque de preuves ?
C'est incroyable , je vous dis que les magistrats de Villefranche , leur famille et leurs amis ont la drogue gratuite , sinon , comment expliquer leur clémence permanente à l'endroit de tous ces petits anges ?

Signaler Répondre
avatar
stef69999 le 23/10/2025 à 10:04

RESTE PLUS QUE LA REVOLUTION POUR DEGAGER TOUT CA

Signaler Répondre
avatar
fatboy le 23/10/2025 à 09:47

Cette pseudo justice est devenu une farce qui nous mènera tout droit vers une dictature

Signaler Répondre
avatar
mirou69 le 23/10/2025 à 09:28

j’espère que le procureur va faire appel

Signaler Répondre
avatar
Rn6 le 23/10/2025 à 09:26

Comme d’habitude, les juges gauchistes relaxent les racailles et condamnent lourdement sans preuves les honnêtes citoyens. Peur de cette justice qui m’enverrait directement en prison si je blessait une racaille en me faisant agresser ou cambrioler !

Signaler Répondre
avatar
vive la france … le 23/10/2025 à 09:24

voilà tout est dit

Signaler Répondre
avatar
RAS le 23/10/2025 à 09:01

Comme d'habitude, le délinquant est gentil et les victimes sont méchantes…
Si cela continue, il vont nous mettre en prison car nous sommes de bon citoyen(ne)s et que cela n'est pas normal (travailler, payer des impôts, respecter son prochain, Etc…) .

Signaler Répondre
avatar
Catalan le 23/10/2025 à 08:52

Normal, jugé a Villefranche donc relaxe quand on sait que la bas , c est relaxe, ou sursis et pour les cas les plus graves bracelet.

Signaler Répondre
avatar
Connor McLeod le 23/10/2025 à 08:43

Il a fait un don du sang dans la journée,
et l'infirmier a pu déposer de son sang à ces endroits...!

Elle n'est pas belle la vie, avec une telle justice ?

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 23/10/2025 à 08:40

C'est quoi ces juges ?
Même s'il n'a pas volé, ce qui parait totalement impossible vu les preuves, il est responsable de participation active à une émeute.
Si je suis un délinquant je demande à être jugé à Villefranche, ils acquittent tout le monde ou donnent des peines minimes...

Signaler Répondre
avatar
Honte le 23/10/2025 à 08:37

justice égale à elle-même

Signaler Répondre

