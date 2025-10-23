Près de Lyon : récidiviste, il vole une voiture pleine de cadeaux de Noël mais échappe à la prison

Le 1er janvier 2024, un trentenaire s'était introduit dans le jardin d'une maison à Gleizé. Ce marginal expulsé par sa mère cherchait un endroit où dormir et avait décidé de voler la voiture stationnée. Sauf que le véhicule était rempli de cadeaux de Noël qui allaient être distribués par son propriétaire.

Au tribunal caladois, l'individu n'en menait pas large. D'autant qu'il était sous le coup d'une récidive.

Le parquet a donc requis 6 mois de prison ferme à son encontre.

Mais les juges ont décidé de lui épargner une incarcération pour le Noël à venir. Convaincus qu'il montrait des signes sincères de réinsertion, ils lui ont infligé une peine de 180 jours-amendes à 6 euros.

S'il avait finalement rendu les cadeaux de Noël à sa victime, il devra aussi lui verser 1000 euros au titre du préjudice moral et 1724 euros pour le préjudice matériel.