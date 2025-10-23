Près de Lyon : récidiviste, il vole une voiture pleine de cadeaux de Noël mais échappe à la prison

Le 1er janvier 2024, un trentenaire s'était introduit dans le jardin d'une maison à Gleizé. Ce marginal expulsé par sa mère cherchait un endroit où dormir et avait décidé de voler la voiture stationnée. Sauf que le véhicule était rempli de cadeaux de Noël qui allaient être distribués par son propriétaire.
Au tribunal caladois, l'individu n'en menait pas large. D'autant qu'il était sous le coup d'une récidive.
Le parquet a donc requis 6 mois de prison ferme à son encontre.
Mais les juges ont décidé de lui épargner une incarcération pour le Noël à venir. Convaincus qu'il montrait des signes sincères de réinsertion, ils lui ont infligé une peine de 180 jours-amendes à 6 euros.
S'il avait finalement rendu les cadeaux de Noël à sa victime, il devra aussi lui verser 1000 euros au titre du préjudice moral et 1724 euros pour le préjudice matériel.
Villefranche ? Du sursis ? Tu m'étonnes ! Ils doivent avoir une fatwa sur la tête pour ne quasiment jamais prononcer du ferme, du vrai.Signaler Répondre
attention tout dépend de votre revenu imposable,c'est le plus pauvre qui gagne !Signaler Répondre
Ha les juges français... toujours un bonheurSignaler Répondre
Le véhicule a été retrouvé en état ? S'il l'a brûlé 1724€ ne couvre pas les frais.Signaler Répondre
Et quels signes de réinsertion ? Si c'est amener une caisse de beaujolpif pour le tribunal ;-)
Hallucinant !Signaler Répondre
Un pays qui n'a plus de justice s'expose au pire avenir qui soit...Signaler Répondre
À votre place je serai méfiant car il est possible que si vous êtes un mâle blanc de plus de 50 ans n'ayant jamais eu affaire à la justice, et solvable les juges soient moins cléments.Signaler Répondre
Ces juges devraient rendre des comptes.
Les juges sont là pour être gentils ou pour faire régner la l'ordreSignaler Répondre
Ridicule !
Débilité profonde
Si un jour je dois répondre de mes actes devant un Tribunal , j'aimerais bien que ce soit celui là , en effet , ils sont toujours indulgents et à la limite de vous faire un cadeau , et surtout de s'excuser de vous avoir importuné.Signaler Répondre
Je vous le dis , les délinquants les fournissent gratuitement en drogue.
Bingo, nouveau sursis a Villefranche.Signaler Répondre
Décidement, les juges de Villefranche croient au Père Noel.Signaler Répondre