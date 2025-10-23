Judiciaire

Près de Lyon : récidiviste, il vole une voiture pleine de cadeaux de Noël mais échappe à la prison

Près de Lyon : récidiviste, il vole une voiture pleine de cadeaux de Noël mais échappe à la prison
Près de Lyon : récidiviste, il vole une voiture pleine de cadeaux de Noël mais échappe à la prison - DR

Il a gâché le Noël de plusieurs enfants, mais les juges de Villefranche-sur-Saône lui épargneront de passer les fêtes derrière les barreaux.

Le 1er janvier 2024, un trentenaire s'était introduit dans le jardin d'une maison à Gleizé. Ce marginal expulsé par sa mère cherchait un endroit où dormir et avait décidé de voler la voiture stationnée. Sauf que le véhicule était rempli de cadeaux de Noël qui allaient être distribués par son propriétaire.

Au tribunal caladois, l'individu n'en menait pas large. D'autant qu'il était sous le coup d'une récidive.

Le parquet a donc requis 6 mois de prison ferme à son encontre.

Mais les juges ont décidé de lui épargner une incarcération pour le Noël à venir. Convaincus qu'il montrait des signes sincères de réinsertion, ils lui ont infligé une peine de 180 jours-amendes à 6 euros.

S'il avait finalement rendu les cadeaux de Noël à sa victime, il devra aussi lui verser 1000 euros au titre du préjudice moral et 1724 euros pour le préjudice matériel.

11 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Ah ça pour une surprise, c'est une surprise !!! le 23/10/2025 à 20:24

Villefranche ? Du sursis ? Tu m'étonnes ! Ils doivent avoir une fatwa sur la tête pour ne quasiment jamais prononcer du ferme, du vrai.

Signaler Répondre
avatar
basta le 23/10/2025 à 17:45
Amen a écrit le 23/10/2025 à 15h43

Si un jour je dois répondre de mes actes devant un Tribunal , j'aimerais bien que ce soit celui là , en effet , ils sont toujours indulgents et à la limite de vous faire un cadeau , et surtout de s'excuser de vous avoir importuné.
Je vous le dis , les délinquants les fournissent gratuitement en drogue.

attention tout dépend de votre revenu imposable,c'est le plus pauvre qui gagne !

Signaler Répondre
avatar
Retour sur Terre le 23/10/2025 à 16:42

Ha les juges français... toujours un bonheur

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 23/10/2025 à 16:41

Le véhicule a été retrouvé en état ? S'il l'a brûlé 1724€ ne couvre pas les frais.
Et quels signes de réinsertion ? Si c'est amener une caisse de beaujolpif pour le tribunal ;-)

Signaler Répondre
avatar
pie69 le 23/10/2025 à 16:41

Hallucinant !

Signaler Répondre
avatar
Homa le 23/10/2025 à 16:07

Un pays qui n'a plus de justice s'expose au pire avenir qui soit...

Signaler Répondre
avatar
Jesaistout le 23/10/2025 à 16:05
Amen a écrit le 23/10/2025 à 15h43

Si un jour je dois répondre de mes actes devant un Tribunal , j'aimerais bien que ce soit celui là , en effet , ils sont toujours indulgents et à la limite de vous faire un cadeau , et surtout de s'excuser de vous avoir importuné.
Je vous le dis , les délinquants les fournissent gratuitement en drogue.

À votre place je serai méfiant car il est possible que si vous êtes un mâle blanc de plus de 50 ans n'ayant jamais eu affaire à la justice, et solvable les juges soient moins cléments.
Ces juges devraient rendre des comptes.

Signaler Répondre
avatar
Kiss Kiss le 23/10/2025 à 16:00

Les juges sont là pour être gentils ou pour faire régner la l'ordre
Ridicule !
Débilité profonde

Signaler Répondre
avatar
Amen le 23/10/2025 à 15:43

Si un jour je dois répondre de mes actes devant un Tribunal , j'aimerais bien que ce soit celui là , en effet , ils sont toujours indulgents et à la limite de vous faire un cadeau , et surtout de s'excuser de vous avoir importuné.
Je vous le dis , les délinquants les fournissent gratuitement en drogue.

Signaler Répondre
avatar
Catalan le 23/10/2025 à 15:41

Bingo, nouveau sursis a Villefranche.

Signaler Répondre
avatar
Hehe le 23/10/2025 à 15:32

Décidement, les juges de Villefranche croient au Père Noel.

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.