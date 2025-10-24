Arnaque aux bacs à déchets : de faux agents de la Métropole de Lyon identifiés

La collectivité révèle que des personnes en uniforme se présentent actuellement comme des agents de la Métropole de Lyon auprès des habitants et prétendent devoir changer les bacs à déchets gris. Ils proposent, contre 10 à 20 euros payables d'avance, de prévoir l'installation de bacs dotés d'une puce électronique censée peser les déchets.

"Il s'agit d'une démarche frauduleuse", prévient la Métropole dans un communiqué ce vendredi.

"Il est donc recommandé aux habitants du territoire de refuser toute demande de paiement pour un bac ou tout autre contenant, de ne pas laisser entrer ces personnes dans votre lieu d'habitation et de faire un signalement à la police", poursuit-elle, expliquant ne jamais demander de paiement pour le remplacement des bacs à tri jaunes, et qu'aucune opération de remplacement des bacs gris n'est prévue.