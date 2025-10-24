Arnaque aux bacs à déchets : de faux agents de la Métropole de Lyon identifiés

La collectivité révèle que des personnes en uniforme se présentent actuellement comme des agents de la Métropole de Lyon auprès des habitants et prétendent devoir changer les bacs à déchets gris. Ils proposent, contre 10 à 20 euros payables d'avance, de prévoir l'installation de bacs dotés d'une puce électronique censée peser les déchets.
"Il s'agit d'une démarche frauduleuse", prévient la Métropole dans un communiqué ce vendredi.
"Il est donc recommandé aux habitants du territoire de refuser toute demande de paiement pour un bac ou tout autre contenant, de ne pas laisser entrer ces personnes dans votre lieu d'habitation et de faire un signalement à la police", poursuit-elle, expliquant ne jamais demander de paiement pour le remplacement des bacs à tri jaunes, et qu'aucune opération de remplacement des bacs gris n'est prévue.
Je pencherai plus pour l'équipe de JMA en campagne, histoire de récupérer quelques bulletins.Signaler Répondre
fallait bien que le macroniste trouve une occasion pour nous refourguer sa tirade..Signaler Répondre
Il y a bien des gens qui votent RN ou LFI...Signaler Répondre
Ah oui en acier ?Signaler Répondre
Il n'y a que les lobotomisés du tri qui peuvent se faire avoir, ceux qui séparent les canettes acier de celles en alu.Signaler Répondre
Y as des gens qui ceux font avoir sérieuxSignaler Répondre
Chaque année sa revient cette arnaque
sur quelle COMMUNES, quelle ARRONDISSEMENTS !!!!!Signaler Répondre
La délinquance s'inspire fortement de l'idéologie écologiste !Signaler Répondre
...et être limité à 2 neurones pour faire un tel commentaire ?Signaler Répondre
Il ne faut pas avoir de neurones pour accepter ce genre d'arnaque !!!Signaler Répondre