Faits Divers

Arnaque aux bacs à déchets : de faux agents de la Métropole de Lyon identifiés

Attention, ils agissent depuis quelques jours sur le territoire de la métropole de Lyon.

La collectivité révèle que des personnes en uniforme se présentent actuellement comme des agents de la Métropole de Lyon auprès des habitants et prétendent devoir changer les bacs à déchets gris. Ils proposent, contre 10 à 20 euros payables d'avance, de prévoir l'installation de bacs dotés d'une puce électronique censée peser les déchets.

"Il s'agit d'une démarche frauduleuse", prévient la Métropole dans un communiqué ce vendredi.

"Il est donc recommandé aux habitants du territoire de refuser toute demande de paiement pour un bac ou tout autre contenant, de ne pas laisser entrer ces personnes dans votre lieu d'habitation et de faire un signalement à la police", poursuit-elle, expliquant ne jamais demander de paiement pour le remplacement des bacs à tri jaunes, et qu'aucune opération de remplacement des bacs gris n'est prévue.

Sobre 1er le 24/10/2025 à 14:11
GLOUGLOU 1ER a écrit le 24/10/2025 à 10h59

La délinquance s'inspire fortement de l'idéologie écologiste !

Je pencherai plus pour l'équipe de JMA en campagne, histoire de récupérer quelques bulletins.

pas trop à gauche ni trop à droite le 24/10/2025 à 13:29
Tant qu'à parler de manque de neurones a écrit le 24/10/2025 à 13h13

Il y a bien des gens qui votent RN ou LFI...

fallait bien que le macroniste trouve une occasion pour nous refourguer sa tirade..

Tant qu'à parler de manque de neurones le 24/10/2025 à 13:13
kool a écrit le 24/10/2025 à 10h36

Il ne faut pas avoir de neurones pour accepter ce genre d'arnaque !!!

Il y a bien des gens qui votent RN ou LFI...

En fonte aussi le 24/10/2025 à 13:13
Ex Précisions a écrit le 24/10/2025 à 12h24

Il n'y a que les lobotomisés du tri qui peuvent se faire avoir, ceux qui séparent les canettes acier de celles en alu.

Ah oui en acier ?

Ex Précisions le 24/10/2025 à 12:24

Il n'y a que les lobotomisés du tri qui peuvent se faire avoir, ceux qui séparent les canettes acier de celles en alu.

johnny le 24/10/2025 à 11:39

Y as des gens qui ceux font avoir sérieux
Chaque année sa revient cette arnaque

VIGIE le 24/10/2025 à 11:29

sur quelle COMMUNES, quelle ARRONDISSEMENTS !!!!!

GLOUGLOU 1ER le 24/10/2025 à 10:59

La délinquance s'inspire fortement de l'idéologie écologiste !

Warm le 24/10/2025 à 10:51
kool a écrit le 24/10/2025 à 10h36

Il ne faut pas avoir de neurones pour accepter ce genre d'arnaque !!!

...et être limité à 2 neurones pour faire un tel commentaire ?

kool le 24/10/2025 à 10:36

Il ne faut pas avoir de neurones pour accepter ce genre d'arnaque !!!

